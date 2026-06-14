Guerra a l’Orient Mitjà
L’Iran insisteix que encara no ha pres una «decisió final» sobre l’acord amb els EUA
L’ala dura del règim es resisteix a cedir i alliberar l’estret d’Ormuz perquè perdria capacitat de pressió
Laura Puig
Donald Trump està entossudit que aquest diumenge, dia del seu 80è aniversari, es signi l’acord preliminar entre els EUA i l’Iran per posar fi a la guerra a l’Orient Mitjà. Així ho va anunciar la vigília en la seva xarxa Truth Social després que el Pakistan, mediador entre els dos països, assegurés que el document es rubricaria en 24 hores. No obstant, Teheran continua mostrant reticències i ha avisat que encara no ha pres una «decisió final».
«La República Islàmica encara no ha pres ni anunciat la seva decisió final respecte al protocol d’acord proposat durant les negociacions», ha apuntat aquest diumenge l’agència de premsa iraniana Fars, que ha citat «una font ben informada pròxima a l’equip negociador» del país persa. «Les autoritats competents estan examinant acuradament les dimensions polítiques, legals i tècniques de l’assumpte», ha afegit Fars, pròxima a la Guàrdia Revolucionària.
Si bé és cert que per primera vegada el règim admet que hi podria haver un acord –divendres, el ministre d’Exteriors, Abbas Araghchi, va assegurar que s’està «més a prop que mai» d’ell –, dirigents de l’ala dura estaria oposant resistència ja que, segons l’agència France Presse, consideren que el protocol no respon als interessos de l’Iran i el privaria de la seva capacitat de pressió sobre l’estret d’Ormuz.
L’agència Fars va informar aquest dissabte d’una protesta davant l’oficina del ministre d’Exteriors a Mashhad, la segona ciutat de l’Iran, corejant lemes contra Araghchi. A més, dos membres del Parlament van criticar en sengles intervencions un potencial acord i van carregar contra el cap de la diplomàcia.
Un dels punts del memoràndum d’entesa filtrats per l’Administració dels EUA i remarcat per Trump en el seu últim missatge decreta l’ obertura total de l’estratègic pas marítim, pel qual abans del seu bloqueig transitava el 20% de la producció mundial de cru i gas.
Cautela de Teheran
El principal motiu de la resistència o cautela de Teheran és l’experiència acumulada en les seves relacions amb Washington, segons ha explicat AbasAslani, investigador principal del Center for Middle East Strategic Studies, Al-Jazeera. Els Estats Units han atacat l’Iran dues vegades en un any mentre estaven enmig de negociacions: el juny de l’any passat, quan va iniciar la guerra de 12 dies, i en l’actual conflicte. A més, Aslani ha recordat que la situació interna a l’Iran també influeix en les converses després «dels assassinats d’alts caps i una guerra, cosa que ha complicat la comunicació i significa que es necessita més temps del que seria necessari».
En aquest context, una delegació de Qatar, un altre dels països que està participant en els esfuejos de mediació, ha arribat aquest diumenge a Teheran per «examinar els últims avenços relacionats amb el procés diplomàtic», segons Tasnim, una altra agència de notícies iraniana. Qatar estaria coordinat amb els Estats Units «per ajudar a facilitar l’acabament de l’acord», ha assegurat una font oficial amb coneixement de la situació.
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