Arrest
Detingut l’ultra que convoca protestes contra l’islam a Irlanda
El Periódico
La Policia britànica va aturar ahir a la nit durant diverses hores l’activista ultradretà Tommy Robinson en aplicació de la llei antiterrorista del 2019, segons va explicar ell mateix a les xarxes socials i va recollir ahir l’agència Efe.
"Torno a ser un terrorista", va escriure Robinson, abans de posar en marxa una campanya de microfinançament a través d’X (abans Twitter) amb la qual sol·licitava ajuda per pagar la seva defensa en cas que es presentin càrrecs contra ell, una cosa que la Policia encara no ha confirmat.
La detenció va tenir lloc a l’aeroport londinenc de Heathrow –la principal infraestructura aeroportuària del país i alhora una de les més transitades d’Europa– i Robinson va assenyalar que l’havien deixat lliure al cap de tres hores, però els agents li van confiscar el telèfon mòbil.
Un administrador del compte de Robinson a X (on compta amb dos milions de seguidors) va mostrar els documents que van justificar la detenció, entre ells la menció a l’article 3 d’aquesta llei antiterrorista del 2019 que es refereix a "actors que han de viatjar per planificar, preparar i dur a terme accions hostils".
Activisme a les xarxes
Robinson, que amb 43 anys que té ja ha estat cinc vegades a la presó, va assenyalar a través d’aquest administrador que la detenció era "un atac a la llibertat d’expressió i al periodisme d’investigació".
L’ultradretà, que no forma part de cap partit polític, es dedica a l’activisme a les xarxes socials i als carrers amb dos enemics declarats: l’islam i la immigració il·legal.
La setmana passada, mentre arengava els seus seguidors a participar en concentracions contra la immigració a Belfast, es va saber que acabava de ser a Rússia, on es va reunir amb Errol Musk, pare del magnat nord-americà Elon Musk, en un hotel moscovita.
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