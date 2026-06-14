Apunts polítics de la setmana
La ‘prioritat nacional’ d’Aliança
Un estudi de l’ICPS a partir de dades electorals identifica un vot transversal entre el partit d’Orriols i Vox perquè la immigració pesa més que la independència en l’electorat ultra. En cas de seguir el seu creixement, les dues marques podrien sumar una quarta part dels escons del Parlament, una força suficient per complicar la formació de majories.
Jose Rico
La primera enquesta electoral de la Generalitat del 2026 es fa esperar. El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) sol fer públic el seu primer baròmetre entre el març i l’abril, però fonts de l’organisme expliquen que problemes tècnics relacionats amb la contractació del treball de camp han obligat a retardar-ne la difusió. La previsió és que el sondeig se sàpiga la primera quinzena de juliol. Pot ser que llavors Salvador Illa ja tingui aprovats els pressupostos i encarrilada la legislatura de cara a un cicle electoral que, a Catalunya, acull una gran incògnita: ¿quant creixerà Aliança Catalana? És la peça del tauler que més inquieta tots els partits perquè és la que més pot embolicar la governabilitat als ajuntaments i al mateix Govern.
Nou combustible ultra
L’últim baròmetre del CEO del 2025 va situar l’extrema dreta independentista com a quarta força, disputant-li la tercera plaça a Junts i a prop també d’ERC. El PSC continuava destacat al capdavant, però acusant desgast. Diverses enquestes posteriors han aprofundit aquesta erosió socialista i han aixecat una mica més Aliança sempre a costa de JxCat. En paral·lel, Vox manté el seu múscul i vigila el PP. Aliança i Vox es van catapultar amb el procés per atraure els uns a qui el combatien i els altres als decebuts pel seu fracàs. Però de tot això ja fa gairebé una dècada i ara la gasolina que inflama el graner ultra és una altra: la immigració. I en aquest carburant, l’estelada i la rojigualda es dilueixen i fan que dos electorats fins ara als antípodes comparteixin votants. Un estudi publicat aquesta setmana per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) de la UAB constata que la immigració pesa més que la independència entre els votants d’Aliança Catalana, i això contribueix a la fuga de vots de Junts cap al partit de Sílvia Orriols. L’auge paral·lel de Vox i Aliança ja no respon només a la qüestió territorial i a la polarització, sinó al filó de la prioritat nacional (ja sigui entesa com a espanyola o catalana).
Mateix perfil de votant
El retrat electoral, que porta la firma de Javier Martínez Cantó, investigador de l’Institut de Polítiques i Béns Públics del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i de Julià Tudó, investigador de política comparada de la Universitat de Bergen (Noruega), conclou que, per a una part de l’espai polític ultradretà, l’única diferència que hi ha entre votar Aliança o votar Vox consisteix a sentir-se més català o més espanyol. De fet, el perfil del votant català de Santiago Abascal i el d’Orriols és molt semblant: home, de mitjana edat (de 40 a 45 anys), amb un nivell mitjà d’estudis, situat a la dreta ideològica, molt interessat en la política i molt preocupat per la immigració. En el cas de les dones, representen únicament un 25% del vot a Aliança i un 45% a Vox.
L’informe, però, detecta diferències, o almenys matisos, en els discursos de les dues formacions. Vox nega la violència de gènere i abraça posicions més conservadores i contràries al feminisme i al col·lectiu LGTBI, mentre que Aliança defensa aquests drets per contraposar-los a les "pràctiques associades a l’islam". Un altre exemple: Vox tendeix a negar o minimitzar la crisi climàtica, que Aliança sí que reconeix i planteja mesures per pal·liar-la, apostant per les energies renovables. També Vox dona més presència que Aliança al catolicisme, cosa que li permet atraure més suport entre els que assisteixen regularment a missa. En canvi, Orriols compta amb més èxit entre els que tenen feina i Vox pesca més vots entre els catalans a l’atur.
¿Bloqueig a l’horitzó?
Els autors de l’estudi deixen un encàrrec per a Junts i un altre per al PP. L’escalada dels seus competidors ultres els empeny a endurir el to en el debat migratori per recuperar espai electoral, però aquesta estratègia de copiar l’original tendeix a acabar reforçant l’original. Per revertir les enquestes, JxCat necessita que el procés torni a ser l’eix del debat perquè els votants que es mantenen fidels a Carles Puigdemont són aquells que tenen com a prioritat nacional la independència. En aquest sentit, s’haurà de veure si, el 16 de juliol, la justícia europea regala a l’expresident, amb la seva sentència sobre la llei d’amnistia, la que pot ser la seva última taula de salvació.
Tornant a la incògnita de quant pujaran els ultres en les pròximes eleccions, la radiografia de l’ICPS pronostica que, en cas de seguir la seva tendència a l’alça, Vox i Aliança podrien arribar a sumar una quarta part dels escons del Parlament. Una força exigua per liderar governs, però suficient per complicar la formació de majories i fer pujar el risc de bloqueig i, per tant, de repetició electoral.
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