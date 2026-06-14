Israel torna a atacar el sud del Líban i ordena evacuar 24 poblacions
El Periódico
El Líban va patir nous atacs al sud del país. Més d’una vintena de poblacions van rebre ordres d’evacuació per part de l’Exèrcit d’Israel, després que l’estat hebreu denunciés que les milícies de Hezbollah ha trencat l’alto el foc en vigor. Durant tot el dia van morir almenys quatre persones i algunes més van resultar ferides, segons les fonts libaneses. Els residents d’almenys 24 localitats del sud del Líban van haver d’abandonar les seves llars per ordres comunicades pel portaveu en àrab de l’Exèrcit israelià, el coronel Avichay Adraee. La decisió va afectar en particular les comunitats de Nabatieh i va prosseguir amb la constatació dels primers impactes de projectils israelians a Kfar Hounah, Srifa i Al Twairy, segons va recollir l’agència oficial de notícies libanesa NNA.
Un d’aquests atacs, segons la mateixa agència, va matar l’alcalde del municipi de Rihan, Ali Badie. Així mateix, una persona va morir en una execució selectiva israeliana a Maraka. També hi va haver un mort a Kefar Rumman després d’un atac que va ser perpeterat a trenc d’alba. I a la localitat d’Ansar hi va morir una quarta persona. Israel, per la seva banda, va donar compte de la mort de set presumptes membres de Hezbollah, que van ser sorpresos quan estaven sortint d’un túnel que es troba situat al sud del país del cedre.
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