Justícia
Mouliaá no acudeix a declarar davant el jutge que la investiga per presumptes calúmnies a Errejón
El magistrat no ha donat opció que declari per videotrucada i les parts queden a l’espera que el jutge es pronunciï sobre si ordena la detenció de l’actriu
EFE
L’actriu Elisa Mouliaá no ha acudit a declarar aquest dilluns davant el jutge que la investiga per presumptes calúmnies a Íñigo Errejón, i el magistrat no ha donat opció que declari per videotrucada, com ella ha sol·licitat, de manera que les parts queden a l’espera que el jutge es pronunciï ben aviat sobre si ordena la detenció de la investigada, com va dictar en una interlocutòria, o no.
El jutge Arturo Zamarriego va insistir a prendre declaració aquest dilluns a Mouliaá com a investigada per presumptes calúmnies a l’exportaveu de Sumar, sobre el qual va dir que va extorsionar testimonis de la causa –diferent– en la qual s’investiga Errejón per suposada agressió sexual a l’actriu.
Després d’intentar-ho abans en dues ocasions, en les quals l’actriu va al·legar que estava de baixa i que a més no ha de coincidir amb el seu presumpte agressor sexual, el magistrat la va citar per a aquest dilluns precisant que si no hi acudeix es «podrà acordar la detenció i trasllat a la seu judicial», i valorar si comet un delicte de desobediència a l’autoritat.
La lletrada de Mouliaá en aquesta causa va recórrer aquesta decisió primer davant el jutge i després davant l’Audiència de Madrid, mentre l’actriu va assegurar a les xarxes socials que no hi acudirà perquè està treballant als Emirats Àrabs, però intentaria comparèixer per videotrucada.
Aquest dilluns la seva lletrada, Yurena Carillo, ha acudit al jutjat per plantejar aquesta opció, però un funcionari li ha comunicat, després de consultar amb el jutge, que si no compareixia la investigada podia marxar, i ja li comunicarien la decisió que es prengui, segons ha explicat la lletrada a la sortida dels jutjats de plaça de Castilla.
«No sabem si la videotrucada hagués funcionat o no. No es pot saber si és possible o impossible… però com a mínim haver-ho intentat hauria sigut una bona idea», ha dit l’advocada als periodistes.
Ha explicat que al jutjat li han assegurat que no han rebut el recurs que ella va interposar divendres davant l’Audiència Provincial en contra de la decisió del jutge d’ordenar la seva declaració per a aquest dilluns, i ha afirmat que «si no es resol aquesta apel·lació, no es pot mantenir la citació ni l’ordre de detenció».
«No sabem el que decidirà el jutge perquè jo no he parlat directament amb ell. Però jo el que considero és que la tutela judicial efectiva de l’Elisa està per sobre de qualsevol licitació de poder», ha conclòs.
Sobre altres aspectes d’aquesta causa, la lletrada ha explicat que li han donat l’informe que va fer un forense sobre Elisa Mouliaá després que l’actriu es negués a declarar al jutjat per segona vegada, i en el qual es va concloure que sí que podia acudir a la seu judicial.
Per a la lletrada de la defensa aquest informe coincideix amb el que Elisa Mouliaá va dir i confirma que «tenia una situació puntual desbordant d’estrès».
També li han facilitat la interlocutòria en què el magistrat Zamarriego rebutja la recusació plantejada per aquesta defensa per falta d’imparcialitat, i ha anunciat que quan ho analitzi ho recorrerà.
Ha explicat que l’actriu manté plantejada una querella per calúmnies contra Errejón, per la seva actitud i els seus comentaris en aquesta causa i en la de presumpta agressió sexual a l’actriu, i per a la tramitació de la qual va acudir al jutjat corresponent la setmana passada, però sense avisar la premsa.
Per la seva banda, fonts de la defensa d’Errejón han confiat que el jutge ordeni la detenció de Mouliaá, per lògica i en coherència amb el dictat fins ara.
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