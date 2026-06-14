El nou rostre de l’èxode migratori
Entre 2021 i 2025 van abandonar el seu país més d’un milió de cubans, cosa que ha afectat profundament una geografia avui envellida i traumatitzada. La majoria són joves i professionals qualificats, una fuga que està llastant l’economia de l’illa.
Abel Gilbert
"¿Quan va ser que tot es va tornar insuportable?". Mirta Ojito es va fer la pregunta per mirar d’entendre la seva pròpia vida i la de milers com ella. De nena, havia estat pionera comunista, amb el mocador al coll i la boina vermella. El maig del 1980 es va convertir, als 18 anys, en una "refugiada esgotada i amarada als molls de Cayo Hueso". Llavors era "massa jove i perplexa per comprendre" els fets que l’havien portat de Cuba als Estats Units. Va ser després periodista del Miami Herald i The New York Times. El 2006 va escriure El mañana: Memorias de un éxodo cubano. Vint anys enrere, aquell "demà" no permetia veure un horitzó més ampli de penúries com el que va colpejar l’illa per una combinació de factors interns i externs.
Entre 2021 i 2025 van abandonar el país més d’un milió de cubans. Els principals protagonistes de l’onada recent migratòria són joves i professionals qualificats, entre els 19 i 49 anys. Això ha afectat sobretot l’economia abans que es paralitzés per falta de combustible.
L’èxode es manté
Cuba sempre va tenir un corrent migrant cap als Estats Units per raons de proximitat i oportunitats que excedien l’historial de males relacions bilaterals. No obstant, les condicions que van facilitar aquest degoteig humà permanent han finalitzat amb el cèrcol energètic amb què Donald Trump intenta sufocar l’illa i que ha provocat la caiguda de prop del 50% dels vols internacionals. Això va coincidir amb la fi dels permisos que tenien els cubans per entrar als països centreamericans, especialment Nicaragua, i des d’allà iniciar la travessia cap als Estats Units, amb escala prèvia a Mèxic. D’acord amb l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM), la presència temporal de cubans va caure un 75% el 2026: amb prou feines es van registrar 1.500 encreuaments irregulars per aquesta via.
Amb tot, l’èxode es manté. La població de Cuba va passar entre 2021 i 2025 dels 11 milions a menys de 10 milions. El canvi demogràfic té un altre efecte negatiu: gairebé el 30% dels cubans que en l’actualitat suporten les apagades i l’escassetat crònica tenen 60 anys.
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