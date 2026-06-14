Celebració polèmica
Trump fon el 250è aniversari dels EUA amb el seu 80è aniversari
L’acte consistirà en una exhibició d’arts marcials que costarà més de 60 milions
El conegut lluitador georgià-espanyol Ilia Topuria participarà en un dels combats
Carles Planas Bou
"Un poble lliure s’ha de regir per la llei i no pels capricis dels homes". Quan el 4 de juliol del 1776, Estats Units van declarar la seva independència, els pares fundadors de la república van advertir que la seva llibertat depenia de l’elecció de "líders íntegres" i d’un sistema democràtic amb contrapesos per "prevenir l’abús de poder".
250 anys després, la gran potència americana contempla dividida com la celebració d’aquella fita històrica s’ha vist eclipsada per l’ego del seu president, el primer a no admetre una derrota electoral en més d’un segle. Donald Trump celebrarà aquest diumenge el seu 80è aniversari amb una jornada de baralles d’arts marcials mixtes, un multitudinari espectacle que costarà més de 60 milions de dòlars i serà televisat. Per a això, el seu Govern ha fet erigir una gàbia octagonal d’acer de 28 metres als jardins de la Casa Blanca, més concretament a l’ala sud, al costat del Monument a Abraham Lincoln. El lluitador georgià-espanyol Ilia Topuria participarà en un dels combats.
Mentre que el seu predecessor, Joe Biden, va optar per un esmorzar familiar íntim, Trump pretén fusionar el seu aniversari amb l’aniversari fundacional dels EUA, vinculant així la seva identitat a la de la nació. Per això l’esdeveniment ha sigut descaradament batejat com UFC Freedom 250. La fórmula que va ser escollida per l’actual mandatari va més lligada al seu estil estrident, provocador i polèmic. El secretari d’Estat, Marco Rubio, ha qualificat l’esdeveniment com "un regal per al poble nord-americà".
Polarització
De nou, la decisió de Trump ha accentuat la profunda polarització que fragmenta el país. Un 51% dels nord-americans desaprova aquesta particular celebració, mentre que només un 27% la veu amb bons ulls, segons una recent enquesta de YouGov. Dimecres, la gespa del National Mall, a Washington, es va despertar marcat amb els números 8647, un eslògan que significa cancel·lar –o fins i tot matar– Trump, el president número 47.
El malestar és tal que, en els últims dies, el cas ha arribat als tribunals. Un grup de demandants ha sol·licitat a la justícia que suspengui l’esdeveniment, al·legant que els espectacles d’esports estan prohibits a la Casa Blanca, que l’estructura desplegada al jardí sud no té l’aprovació del Congrés i que els monuments públics "no s’haurien de prestar per a la seva explotació privada". "Seria tan fàcil com simplement apartar la mirada durant el cap de setmana", va replicar Trump en to burleta.
L’acte ha sigut organitzat per l’Ultimate Fighting Championship (UFC), el principal organisme d’arts marcials mixtes del món. El seu president i director executiu, el multimilionari Dana White, és amic personal del president des de l’any 2000, quan el campionat va celebrar el primer esdeveniment oficial de la seva història en un dels hotels-casino de la seva propietat. La Casa Blanca assegura que la UFC pagarà íntegrament els 60 milions de dòlars.
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