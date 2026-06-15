Noves cites judicials
Junts veu la legislatura «ferida de mort»: «La foto de les joies de Zapatero és la sentència moral de l’esquerra»
Zapatero, imputat per contraban i delicte fiscal després de la taxació de les joies trobades al seu despatx
Els joiers taxen en aproximadament 1,3 milions d’euros el centenar de joies confiscades al despatx de Zapatero
Carlota Camps
«Ferida de mort». Així és com Junts veu la legislatura espanyola, després de la imputació de l’expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per contraban i delicte fiscal i que la taxació de les joies trobades al seu despatx elevés a 1,3 milions d’euros el seu valor. «La foto de les joies de Zapatero és la sentència moral de l’esquerra», ha afirmat aquest dilluns el portaveu del partit, Josep Rius, després de la reunió setmanal de la direcció del partit.
Rius, que ha donat per fet que els pressupostos que ara vol impulsar Sánchez no s’aprovaran, ha tornat a reclamar eleccions com a «única sortida» a la situació actual. Alhora, no obstant, ha tornat a rebutjar afegir-se una moció de censura amb els populars. Segons el dirigent de Junts, el PP no ha passat de la «insinuació» i ha tornat a instar Alberto Núñez Feijóo a reunir-se amb Carles Puigdemont si vol anar més enllà. «Si algú vol passar de la insinuació a la realitat que agafi un avió i es planti a Waterloo», ha rematat.
Crítiques a Illa
Amb tot, els postconvergents descarten que es pugui atribuir els casos que afecten el PSOE únicament a una «ofensiva judicial» i consideren que «cada dia hi ha més indicis de corrupció» darrere dels casos judicials que afecten el principal partit del Govern. «Cada vegada està més acorralat», ha sentenciat Rius, que també ha arremès contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, per defensar Pedro Sánchez a ulls clucs i per rebutjar comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre aquests casos.
«No es pot defensar la presumpció d’innocència el cap de setmana i amagar-se durant la setmana», ha rematat Rius, amb referència a l’actitud del cap del Govern. A més, ha retret als socialistes que no defensessin aquest principi de la mateixa manera amb els casos que afectaven els independentistes i ha acusat els socis de l’executiu, ERC i els Comuns, de «tapar les vergonyes al PSC».
El PSC es defensa
Per contra, davant d’aquesta setmana clau en termes judicials per als socialistes, el PSC continua fent pinya amb Zapatero, de qui asseguren que té un «llegat polític inqüestionable». Una vegada més, la portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha demanat «respecte per la justícia», però també per la«presumpció d’innocència i honorabilitat» de l’expresident del Govern. A més, ha afirmat que Sánchez ha sigut «clar i contundent» donant sempre explicacions i que, per això, no considera que la compareixença del 24 de juny arribi massa tard, informa Sara González.
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