Trump assegura que firmarà l’acord de pau amb l’Iran aquest diumenge
Teheran no concreta cap data ni tampoc cap desplaçament per a la rúbrica
El pacte deixaria pendents assumptes com el programa nuclear i de míssils iranians
María Mondéjar
El conflicte entre els Estats Units i l’Iran sembla entrar en la recta final. Després d’una intensa setmana d’atacs creuats, el ministre d’Afers Exteriors del Pakistan, Ishaq Dar, va avançar ahir que l’acord de pau es finalitzaria en les pròximes 24 hores mitjançant una signatura electrònica. Per la seva banda, el president nord-americà, Donald Trump, va confirmar que el rubricarà aquest diumenge, mentre que la part iraniana va desmentir el comunicat d’Islamabad i, tot i que afirma que es produirà en els pròxims dies, no ha concretat encara una data.
"L’acord està previst que es firmi demà i, immediatament després de la seva firma, l’estret d’Ormuz estarà OBERT A TOTS", va escriure Trump en una publicació de Truth Social. "Amb sort, aquest procés funcionarà de manera ràpida, fàcil i sense problemes. Si no és així, tenim l’alternativa definitiva, que esperem no haver de tornar a utilitzar mai més", va afegir.
Prèviament, el ministre d’Exteriors pakistanès havia avançat els progressos en l’entesa, que posaria fi al conflicte entre els EUA i l’Iran. "Som més a prop que mai d’un acord de pau. Probablement es finalitzarà en les pròximes 24 hores en què el Pakistan es prepara per a la signatura electrònica de l’acord de pau immediatament després i per a les negociacions a nivell tècnic de la setmana que ve", va explicar Sharif a les xarxes socials.
Les bases de l’acord
El que es firmaria seria un memoràndum d’entesa destinat a establir les bases de futures negociacions. Tot i que cap de les parts ha revelat el contingut de l’acord, informacions publicades per Axios apunten a una pròrroga de 60 dies de l’alto el foc i a la reobertura de l’estret d’Ormuz, un punt estratègic per on transitava, abans de la guerra, prop d’una cinquena part del subministrament global de petroli i gas natural. Més enllà d’aquests dos punts, continuaran pendents qüestions com el programa nuclear i de míssils iranians, l’alliberament de fons iranians congelats a l’estranger o l’ofensiva israeliana al Líban.
De moment, Teheran ha rebutjat que l’entesa preliminar s’hagi de firmar aquest diumenge. "El memoràndum d’entesa d’Islamabad [...] no es firmarà demà. Haurem d’esperar per conèixer la data exacta de la firma", va afirmar el portaveu del Ministeri d’Afers Estrangers iranià, Esmaeil Baghaei, segons recull la televisió pública IRIB, tot i que va reconèixer que podria produir-se en els pròxims dies.
Més tard, el mateix Baghaei va remarcar que l’Iran no té "previst viatjar a Ginebra ni a cap altre lloc en els pròxims dos dies", amb referència a l’absència de plans per acudir a una eventual cerimònia de firma. En paral·lel, va reiterar la posició iraniana d’establir un sistema de cobrament per la circulació a l’estret d’Ormuz.
En cas de produir-se, la cerimònia de firma presencial del memoràndum tindria lloc a Ginebra (Suïssa), tot i que podria retardar-se fins després de la cimera de líders del G-7 prevista per a la setmana vinent a Évian-les-Bains, als Alps francesos, segons apuntaven inicialment fonts pròximes a la negociació.
Els punts de fricció
Fins i tot en cas de rubricar-se un pacte, les converses tècniques continuarien per abordar objectius clau sobre els quals tots dos busquen una victòria.
Un d’aquests punts és l’estret d’Ormuz. L’altre, el programa nuclear iranià. Tot i que l’esborrany inclouria el compromís de mantenir oberta la via de negociació sobre l’enriquiment d’urani i l’eliminació de reserves nuclears, les posicions continuen encara molt allunyades.
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