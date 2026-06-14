Tempesta judicial i política
Uns nous missatges proven que García Ortiz sabia les operacions de Leire Díez
La trama va dissenyar un pla per situar perfils favorables a la Fiscalia Anticorrupció, entre els quals hi hauria el fiscal Stampa "Transmès a l’1", diu un dels missatges investigats pel jutge
Ana Cabanillas
Les maniobres de Leire Díez per desactivar causes judicials contra el Govern van arribar fins al fiscal general de l’Estat. Les reunions de l’anomenada lampista del PSOE a la seu de la Fiscalia General van anar encaminades, entre altres coses, a traslladar un pla per moure fitxes al ministeri públic i situar a Anticorrupció perfils que trobaven afins per tenir control sobre procediments judicials. Un pla del qual estaria al corrent el llavors fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, segons es desprèn dels missatges intervinguts per la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO).
La investigació que dirigeix el jutge Santiago Pedraz a l’Audiència Nacional va apuntar almenys a cinc reunions a la Fiscalia General, de les quals la institució ha admès l’existència de dues amb el número dos de García Ortiz, Diego Villafañe, de les quals "posteriorment" va ser informat el cap de la fiscalia.
Entre el març i l’abril del 2025 es van produir tres reunions a la Fiscalia General, i l’última era "entre altres coses, per començar amb el tema dels fiscals anticorrupció", segons va traslladar Díez en un missatge intervingut. L’objectiu era, segons les proves obtingudes per aquest diari, tornar a la Fiscalia Anticorrupció Ignacio Stampa, que va ser fiscal del cas Villarejo i que va ser apartat de la causa després d’una investigació interna per presumpta revelació de secrets a una advocada de Podem. Finalment, la Inspecció Fiscal va arxivar la investigació després de descartar aquests fets. El febrer del 2025, l’Audiència Nacional va ordenar a la fiscalia indemnitzar Stampa per dany moral per la prolongació "innecessària" de les diligències en la investigació, cosa que li va impedir optar a una plaça a Anticorrupció i finalment va perdre el càrrec que ocupava.
Tres hores reunits
Així, el 7 de maig del 2025 es va produir una reunió a l’oficina de l’empresari Luis del Rivero, expresident de Sacyr que va ser investigat per l’excomissari José Manuel Villarejo. També hi van assistir Leire Díez, que es va presentar com a representant de l’exsecretari d’Organització Santos Cerdán, i Javier Pérez Dolset, també membre de la trama imputat. En la reunió, de més de tres hores, Stampa i Díez es coneixen, i aquesta última trasllada la suposada voluntat del president del Govern, Pedro Sánchez, d’intervenir en la justícia després de la imputació un any abans de la seva dona, Begoña Gómez. "Netegin-la", va explicar la lampista del PSOE, posant les paraules en boca del president.
En la reunió, Díez assenyala els dos fiscals d’Anticorrupció Alejandro Luzón i José Grinda, a qui defineix com "dues persones que estan sempre en les nostres oracions", a més d’interessar-se pel paper de Stampa en el cas Villarejo i assegurar que és una "víctima" d’una presumpta operació per frenar la investigació. Stampa pregunta si García Ortiz sabrà que hi ha hagut la reunió. "No sé si aquesta setmana o la que ve, però sabrà que m’he reunit", respon Díez. "És més, ho sabrà el cap d’Álvaro, fixa’t tu quin problema", va afegir més tard. "¿Et refereixes al ministre o al president?", va inquirir Stampa. "Tots".
"¿Proposar-me a mi?"
Tres dies després d’aquesta reunió, el 10 de maig, Del Rivero es dirigeix a Stampa a través de diversos missatges per traslladar-li el pla dissenyat que "proposaran a l’1". Aquest pla consistia a portar a terme l’"aplicació" de la "sentència rehabilitadora" al fiscal apartat i, "davant del desmantellament dels fiscals del cas", una expressió que sembla referir-se a la sortida del mateix Stampa i del fiscal Miguel Serrano, "nomenar algú que el conegui". Davant d’això, Stampa pregunta directament: "¿Pensen posar-m’hi a mi?". "Aquesta és la seva proposta, que la faran aquesta setmana a l’1", detalla Del Rivero, que explica així el seu pla per situar un perfil conegut a la Fiscalia Anticorrupció. Stampa, però, mostra reticències a tornar a la Fiscalia Anticorrupció per les tibantors que té amb el fiscal en cap, Alejandro Luzón, i Del Rivero admet que, dins d’aquests plans, "no sé què pensen per a Luzón".
El dilluns següent, 12 de maig del 2025, Díez manté una nova reunió a la Fiscalia General de l’Estat juntament amb Jacobo Teijelo, advocat a sou del PSOE i imputat també en la causa. A les 16.32, Del Rivero envia nous missatges a Stampa, en els quals el posa al dia: "Transmès a l’1", li trasllada. "Li interessa molt". El fiscal va ironitzar amb la situació de García Ortiz, immers en el procés judicial en què va acabar finalment condemnat. "Com si l’1 no tingués coses més importants avui", va dir fent broma Stampa.
Poc més d’una setmana després, el 20 de maig del 2025, Díez va demanar a Teijelo una nova cita a la seu del ministeri públic: "Demana cita als nostres amics de la FGE [Fiscalia General de l’Estat]", segons els missatges interceptats per l’UCO. "OK", va respondre.
Al cap de dos dies de demanar aquesta cita, el 22 de maig del 2025, la lampista truca per telèfon al fiscal Stampa per anunciar-li que ja havia començat "a moure coses", segons consta en una gravació, a la qual ha tingut accés aquest diari. "Les coses canviaran per a bé. I ben aviat", insisteix Díez, a qui el fiscal contesta: "L’objectiu vostre és que jo torni al cas Villarejo, a la Fiscalia Anticorrupció. Però jo vaig sortir-ne en unes circumstàncies, en un moment determinat, amb un fiscal company, en fi", assenyala Stampa, que no sembla que estigui entusiasmat a tornar al seu antic càrrec.
Tan sols quatre dies després, el 26 de maig, un altre dels casos de Leire esclata en els mitjans i Stampa cancel·la la cita: "Bon dia, cancel·la aquest cafè de dijous, sisplau", va escriure el fiscal a Del Rivero. Va ser llavors quan va denunciar els fets davant la fiscalia, a la qual va traslladar els missatges intercanviats i les gravacions d’aquestes converses.
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