Tempesta judicial i política
Zapatero busca la nul·litat de les proves contra ell aconseguides als EUA
L’expresident del Govern, imputat en dos procediments penals, haurà de justificar l’origen de les joies taxades en 1,3 milions d’euros
Cristina Gallardo
El dimecres 17 de juny l’Audiència Nacional acollirà una diligència inèdita fins ara en la història la democràcia espanyola, la compareixença com a investigat d’un expresident del Govern. José Luis Rodríguez Zapatero ha sigut imputat pel jutge José Luis Calama en dos procediments penals: el que el vincula amb una xarxa internacional de blanqueig de capitals que hauria fet un ús fraudulent del rescat de l’aerolínia Plus Ultra i una segona peça per presumpte contraban i delicte fiscal, després de la troballa d’un botí d’1,3 milions d’euros en joies al seu despatx professional.
Fins ara, dos expresidents del Govern havien hagut de comparèixer en procediments judicials per corrupció, però sempre com a testimonis. Felipe González ho va fer el 1997 davant el Tribunal Suprem pel cas Filesa, una presumpta xarxa d’empreses vinculades amb el finançament irregular del PSOE; mentre que Mariano Rajoy ha sigut testimoni dues vegades en els judicis pels casos Gürtel i Kitchen.
Origen de la investigació.
Segons es desprèn de les investigacions realitzades per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional, la causa que va obrir la jutge d’instrucció ordinària Esperanza Collazos –després assumida per l’Audiència Nacional– va partir d’una sol·licitud de col·laboració contra un advocat resident a Espanya que va ser realitzada per les fiscalies francesa i suïssa. Les dues institucions ja tenien posada la lupa en una presumpta xarxa internacional de blanqueig de fons públics veneçolans que els va permetre arribar als directius de l’aerolínia Plus Ultra, per un ús presumptament irregular del préstec de 53 milions d’euros que els va atorgar el Govern de Pedro Sánchez.
Aquestes indagacions van donar lloc a les primeres detencions el mes de desembre passat, i la primera referència a Zapatero apareix en un xat de WhatsApp trobat als dispositius confiscats denominat Danilo España, en què el broker veneçolà Danilo Diazgranados es refereix a un tal "Z" o "Zorro" amb el qual manté relacions personals i econòmiques.
D’altres indicis parteixen de l’abocament del telèfon mòbil el 2021, durant l’administració Biden, de qui va ser directiu d’aquesta companyia Rodolfo Reyes Rojas, a qui s’investiga als EUA. Aquestes dades no van arribar al jutge Calama fins al mes de març passat a través del Homeland Security Investigations (HSI) i alguns d’ells van servir per justificar l’entrada i registre del despatx de l’expresident Rodríguez Zapatero.
Risc de nul·litat.
L’estratègia de Moreno Catena passa, de moment, per qüestionar la validesa d’aquesta última prova, i per això aquest advocat ha reclamat al jutge que aclareixi les circumstàncies en les quals es van extreure dels telèfons confiscats als EUA les converses de WhatsApp que va mantenir Reyes Rojas amb altres persones relacionades amb el rescat de l’aerolínia Plus Ultra. En el cas que no es complissin els requisits legals, l’advocat considera que "s’hauria d’excloure" aquest element probatori per vulneració de drets fonamentals de l’expresident.
‘Julito’ i Whathefav.
Amb independència del que pugui passar amb els indicis procedents del telèfon de Rojas, la investigació de la UDEF dona molts més indicis contra l’expresident socialista, referits sobretot a la seva relació amb el també imputat Julio, Julito, Martínez Martínez, propietari de la consultora Análisis Relevante. Segons els investigadors, tant Rodríguez Zapatero com l’empresa de les seves filles Whathefav haurien obtingut gairebé 2 milions d’euros en comissions procedents de l’entramat empresarial de Julito.
Així, la societat del presumpte testaferro de l’expresident socialista va remetre 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero i 239.755 euros a Whathefav, l’empresa de les seves filles, de manera que gran part dels fons rebuts per Análisis Relevante van acabar en l’entorn de José Luis Rodríguez Zapatero. Els investigadors sospiten que els treballs facturats a aquesta societat per Zapatero i les seves filles ocultaven en realitat un altre tipus d’acords que apunten al cobrament de comissions il·legals en pagament de la influència desplegada per l’expresident per obtenir ajuts públics o mediar en oportunitats de negoci fora d’Espanya.
Contraban de joies.
El jutge Calama va encarregar a la joieria Ansorena i a l’Institut Gemològic Espanyol la taxació de prop d’un centenar de peces que els agents van trobar en una caixa forta del despatx de Zapatero. El treball, que va donar un valor al mercat d’una mica més d’1,3 milions d’euros, va motivar que el magistrat de l’Audiència Nacional hagi obert recentment una peça separada per dos presumptes delictes més que atribueix indiciàriament a l’exmandatari socialista: contraban i frau fiscal.
La taxació per sobre del milió d’euros de les joies d’alta gamma confiscades al seu despatx obliga, segons el jutge, a analitzar l’origen d’aquest patrimoni així com el compliment de les seves obligacions fiscals. La gran incògnita passa ara per esperar si l’expresident espanyol podrà justificar l’origen d’aquestes peces.
Or i petroli.
Les al·lusions a projectes de negocis o transaccions realitzades fora d’Espanya són nombroses en el sumari, tal com ha anat revelant EL PERIÓDICO i de tot això serà previsiblement interrogat Zapatero aquesta setmana per la fiscal Elena Llorente.
Així, la investigació ha revelat que a instàncies de Rodríguez Zapatero, es va planejar crear una societat offshore a Dubai, respecte de la qual el jutge Calama assegura que té "acreditat" que es va constituir a instàncies de l’expresident del Govern. D’altra banda, la investigació de la UDEF assenyala altres negocis que apunten al blanqueig per petroli i or entre Veneçuela, la Xina i els Emirats la inclusió dels quals en la interlocutòria també sembla ser fruit de comunicacions detectades per la UDEF, però que també hauran de ser corroborades per documentació o altres evidències.
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