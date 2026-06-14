Corrupció
El PSOE denuncia que hi ha "presses judicials" per fer caure el Govern
El Periódico
La portaveu de l’Executiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, va advertir ahir que "s’està posant un calendari judicial amb moltes presses perquè el Govern caigui abans de l’estiu". En una entrevista al programa Parlament, de RNE, va insistir que al PSOE no hi ha finançament irregular i va recordar que l’UCO ha entrat a la seu de Ferraz dos cops i sempre ha trobat "col·laboració màxima", "a diferència del PP que quan l’UCO entra per la porta, els papers surten per la finestra".
Sobre la declaració de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge la setmana vinent, Mínguez va reiterar que confia en la justícia i en la presumpció de la innocència i va retreure "les presses" en els temes judicials que afecten l’esquerra, davant "la lentitud" en aquests mateixos assumptes quan perjudiquen la dreta. La portaveu socialista va recordar que l’exministre Cristóbal Montoro està imputat des de fa un any "i encara ningú l’ha cridat a declarar".
En relació amb la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que ha sigut cridada a declarar com a testimoni en el cas Leire Díez, Mínguez va afirmar que Narbona està "tranquil·la". El PSOE "no s’amaga" i "demostra màxima transparència", va insistir Mínguez.
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