Tempesta judicial i política
Sánchez modera el xoc amb els jutges en una setmana intensa als jutjats
El Govern i el PSOE s’enfronten a les compareixences de Zapatero, de Begoña Gómez i de la directora de la Guàrdia Civil al Senat El president ha suavitzat les acusacions de guerra bruta
Iván Gil
El Govern i el PSOE afrontaran aquesta setmana una nova descàrrega de la tempesta judicial que els envolta, amb diverses fites als tribunals, com ara la citació de Begoña Gómez abans d’asseure’s al banc dels acusats, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge o la compareixença al Senat de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, pel cas Leire Díez. Malgrat que la Moncloa continua posant en dubte la "sincronització" de tots aquests fronts, han modulat el xoc amb el Poder Judicial després dels retrets del CGPJ i les principals associacions de jutges i fiscals. De contraatacar amb l’acusació generalitzada de lawfare o guerra bruta judicial s’ha passat a contenir els missatges i a dir que ara "és el temps de la justícia", a més d’orientar les crítiques cap al PP per una "campanya de desprestigi" basada en exageracions que no es correspondrien amb els fets reals. Una "oposició que fa joc brut", en paraules del president del Govern.
El principal argument de defensa davant les revelacions del cas Leire Díez per boicotejar les causes judicials obertes contra el PSOE és que l’exmilitant hauria "enganyat" el partit actuant pel seu compte. Per això els serveis jurídics estudien accions legals en defensa de l’honor del PSOE. S’encapsula així tant el partit com Pedro Sánchez i es nega que existeixin indicis jurídics per imputar l’organització o cridar a declarar com a testimoni el seu secretari general i president del Govern. Sobre Zapatero, s’espera que doni explicacions, mentre es manté la confiança en la seva innocència. Preventivament, es posa èmfasi en el fet que, com a expresident, no té cap relació amb el Consell de Ministres.
Les valuoses joies de Zapatero
Dijous passat, la taxació de les joies trobades al despatx de Zapatero, valorades en més d’1,3 milions d’euros, va causar una forta commoció en el partit, com confirmen diversos dirigents. Això sí, la consigna tant del Govern com del PSOE continua sent la mateixa: "Esperem les seves explicacions de dimecres davant el jutge". Alhora, confien en la seva innocència i que serà capaç d’aclarir davant el jutge tots els dubtes i sospites inclosos en el sumari.
"Els hem fet fora a tots. Vam prendre mesures fa un any. Si hi ha gent que ha enganyat el PSOE, doncs al carrer. Qui la faci que la pagui", defensa la cúpula de Ferraz amb referència al fet que es va expulsar Leire Díez i es va forçar també al seu dia la dimissió de l’exsecretari d’Organització, Santos Cerdán. El PSOE "ha fet neteja", apunten. La Moncloa, per la seva banda, incideix a criticar que s’està acusant sense proves. "¿On són les proves contra el president del Govern, dos anys després?", pregunta irònicament, alhora que estén el seu total suport a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, cridada a declarar com a testimoni, i a la directora general de la Guàrdia Civil, que van mantenir trobades o intercanvis de missatges amb Díez, com recull el sumari. "Res de delictiu", assenyalen sobre això. Fins i tot, qualifiquen el seu comportament d’"irreprotxable".
Querella contra Leire Díez
Fonts de la direcció socialista afegeixen que estan esperant que s’aixequi del tot el secret del sumari del cas Leire Díez. El jutge Santiago Pedraz manté de moment el secret sobre la peça de la Societat Estatal de Participacions Industrials (Sepi). "Fins que no coneguem el sumari complet i no l’hàgim analitzat, no prendrem la decisió definitiva sobre les accions judicials que emprendrem", assegura Ferraz a aquest diari. El PSOE té sobre la taula la possibilitat de querellar-se contra Leire Díez per haver utilitzat el nom del partit de forma falsa i per haver creat un gran perjudici a l’organització. Però, a curt termini, no emprendrà aquestes accions judicials.
A l’espera dels moviments en els diversos fronts judicials, Sánchez compareixerà al Congrés el 24 de juny per donar explicacions. De moment, els missatges són a la defensiva en el pla judicial, mirant d’aïllar-se d’aquestes causes, i a l’ofensiva en el pla polític, combinant l’i tu més davant el PP i l’acusació d’utilització política de "filtracions" interessades o fins i tot "falsos rumors". Després de reactivar el tràmit per presentar els pressupostos de l’Estat, s’incideix a més en la intenció d’esgotar la legislatura i no avançar les eleccions. Una cosa en què es ratifiquen fins i tot si el Congrés acabés tombant els comptes públics.
Fonts socialistes asseguren que el partit no està esperant la compareixença del president del Govern al Congrés el 24 de juny vinent per anunciar les mesures judicials que està estudiant.
Des del respecte a la tasca judicial, es diferencia entre les causes, amb especial crítica al procediment contra la dona del cap de l’Executiu que dirigeix el jutge Juan Carlos Peinado. En aquest canvi de rasant per rebaixar el xoc amb la justícia, el ministre de Transport, Óscar Puente, ha optat per guardar silenci. Després de ser un dels ministres més directes, a l’haver-se referit a un intent de "fer caure" el Govern "amb mètodes no democràtics". En la roda de premsa posterior a l’últim Consell de Ministres va optar per no contestar a les preguntes sobre les causes judicials obertes.
Només el ministre de Transformació Digital, Óscar López, va trencar aquest canvi d’estratègia assegurant que "hi ha jutges que prevariquen". L’Executiu ho va emmarcar en el perfil que té com a candidat a la Comunitat de Madrid davant Isabel Díaz Ayuso. Altres companys de files van evitar en privat compartir les seves paraules per recolzar només que sí que s’estaria demostrant que hi ha una justícia "a dues velocitats".
El PSOE espera que l’estrena d’Espanya en el Mundial de futbol aquest dilluns contribueixi a mitigar l’impacte de les notícies que tornen a moure els fonaments del partit des d’aquesta setmana. A més de les compareixences de Begoña Gómez, Mercedes González o José Luis Rodríguez Zapatero, són imminents les sentències del cas mascaretes i del judici al germà del president, David Sánchez.
Després de la compareixença del president al Congrés el 24 de juny i després del Comitè Federal del dissabte 27, els socialistes confien que l’efecte estiu minimitzi l’impacte demolidor que estan tenint en el partit totes aquestes actuacions judicials.
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