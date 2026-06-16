Ni els EUA ni Israel han aconseguit els seus objectius i l’Iran en surt enfortit
El pretès col·lapse del règim no s’ha produït i Trump ha hagut de cedir per l’impacte del conflicte en l’economia mundial
Mario Saavedra
L’acord d’alto el foc que signaran previsiblement aquest divendres a Suïssa els Estats Units i l’Iran anticipa bones notícies per a les parts i per a la resta del món a curt termini: el final de les hostilitats i la reobertura de l’estret d’Ormuz a la navegació internacional. Per a Donald Trump i Benjamin Netanyahu, tret de sorpresa d’última hora, suposa una derrota estratègica sense precedents.L’acord d’alto el foc que firmaran previsiblement aquest divendres a Suïssa Estats Units i l’Iran anticipa bones notícies per a les parts i per a la resta del món a curt termini: el final de les hostilitats i la reobertura de l’estret d’Ormuz a la navegació internacional. Però, per a Donald Trump i Benjamin Netanyahu, tret de sorpresa d’última hora, suposa una derrota estratègica sense precedents.
El president nord-americà i el primer ministre israelià no han aconseguit de moment cap dels objectius pretesos quan van iniciar la guerra el 28 de febrer. Ni els de màxims (la rendició total i el col·lapse del règim iranià) ni els de mínims (un compromís iranià sobre els seus programes nuclear i balístic abans d’aturar les hostilitats). Teheran sorgeix d’aquesta prolongació de l’alto el foc enfortit i amb una nova arma: el control del 20% del flux del petroli i gas global.El president nord-americà i el primer ministre israelià no han aconseguit de moment cap dels objectius pretesos quan van llançar la guerra el 28 de febrer. Ni els de màxims (la rendició total i el col·lapse del règim iranià) ni els de mínims (un compromís iranià sobre els seus programes nuclear i balístic abans d’aturar les hostilitats). Més aviat al contrari: Teheran sorgeix d’aquesta prolongació de l’alto el foc enfortit i amb una nova arma: el control del 20% flux del petroli i gas global.
És cert que els bombardejos nord-americans han deixat l’Iran sense flota i han acabat amb la vida de 7.000 persones, inclòs el líder espiritual del país, l’aiatol·là Ali Khamenei. Però el Govern iranià continua resistint i la Guàrdia Revolucionària i l’Exèrcit encara conserven el 70% de la seva capacitat de llançament de míssils i drons.És cert que els bombardejos nord-americans han deixat l’Iran sense flota i han acabat amb la vida de 7.000 persones, majoritàriament civils, inclòs el líder espiritual del país, l’aiatol·là Ali Khamenei. Però el Govern iranià continua dret i la Guàrdia Revolucionària i l’Exèrcit encara conserven el 70% de la seva capacitat de llançament de míssils i drons, segons la intel·ligència nord-americana.
Els atacs de l’Iran contra els països del Golf aliats dels Estats Units –l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Kuwait i Bahrain– han danyat bases nord-americanes a la regió. També han minvat l’arsenal de míssils defensius fins a nivells que costarà anys recuperar i han fet caure o danyat desenes d’aeronaus.Els atacs de l’Iran contra els països del Golf aliats dels Estats Units – Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units, Kuwait i Bahrain, entre d’altres – han aconseguit danyar una dotzena de bases nord-americanes a la regió. També han minvat l’arsenal nord-americà de míssils defensius fins a nivells que portarà anys recuperar i han fet malbé desenes d’aeronaus.
Trump ha hagut de cedir en aquest escenari perquè la guerra estava fent descarrilar l’economia mundial. Màxims d’inflació global del 4% i mínims de creixement des de la pandèmia del 2,5%, segons l’últim informe del Banc Mundial. Els països del Golf havien de créixer un 4% aquest any; ara s’espera que el seu creixement sigui nul de mitjana.Trump ha hagut de cedir en aquest escenari perquè la guerra estava fent descarrilar l’economia mundial. Sobretot d’inflació global, del 4%, i mínims de creixement des de la pandèmia, del 2,5%, segons l’últim informe del Banc Mundial. Els països del Golf creixerien un 4% aquest any; ara s’espera que el seu creixement sigui nul de mitjana.
Mentrestant, les conseqüències polítiques per a Trump es podran mesurar en les eleccions de mig mandat del novembre. Les conseqüències per al seu aliat Netanyahu són més evidents.Mentre, les conseqüències polítiques per a Trump podran enfrontar-se en les eleccions de mig mandat del novembre. Les conseqüències per al seu aliat Netanyahu comencen a ser més evidents.
Error estratègic
L’oposició gairebé al complet ha sortit en tromba contra Netanyahu pel que considera l’error estratègic més gran des dels atacs de Hamàs del 7 d’octubre del 2023. "Això és una catàstrofe per a Israel", va declarar Avigdor Liberman, exministre de Defensa i líder del partit Israel Beitenu.L’oposició gairebé al complet ha sortit en tromba contra Netanyahu pel que considera l’error estratègic més gran des dels atacs de Hamàs del 7 d’octubre del 2023. "Això és una catàstrofe per a Israel", ha declarat Avigdor Liberman, exministre de Defensa i líder del partit Yisrael Beitenu.
"Trump signa un acord que injecta milers de milions al règim dels aiatol·làs, deixa intactes les infraestructures nuclears, manté l’amenaça balística tal com està i ofereix una corda salvavides al règim assassí de Teheran", va escriure a X el líder de l’oposició Jair Golan, antic subcap de l’Estat Major i president dels demòcrates. Ni tan sols dins del seu Govern les coses estan clares. El ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gvir, va assegurar que l’acord no els vincula perquè Israel no el va signar.
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