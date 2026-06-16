La investigació de la trama
La directora de la Guardia Civil explica els seus contactes amb Leire Díez i nega haver pressionat «mai» la UCO
El 'número dos' de la Guardia Civil abrió un expediente a los investigadores del 'caso Koldo' un día después de que su directora hablara con Leire Díez
Juan José Fernández
Vint vegades ha utilitzat les paraules «mai de la vida» i «mai» la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la seva defensa. I ho ha fet amb molt èmfasi en la seva esperada compareixença d’aquest dimarts al Senat, on ha acudit per negar que hagi participat, mai de la vida, «en cap trama», ni, mai, «en cap campanya de desprestigi» contra la UCO.
«No he frenat ni he interferit en cap investigació, mai de la vida, mai, ni de la UCO ni de cap altra unitat de la Guardia Civil», ha assegurat González a l’inici de la seva compareixença per explicar els seus encontres amb Leire Díez, cap de l’expansiva trama de corrupció lligada al PSOE que investiga l’Audiencia Nacional.
La directora general de la Guardia Civil ha restat importància a les tres informacions reservades obertes sobre suposades filtracions de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) el 2025. Ha dit que aquestes investigacions no van ser expedients sancionadors —«no s’obren contra ningú, no declara ningú»— i que dues es van arxivar sense responsabilitats ni obertura d’expedients, i una altra ni tan sols va tenir cap diligència.
I ha insistit González, després de donar aquests arguments: «No s’ha adoptat mai de la vida per part meva, mai, mai de la vida, cap mesura de pressió contra la UCO».
Assetjada per les revelacions dels informes policials, tocada en la seva credibilitat per un canvi de versió que va arribar a afectar públicament el ministre de l’Interior, Mercedes González compareix la tarda d’aquest dimarts davant la Comissió d’Interior del Senat. I ho fa, a més, quan el jutge Santiago Pedraz, admetent peticions de la fiscalia, ja ha anat citant, testimoni a testimoni, tots els implicats en suposades pressions a la UCO; tots, excepte, encara, ella.
Tensió
«Jo no he tingut mai una reunió amb la senyora Leire Díez: jo he pres dos cafès amb la senyora Leire Díez. Punt». Així ha intentat resumir la seva relació amb la mediadora socialista imputada.
A més, ha sortit en defensa de l’«honor i la neutralitat» del seu número dos, el director adjunt operatiu, o DAO, tinent general Manuel Llamas.
González ha arribat a la Cambra Alta tres hores després que el Govern, després del Consell de Ministres, hagi refermat la seva fe en ella. Contra la seva figura es dirigeixen les exigències del Partido Popular perquè dimiteixi després que un informe de la UCO hagi assenyalat, amb cronologia i luxe de detalls, tres encontres i un xat de WhatsApp posterior de la directora de l’institut armat amb Leire Díez, processada per suposades maniobres per desacreditar jutges, fiscals, guàrdies i causes judicials contra el PSOE.
En l’últim informe de la UCO, que va transcendir aquest dilluns, es llegeix que el DAO de la Guardia Civil, el tinent general Manuel Llamas va ordenar obrir una investigació reservada als investigadors del cas Koldo l’endemà que Leire Díez es veiés amb la directora del cos, sabent ja González que Leire, suposadament, volia desviar i desestabilitzar les investigacions judicials que afectessin el PSOE i el Govern.
La compareixença es produeix, a més, en un clima de tensió en el si de la Guardia Civil. O de «desconfiança», com l’ha titllat el senador popular Luis Javier Santamaría. qui ha explicat en el seu torn que la UCO va contractar una firma privada, General comunicaciones y seguridad SA., perquè li fes un rastreig de micròfons o altres escoltes a les seves instal·lacions de Madrid. González ha negat saber-ne res.
Preguntes
El senador popular Santamaría, en una dura intervenció, ha retret a la directora general: «Vostè continua enrocada en la mentida». A més, ha elevat el to: «La degradació moral d’aquest govern ofèn, i ofèn els espanyols».
Santamaría ha llançat a González una bateria de preguntes entre les quals en destaquen quatre:
«¿És cert que el DAO es va desplaçar a la seu de la UCO per demanar a la UCO que es posés de perfil en una investigació sobre el germà del president del Govern?»
«¿Qui li va demanar que rebés Leire?»
«¿I a qui va donar compte d’aquestes reunions: a Marlaska, a Santos Cerdán o a Pedro Sánchez?»
«¿I des de quan estava vostè assabentada de les maniobres de Leire, la del PSOE, contra la Guardia Civil?»
Hi ha hagut una altra pregunta més d’importància llançada en la sessió, però en aquest cas per la senadora del grup d’Izquierda Confederal Carla Delgado, qui, per pal·liar «el desassossec de l’esquerra» davant les revelacions dels tripijocs de Leire Díez, li ha demanat que aclareixi quantes reunions va mantenir exactament amb Leire Díez, qüestió que continua sense ser aclarida des que la directora González va emetre un comunicat confús en aquest extrem.
«Vostès es prenen la llibreta de Leire Díez com si fos l’Evangeli», ha etzibat la compareixent a l’oposició.
Expectació
Una expectació poc usual envolta aquesta convocatòria, en què els populars volen que, en 40 minuts d’exposició, expliqui «qui li va manar reunir-se tres vegades amb la ‘fontanera’ de Ferraz», «per què va esborrar les seves converses» i «per què continua en el càrrec».
Entre les incògnites de la compareixença, una ha planat sobre totes: si González tornarà a deixar en evidència, amb una nova versió, la confiança que el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va dipositar en el seu primer relat. Primer, que mai va tenir cap trobada amb Leire Díez. Després, que sí que es va veure amb Díez, però «en cap moment» es va deixar temptar.
Aquesta compareixença, que va ser ajornada el passat dia 11, es produeix en plena setmana d’alta tensió per al PSOE. entre la vista davant el jutge Juan Carlos Peinado de Begoña Góm
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