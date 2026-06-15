Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Passeig de ManresaAscens Puig-reigGaspi i Oliver TreeHomicidi de la BaellsMort Ametlla de MerolaBegoña GómezVisita del Papa
instagramlinkedin

Cas Zapatero

Zapatero demana ajornar les seves explicacions sobre les joies davant el jutge, però manté la seva compareixença sobre Plus Ultra

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama li imputa contraban i frau fiscal després de la taxació de les peces en 1,3 milions d’euros

Informe de taxació de les joies incautades a la caixa forta del despatx de l’expresident del Govern José Luis Zapatero encarregat pel jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra

Informe de taxació de les joies incautades a la caixa forta del despatx de l’expresident del Govern José Luis Zapatero encarregat pel jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra / FERNANDO SÁNCHEZ / EUROPA PRESS

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Cristina Gallardo

Madrid

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que exerceix el catedràtic de dret processal Víctor Moreno, ha sol·licitat un ajornament de la declaració que hauria de prestar els pròxims dimecres i dijous l’expresident del Govern en relació amb les joies trobades al seu despatx professional pels agents de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (UDEF) de la Policia, el valor de les quals ha sigut taxat en 1,3 milions d’euros.

Demana més temps per preparar la seva defensa sobre aquest assumpte, mentre manté la seva voluntat de respondre aquests dies a les acusacions sobre presumpte tràfic d’influències i blanqueig de capitals relacionats amb el rescat de Plus Ultra.

Notícies relacionades i més

Fonts del seu entorn assenyalen a EL PERIÓDICO que l’ajornament busca tenir prou temps per reunir la documentació necessària que expliqui la possessió d’aquestes peces, que en principi es va atribuir a una herència, però que si són regals o donacions s’ha d’acreditar. El jutge imputa indiciàriament a l’expresident els delictes de contraban i frau a Hisenda. Segons ha avançat la cadena SER, la defensa també vol aportar una pericial pròpia sobre el valor de les peces.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
  2. El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
  3. Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
  4. La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
  5. Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
  6. Atropellen una dona a l’avinguda Tudela de Manresa
  7. El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
  8. Ibuprofèn sense recepta: puc substituir el de 600 per 400 mg i mitja pastilla?

Zapatero demana ajornar les seves explicacions sobre les joies davant el jutge, però manté la seva compareixença sobre Plus Ultra

Zapatero demana ajornar les seves explicacions sobre les joies davant el jutge, però manté la seva compareixença sobre Plus Ultra

El minibús del Centre Històric de Manresa ja roda

Junts veu la legislatura «ferida de mort»: «La foto de les joies de Zapatero és la sentència moral de l’esquerra»

Junts veu la legislatura «ferida de mort»: «La foto de les joies de Zapatero és la sentència moral de l’esquerra»

El Tour de França atraurà a Barcelona uns 850.000 aficionats i implicarà importants talls de tràfic

El Tour de França atraurà a Barcelona uns 850.000 aficionats i implicarà importants talls de tràfic

Reobertura d’Ormuz, pausa en el programa nuclear i desbloqueig de fons: els detalls de l’acord de pau entre l’Iran i els EUA

Reobertura d’Ormuz, pausa en el programa nuclear i desbloqueig de fons: els detalls de l’acord de pau entre l’Iran i els EUA

Ha mort Leo Boixader, qui va ser bibliotecària de Berga durant 35 anys

Ha mort Leo Boixader, qui va ser bibliotecària de Berga durant 35 anys

Gossos torna als escenaris amb una gira per celebrar els vint anys de "Corren"

Gossos torna als escenaris amb una gira per celebrar els vint anys de "Corren"

El Consell del Bages afirma que en tres anys ha assolit tres quartes parts dels compromisos per al mandat

El Consell del Bages afirma que en tres anys ha assolit tres quartes parts dels compromisos per al mandat
Tracking Pixel Contents