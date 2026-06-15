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Ofensiva política

Feijóo demana al PP posar el focus en el "carrusel" judicial de Sánchez

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la portaveu del PP en el Congrés, Ester Muñoz, durant una sessió de control al Govern, en el Congrés dels Diputats, a 10 de juny de 2026, a Madrid (Espanya).

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la portaveu del PP en el Congrés, Ester Muñoz, durant una sessió de control al Govern, en el Congrés dels Diputats, a 10 de juny de 2026, a Madrid (Espanya). / Europa Press

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El Periódico

Barcelona

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vol que els càrrecs del seu partit mantinguin la "tranquil·litat" i no desviïn "el focus" del "carrusel judicial per la corrupció" que, segons els populars, assetja el Govern de Pedro Sánchez. "¡Com que no són la màfia!", exclamen.

A Génova adverteixen que "cada setmana apareixen nous delictes, noves imputacions i noves causes", i recorden que Zapatero, a qui es va arribar a presentar en els seus inicis com Bambi, "està més a prop de ser un delinqüent comú que un president honorable". També ressalten que els delictes que estan coneixent confirmen que "van arribar al Govern a robar" i que "són la màfia", un terme que també fa servir Vox per referir-se a l’Executiu de Sánchez.

Segons assenyala el PP, "mai" s’havia imputat un expresident però tampoc "mai" s’havia condemnat un fiscal general de l’Estat ni s’havia investigat la dona del cap de l’Executiu. "Són llindars que mai s’havien traspassat", van assegurar fonts del partit.

Els atacs als jutges

A més, critiquen que l’argumentari del Govern consisteixi a acusar els jutges de "prevaricar". "Però ¿quin d’ells? ¿Els de l’Audiència Nacional, del Tribunal Suprem, del jutjat de Badajoz o del de Madrid?", es pregunten a Génova.

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Així, el PP afirma que són molts els jutges que investiguen diferents casos que afecten el Govern, el PSOE i l’entorn de Pedro Sánchez. "¿Quin jutge va ser que va posar joies d’origen àrab a la caixa forta de Zapatero? ¿Quin jutge ordenava a Ábalos ficar nebodes en un pis i pagar amb fons públics?", pregunta l’equip de Feijóo. Els populars han obert una campanya per identificar Pedro Sánchez amb P. S., sigles que apareixen a l’agenda de Leire Díez i busquen deixar clar que el president del Govern "ho sabia tot", diuen des de la formació.

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