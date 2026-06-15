Acord d’alto el foc
Ni els EUA ni Israel aconsegueixen els seus objectius en una guerra contra l’Iran que ha resultat «catastròfica»
No s’ha fet caure al règim, ni s’ha minvat la seva capacitat de llançar míssils. Sí que s’ha danyat l’economia global amb inflació i decreixement
Mario Saavedra
L’acord d’alto el foc que firmaran previsiblement aquest divendres a Suïssa els Estats Units i l’Iran anticipa bones notícies per a les parts i per a la resta del món a curt termini: el final de les hostilitats i la reobertura de l’estret d’Ormuz a la navegació internacional. Però, per a Donald Trump i Benjamin Netanyahu, tret de sorpresa d’última hora, suposa una derrota estratègica sense precedents.
El president nord-americà i el primer ministre israelià no han aconseguit de moment cap dels objectius pretesos quan van llançar la guerra el 28 de febrer. Ni els de màxims (la rendició total i el col·lapse del règim iranià) ni els de mínims (un compromís iranià sobre els seus programes nuclear i balístic abans d’aturar les hostilitats). Més aviat al contrari: Teheran sorgeix d’aquesta prolongació de l’alto el foc enfortit i amb una nova arma: el control del 20% flux del petroli i gas global.
Un repàs de les dates clau d’aquest llarg conflicte exposa la situació de fracàs estratègic amb claredat.
El novembre del 2018, l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica va certificar que l’Iran no havia enriquit urani per sobre del 3,67% i que disposava de 149,4 quilos d’urani enriquit fins aquest nivell. Estaven molt per sota del màxim permès per l’acord del 2015, aconseguit després d’any i mig de negociacions pacífiques entre els Estats Units i l’Iran, juntament amb Rússia, la Xina, el Regne Unit, França i Alemanya.
Trump va decidir llavors trencar l’acord, després d’acusar el seu predecessor, Barack Obama, d’haver permès sense cap indici que l’Iran s’acostés a la fabricació d’una bomba nuclear. La resposta del règim dels aiatol·làs va ser immediata: van començar a enriquir urani fins a acumular uns 409 quilos de material fisible al 60%, un nivell molt més pròxim al necessari per fabricar un cap nuclear.
El juny del 2025, Israel i els Estats Units van decidir bombardejar les instal·lacions nuclears iranianes de Fordow, Natanz i Esfahan. Israel va atacar a més nombrosos objectius no nuclears: fàbriques i dipòsits de míssils balístics, llançadores, defenses antiaèries, bases militars, centres de comandament i algunes instal·lacions energètiques. Segons Donald Trump, havien «esborrat del mapa» l’amenaça nuclear iraniana.
Netanyahu porta Trump a la guerra
El febrer d’aquest any, Netanyahu va acudir a la Sala de Crisi de la Casa Blanca, una cosa extraordinària per a un líder estranger, i va convèncer Trump que era el moment de fer caure el règim dels aiatol·làs. Estava debilitat després de les protestes del gener, en les quals les autoritats van massacrar milers de persones. Si atacaven, tot cauria com un castell de cartes: els iranians s’alçarien, les minories kurdes agafarien les armes i ells aconseguirien redibuixar l’equilibri militar a la regió per sempre. Trump va decidir fer-li cas, una cosa que tots els seus predecessors havien evitat fins aleshores. Es va llançar a una guerra sense un objectiu clar. Va prometre que només acceptaria la rendició total de Teheran.
Aquest diumenge, després d’un mes de violència i tres de precari alto el foc, sembla que comença el camí cap al silenci de les armes. És cert que Trump ha promès el mateix en 39 ocasions anteriors. La diferència és que, aquesta vegada, alts càrrecs iranians han confirmat que hi ha un «memoràndum d’entesa» destinat a posar fi a les hostilitats durant almenys dos mesos, reobrir l’estret d’Ormuz i aturar els combats al Líban. En els pròxims 60 dies s’hauran de negociar els detalls d’un eventual acord de pau entre les parts.
L’Iran se surt amb la seva
L’ordre dels factors de la negociació és clau per interpretar qui ha tingut la paella pel mànec en aquestes converses. L’Iran es negava a negociar si Israel continuava atacant el Líban, i demanava que Trump aixequés el bloqueig marítim als seus ports i aturés els bombardejos abans de parlar res del programa nuclear. Així sembla que es farà aquest divendres a Ginebra, on està previst que sigui el vicepresident J. D. Vance qui firmi per la part nord-americana aquest marc d’entesa.
Trump mirarà ara intrèpidament d’imposar el relat que ha guanyat tant el pols bèl·lic i com el diplomàtic.
És cert que els bombardejos nord-americans han deixat l’Iran sense flota i han acabat amb la vida de 7.000 persones, majoritàriament civils, inclòs el líder espiritual del país, l’aiatol·là Ali Khamenei. Però el Govern iranià continua dempeus i la Guàrdia Revolucionària i l’Exèrcit encara conserven el 70% de la seva capacitat de llançament de míssils i drons, segons la intel·ligència nord-americana.
Els atacs de l’Iran contra els països del Golf aliats dels Estats Units –l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Kuwait i Bahrain, entre d’altres– han aconseguit danyar una dotzena de bases nord-americanes a la regió. També han minvat l’arsenal nord-americà de míssils defensius fins a nivells que portarà anys recuperar i han fet malbé desenes d’aeronaus.
Clamor a Israel contra Netanyahu
Trump ha hagut de cedir en aquest escenari perquè la guerra estava fent descarrilar l’economia mundial. Màxims d’inflació global, del 4%, i mínims de creixement des de la pandèmia, del 2,5%, segons l’últim informe del Banc Mundial. Els països del Golf creixerien un 4% aquest any; ara s’espera que el seu creixement sigui nul de mitjana.
Mentrestant, les conseqüències polítiques per a Trump es podran mesurar en les eleccions de mig mandat del novembre. Les conseqüències per al seu aliat Netanyahu comencen a ser més evidents.
L’oposició gairebé al complet ha sortit en tromba contra Netanyahu pel que considera l’error estratègic més gran des dels atacs de Hamàs del 7 d’octubre del 2023. «Això és una catàstrofe per a Israel», ha declarat Avigdor Liberman, exministre de Defensa i líder del partit Yisrael Beitenu.
«Trump firma un acord que injecta milers de milions al règim dels aiatol·làs, deixa intactes les infraestructures nuclears, manté l’amenaça balística tal com està i ofereix una corda salvavides al règim assassí de Teheran», ha escrit a X el líder de l’oposició Yair Golan, antic subcap de l’Estat Major i president dels Demòcrates, l’alternativa del camp liberal-demòcrata israelià. «Netanyahu és l’home que durant anys va vendre al públic la il·lusió de ser el «senyor Seguretat» i que, a la pràctica, s’ha convertit en el pare del fracàs estratègic més gran de la història d’Israel. Netanyahu és bo per a Hamàs. Netanyahu és bo per a l’Iran. Netanyahu és bo per a Hezbol·là. Qui va prometre una ‘victòria absoluta’ acaba el seu mandat amb els enemics d’Israel més forts, amb Israel més feble i amb la dissuasió erosionant-se davant els nostres ulls».
En la mateixa línia s’ha expressat l’altre home fort de la política israeliana i possible candidat a dirigir el país després de les eleccions previstes per a la tardor,Benny Gantz, exministre de Defensa amb Netanyahu i president del partit Blau i Blanc: «L’acord que es perfila amb l’Iran sembla un fracàs estratègic que obligarà Israel a emprendre una lluita diplomàtica, militar i legal durant els pròxims anys, que només podrà liderar un Govern sionista ampli».
Ni tan sols dins del seu Govern les coses estan clares. El ministre de Seguretat Nacional, l’ultradretà Itamar Ben-Gvir, ha assegurat que l’acord no els vincula perquè Israel no l’ha firmat. El ministre de Defensa, Israel Katz, afirma que les seves tropes no es retiraran del sud del Líban sota cap circumstància.
Netanyahu té ara tots els incentius per tornar a fer descarrilar aquest acord. La qüestió és fins on li permetrà arribar a Trump.
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