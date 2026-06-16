Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Espanya-Cap VerdÀudio Jonathan AndicLeo BoixaderMinibús Barri AnticGaspi i Oliver TreeIbex-25Sergi Cuenca
instagramlinkedin

Feijóo busca donar una imatge distesa davant el "calvari" del PSOE

El líder del PP aprofita la ‘setmana horribilis’ dels rivals per presentar-se com a alternativa

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Mariano Alonso Freire

Madrid

Alberto Núñez Feijóo afronta una setmana en què, tret de sorpresa majúscula, el projecte polític que lidera, el del PP, no patirà cap màcula i, fins i tot, podria sortir reforçat com a alternativa a un Govern, el de Pedro Sánchez, assetjat per diversos casos de corrupció. És, paraula amunt o avall, el sentiment que nia a Génova davant la ja cèlebrement coneguda com a setmana horribilis del PSOE, aquesta que va començar dilluns amb la compareixença davant el jutge de la dona del cap de l’Executiu, Begoña Gómez, i que tindrà el seu punt àlgid en la primera compareixença davant el jutge José Luis Calama de l’expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero. El portaveu nacional del PP, Borja Sémper, va remarcar que el "calvari judicial" que viurà el PSOE també és una "vergonya nacional" per a Espanya

El mateix dia d’aquesta compareixença de Zapatero, el president del PP anirà a "divertir-se a El Hormiguero, com diu el lema del programa. No és la primera vegada que el popular va a l’espai presentat per Pablo Motos, però sorprèn la data triada. Fonts dels populars expliquen com el líder de la formació conservadora prepara una entrevista que, ateses les circumstàncies, podria tenir més a veure amb una intervenció normal que amb un programa d’entreteniment, tot i que una mica d’això hi haurà. "No és fàcil, d’aquí a dimecres encara poden passar moltes coses", afirmen des de la sala de màquines del primer partit de l’oposició, on com en moltes tertúlies de Madrid circula la idea que la sentència del Tribunal Suprem sobre el cas Mascaretes, que podria comportar la primera condemna a un membre del Consell de Ministres, l’extitular de Transports, José Luis Ábalos, és qüestió de dies.

Notícies relacionades

A més de l’entrevista, Feijóo s’ha permès algun relaxament a les xarxes socials esmentant alguns dels mantres amb què el PSOE l’ataca des que va començar la legislatura, cosa impensable fa ben poc. Arran del començament del Mundial de futbol, i amb una fotografia en la qual apareix jugant a futbol amb el seu fill, el líder del PP va compartir diumenge a la tarda aquest missatge amb els seus seguidors: "Veient aquesta imatge, és evident que ‘no jugo a la selecció perquè no vull’. Avui he disfrutat del futbol amb el meu fill. Demà [per dilluns] ho faré amb el debut mundialista de l’equip del meu país. ¡Vinga, Espanya!". La seva al·lusió al fet que no va ser president perquè no va voler, en la investidura fallida de l’any 2023, abans que la de Sánchez, va provocar les bromes de molts, en primer lloc del PSOE.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents