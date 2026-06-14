Anàlisi
Peripècies
La política contemporània s’ha convertit en una fàbrica d’eufemismes. Les ‘mentides’ passen a ser ‘canvis de criteri’ i els ‘privilegis’ es converteixen en ‘singularitats’. I quan les paraules comencen a perdre significat, els fets poden arribar a diluir la responsabilitat dels autors.
Luis Sánchez-Merlo
Hi ha paraules que neixen per descriure la realitat i altres que acaben utilitzant-se per suavitzar-la. "Peripècies" pertanyia a una família respectable de termes associats a viatges i aventures. Les aventures d’un explorador, d’un escriptor o un personatge novel·lesc evocaven itineraris, experiències i episodis dignes de ser explicats. Però la política té una extraordinària capacitat per reinventar el diccionari.
"Mai se m’ha informat sobre les seves aventures", va afirmar recentment el president del Govern al referir-se a les activitats atribuïdes a una periodista vinculada a l’entorn socialista. La frase va cridar l’atenció pel que deia, però també per la paraula que es va triat per dir-ho. Perquè les paraules importen.
No és ben bé el mateix parlar de maniobres que fer-ho d’aventures. No és el mateix referir-se a gestions destinades a obtenir informació comprometedora, influir sobre institucions o desacreditar investigacions que presentar-les com a simples peripècies d’una persona.
Quan una conducta resulta difícil de defensar, sol produir-se una operació prèvia: canviar-li el nom. La política contemporània s’ha convertit en una fàbrica d’eufemismes. Les mentides passen a ser canvis de criteri. Els privilegis es converteixen en singularitats. Les cessions apareixen rebatejades com a espais de diàleg. I ara les maniobres es transformen en aventures.
L’elecció no és gens innocent. No pretén explicar els fets sinó reduir la seva capacitat de provocar indignació.
La reacció recorda de manera inevitable una de les escenes més cèlebres de la pel·lícula Casablanca. El capità Renault, que durant anys ha tolerat el local, irromp escandalitzat i proclama: "¡Quin escàndol! Acabo de descobrir que aquí es juga!". Amb prou feines acaba la frase quan un empleat li lliura discretament els guanys que li corresponen.
La ignorància fingida constitueix una de les varietats més refinades de la mentida. No nega els fets. Es limita a contemplar-los amb gest de sorpresa. Ja ho va observar Machado quan va escriure que "el més pocavergonya s’emporta la mà al cor". La simulació d’innocència sol ser una de les formes més antigues d’experiència política.
Però el veritable interès de l’assumpte no rau en la coartada verbal sinó en la distància que separa la paraula dels fets. Existeixen, per exemple, les aventures de Graham Greene per Espanya i Portugal. Viatges, hotels, converses, amistats, paisatges i anècdotes. El terme sembla fet a mesura per descriure aquest tipus d’experiències.
Costa més fer-lo servir per referir-se a una activitat frenètica orientada, presumptament, a recopilar informació sobre jutges, fiscals, periodistes o investigadors; reunir-se amb responsables públics; oferir favors, sol·licitar dades o actuar com a mitjancera d’interessos polítics.
Les agendes conegudes suggereixen una cosa bastant diferent d’unes simples peripècies. Suggereixen l’existència d’una xarxa informal de relacions i influència que operava al marge dels cursos institucionals ordinaris. I aquí comença el problema. La corrupció acaba sent gairebé secundària davant un problema més profund: la utilització de recursos, relacions i influència per actuar sobre aquelles institucions trucades precisament a controlar el poder. Colonitzar les institucions és la condició prèvia per corrompre-les. Primer s’ocupa els espais. Després s’alteren les seves funcions.
Per això el debat no s’hauria de centrar exclusivament en les aventures d’uns personatges concrets, sinó en l’ecosistema que les fa possibles, que les empara o que les tolera. El Govern i el partit que el sosté tenen dret a negar qualsevol responsabilitat. El que sí que no es poden permetre és substituir les explicacions pels eufemismes.
Perquè les paraules poden maquillar els fets, però no transformar-los. Una trama no deixa de ser una trama perquè l’anomeni aventures. Una pressió no es converteix en anècdota per art de diccionari. Una conducta impròpia no adquireix respectabilitat per rebre un nom més amable.
Les societats lliures necessiten jutges independents, policies que investiguin sense consignes i periodistes capaços d’incomodar el poder. Però necessiten també alguna cosa aparentment més modesta: paraules precises.
Perquè quan les paraules comencen a perdre significat, els fets poden arribar a diluir la responsabilitat dels seus autors..
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