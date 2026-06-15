Socis catalans
El Govern i ERC segellen el canvi legal per crear l’Autoritat Aeroportuària
L’òrgan ha de servir perquè la Generalitat guanyi influència en la gestió dels aeroports
La reforma es farà amb la tramitació dels pressupostos
El president d’Aena diu que la «cogestió» que demanen Catalunya o Euskadi és «impossible»
Quim Bertomeu
El Govern i ERC han arribat a un acord per formalitzar el canvi legal amb el qual es crearà l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un òrgan amb què la Generalitat buscar augmentar la seva influència en la gestió dels aeroports catalans. Segons va publicar ahir Efe i va poder confirmar EL PERIÓDICO de fonts coneixedores de les negociacions, el pacte també inclou un pla estratègic que pretén connectar per ferrocarril els principals aeròdroms catalans.
L’Autoritat Aeroportuària de Catalunya va ser anunciada a so de bombo i platerets pel Govern el gener passat, però, per ser realitat, calia concretar els canvis a través d’una reforma de la llei catalana d’aeroports del 2009. Ara, l’Executiu i ERC han arribat a un acord per vehicular la reforma a través de les esmenes a la llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que s’aprovarà al juliol al Parlament amb els vots del PSC, ERC i els Comuns.
Aquest nou ens serà l’encarregat de dissenyar i executar les competències que l’Estatut atorga a Catalunya en matèria d’aeroports. Són competències relacionades amb el consum, el treball, el medi ambient, l’urbanisme, l’accessibilitat, el transport, i la promoció econòmica, entre d’altres. L’objectiu final és "incidir" en la gestió dels aeròdroms i fer-ho amb "una visió de conjunt" i provant de condicionar les decisions que prengui Aena.
Aferrant-se, doncs, al fet que una de les competències de Catalunya en matèria aeroportuària és el transport, una de les primeres missions de l’Autoritat serà aquest pla estratègic per connectar amb tren els principals aeròdroms. El Govern i ERC posen el focus en el tema del transport i la connectivitat entre aeroports perquè és un assumpte sobre el qual la Generalitat té molt a dir i que supera les competències d’Aena.
Els moviments del Govern de Salvador Illa i ERC per assumir més pes als aeroports són vistos amb recel per Aena, per molt que el seu president, Maurici Lucena, provingui del PSC, partit del qual va ser diputat i portaveu al Parlament. En una intervenció en l’última junta d’accionistes, Lucena va advertir que la demanda de "cogestió" aeroportuària que plantegen comunitats com Catalunya i Euskadi és "impossible" i podria constituir "riscos importants".
El conflicte rau que Aena és una societat cotitzada que pertany en un 49% a inversors privats. Això fa que, quan bascos, catalans, navarresos i canaris fan un pas per reclamar més capacitat d’influència sobre els aeroports, l’empresa liderada per Lucena alça la veu. Malgrat tot, l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya pactada pel Govern i ERC està lluny de suposar la "cogestió" de l’Aeroport del Prat, ja que no qüestiona ni el paper d’Aena ni modifica la composició del seu consell d’administració.
Tant el PSC com ERC ambicionarien per als aeroports la mateixa governança que s’aplica al port de Barcelona, que és propietat al cent per cent de l’Estat però en el qual participen la Generalitat –que nomena el seu president– i administracions locals i agents socials. Aquesta opció sembla estar molt lluny en el cas dels aeròdroms, ja que la privatització parcial que es va fer al seu dia d’Aena impossibilita aplicar el mateix patró.
Òrgan bilateral
Al marge de l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya, ERC negocia amb els socialistes una segona via per influir en la gestió dels aeroports. Com va explicar al seu dia EL PERIÓDICO, els republicans negocien amb el Govern de Pedro Sánchez la constitució d’un òrgan bilateral perquè les dues administracions –l’estatal i l’autonòmica– abordin des de la "col·laboració i la coordinació" la "gestió" dels aeroports catalans.
En aquest cas, a diferència de l’Autoritat, no es tracta que la Generalitat exerceixi les seves competències en matèria d’aeroports, sinó que pugui influir en les competències que té el Ministeri de Transports i que vehicula a través del 51% que encara manté d’Aena. De fet, el Govern central i el País Basc ja han pactat un òrgan així. La constitució d’un ens similar per a Catalunya no té data, però també està sobre la taula.
Tant l’Autoritat com l’òrgan bilateral tenen el mateix objectiu des de l’òptica de la Generalitat: incidir en la gestió dels aeroports, especialment en el del Prat, que és el més important a Catalunya. Això sí, ni l’un ni l’altre permetran al poder autonòmic entrar a l’administració del dia a dia d’Aena. Aquesta porta continua tancada. De fet, el mateix Lucena s’encarrega de recordar-ho cada vegada que surt el tema.
Lectura política del pacte
L’Autoritat Aeroportuària de Catalunya és un dels compromisos que va assumir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el pacte d’investidura que va firmar amb ERC i que el va convertir en president. Crear-la, per tant, és important tant per al president com per als republicans. Al primer, li permet reivindicar que compleix el firmat. Als segons, els permet defensar que va tenir sentit investir el socialista. Si així també ho perceben els seus respectius electorats, ja és més difícil de mesurar. Sigui com sigui, es tracta d’un nou acord que consolida la legislatura a Catalunya i que, juntament amb l’aprovació dels pressupostos, allunya definitivament el risc d’unes eleccions autonòmiques anticipades.
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