El vell G-7 i el desordre mundial
El grup de les principals economies occidentals es reuneix fins dimecres a la ciutat francesa d’Évian-les-Bains. Macron ha trucat a Xi Jinping amb l’objectiu d’implicar la Xina en la discussió sobre l’economia global, tot i que en l’aliança no hi ha consens sobre això.
El grup no està mort, però ja no pot governar el món com havia fet abans
Mario Saavedra
Ha calgut suar molt per preparar la 52a cimera de les set democràcies industrialitzades que comença avui i acaba dimecres al balneari francès d’Évian-les-Bains. Els principals problemes els van posar els Estats Units. La Casa Blanca va demanar alterar el calendari inicial perquè no coincidís amb les celebracions del 80è aniversari de Donald Trump d’ahir. El president no pensava perdre’s el macroesdeveniment esportiu d’arts marcials mixtes, l’UFC Freedom 250.
Aquestes dues localitzacions simbolitzen a la perfecció el moment històric pel qual passa el G-7, format pels Estats Units, el Canadà, Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit i el Japó, a més de la Unió Europea. Évian representa la vella Europa aristocràtica, retir famós per la seva aigua mineral a la vora del llac Léman. El segon, el violent esdeveniment d’arts marcials davant la Casa Blanca, mostra el nou als EUA: la megalomania i el toc disruptiu d’un president que ha vingut a trencar coses, incloses les velles estructures com el grup de països industrialitzats.
Els capricis de Trump
"El G-7 va començar als anys 80 com una conversa entre ministres de Finances i després es va elevar a reunions dels líders dels països membres, en un moment de forta inestabilitat als mercats financers i de falta de coordinació entre els principals actors. Mai va estar clar que allò marqués una gran diferència en termes materials, però sí que importava que parlessin entre ells, que entenguessin què faria cada un i que no treballessin els uns contra els altres", explica Robert Wolfe, professor emèrit de la Queen’s University, al Canadà. "Aquesta coordinació continua sent molt important. El problema és què no passarà amb Trump a la Casa Blanca: és totalment impredictible, actua per caprici i els EUA ja no sap quin és el seu paper al món. No és culpa del G-7; és conseqüència del que està passant a Washington. Sense els EUA implicats, tot és molt més difícil".
Es va veure en l’anterior cimera, a la localitat turística de Kananaskis, al Canadà. El retorn de Trump a la presidència va provocar una erosió en la cohesió interna del G-7, que els analistes van descriure com G6+1. Els EUA contra el món per les seves polítiques aranzelàries unilaterals i les seves amenaces d’annexió del Canadà. Per primera vegada la cimera va acabar sense l’adopció d’un comunicat conjunt dels líders, incapaços d’acordar una visió comuna sobre el comerç internacional, la seguretat col·lectiva i la transició energètica. Trump se’n va anar abans de temps per la guerra de 12 dies que va llançar al costat d’Israel contra l’Iran.
La capacitat del G-7 per dictar pautes financeres o comercials globals s’ha erosionat substancialment amb els anys. El PIB dels set països que el formen ha caigut del 63% del PIB mundial el 1992 al 29% el 2024. El grup ja no representa la majoria de l’activitat econòmica global, cosa que limita l’efectivitat de les seves decisions si no es coordinen amb altres pols de poder com el bloc BRICS: Brasil, Rússia, l’Índia, la Xina i Sud-àfrica.
En la preparació de la cimera d’Évian, el president francès, Emmanuel Macron, va proposar convidar informalment per videoconferència el president xinès, Xi Jinping, per discutir els desequilibris comercials. Però aquesta iniciativa va ser rebutjada taxativament pel Japó. No hi ha consens sobre si el G-7 pot intentar integrar la Xina en les seves converses.
Alguns veuen el G-7 com un contrapès a la Xina. El Canadà va liderar en el grup l’Aliança per a la Producció de Minerales Crítics davant el domini xinès del subministrament de terres rares. Pequín el va utilitzar com a arma comercial davant la guerra d’aranzels de Trump, amenaçant de retallar les vendes d’aquests minerals clau per als productes tecnològics. Els va funcionar: Trump va retirar el gruix dels mal anomenats aranzels recíprocs.
"El món és molt més complex i hi ha molts més països que avui compten a l’ordre internacional, però el gran canvi és la Xina", diu Wolfe. "La Xina té ara un pes enorme en l’economia mundial, i el problema és que els EUA són incapaços de reconèixer fins a quin punt és important. La Xina mai va ser convidada al G-7, i ni tan sols està clar que acceptés anar-hi si se la convidés; però la seva absència és al cor del problema del G-7: les economies del grup continuen pesant molt, però sense la Xina poden fer molt menys. El principal bloqueig en molts assumptes econòmics internacionals és entre els EUA i la Xina, i tots dos es beneficiarien d’una conversa regular, madura i estructurada com la que prepara el G-7".
Macron, que és el president rotatori del G-7, insisteix a acostar posicions amb la Xina sobre els desequilibris del comerç global. Davant la impossibilitat de convidar Xi a la cita, ha preparat una trucada prèvia, segons funcionaris de països del G-7.
Falta d’inversió a la UE
L’objectiu és implicar la Xina en la discussió sobre l’economia global. París defensa que el problema no es limita a la sobreproducció xinesa, sinó que també inclou la falta d’inversió a la UE i l’excés de consum als EUA. El G-7 no està mort, però ja no pot actuar com a director d’orquestra de les polítiques comercials i econòmiques globals com abans. No pot governar el món, però serveix perquè les democràcies industrialitzades trobin una posició comuna i mirin d’encarrilar-la cap a la resta de potències.
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