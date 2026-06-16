Un atac de Rússia incendia la històrica catedral de la Dormició
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GENYA SAVILOV
Almenys 11 persones van morir a Ucraïna en un atac massiu rus, especialment intens sobre Kíiv, on es va incendiar la catedral ortodoxa de la Dormició. Els bombers van aconseguir apagar les flames al sostre de l’església, en el monestir de les Coves de Kíiv, inscrit en el Patrimoni Mundial de la Unesco. El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, el va qualificar com "un dels crims més greus comesos per Rússia contra la cultura cristiana". Rússia es va desvincular de l’atac i el va atribuir a un míssil dels EUA.
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