Cas Zapatero
Zapatero demana ajornar les seves explicacions sobre les joies davant el jutge, però manté la seva compareixença sobre Plus Ultra
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama li imputa contraban i frau fiscal després de la taxació de les peces en 1,3 milions d’euros
Cristina Gallardo
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que exerceix el catedràtic de dret processal Víctor Moreno, ha sol·licitat un ajornament de la declaració que hauria de prestar els pròxims dimecres i dijous l’expresident del Govern en relació amb les joies trobades al seu despatx professional pels agents de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (UDEF) de la Policia, el valor de les quals ha sigut taxat en 1,3 milions d’euros.
Demana més temps per preparar la seva defensa sobre aquest assumpte, mentre manté la seva voluntat de respondre aquests dies a les acusacions sobre presumpte tràfic d’influències i blanqueig de capitals relacionats amb el rescat de Plus Ultra.
Fonts del seu entorn assenyalen a EL PERIÓDICO que l’ajornament busca tenir prou temps per reunir la documentació necessària que expliqui la possessió d’aquestes peces, que en principi es va atribuir a una herència, però que si són regals o donacions s’ha d’acreditar. El jutge imputa indiciàriament a l’expresident els delictes de contraban i frau a Hisenda. Segons ha avançat la cadena SER, la defensa també vol aportar una pericial pròpia sobre el valor de les peces.
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