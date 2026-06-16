Setge judicial i polític
El Govern rebaixa la moció de Junts per convocar eleccions i anticipa que esgotarà la legislatura tot i que prosperi
A la Moncloa insinuen un canvi en les posicions de Junts quan es culmini «l’esperit de la llei d’amnistia», amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya
Iván Gil
El Govern central infravalora el pas endavant de Junts per aliar-se amb el PP i forçar una moció al Congrés amb l’exigència a Pedro Sánchez d’avançar les eleccions. Tot i que prosperi, fonts de la Moncloa asseguren que no canviaran gens ni mica el seu full de ruta. És a dir, consumar la legislatura.
La mateixa rèplica que quan els postconvergents van presentar una proposició no de llei per exigir al cap de l’Executiu una qüestió de confiança. La convocatòria electoral és una prerrogativa que correspon únicament al president del Govern. Fins i tot mostrant respecte a la iniciativa de Junts, la portaveu del Govern, Elma Saiz, ha rebaixat la seva importància per apuntalar el missatge de «continuar completant l’agenda política transformadora» de l’Executiu. En roda de premsa després del Consell de Ministres s’ha limitat a traslladar que no comparteixen el plantejament de la formació liderada per Carles Puigdemont i ha insistit que «seguim amb la mirada posada en el 2027 i més enllà».
Des del Govern descarten també que aquesta entesa entre Junts i el PP pugui ser l’avantsala a la presentació d’una moció de censura. Entenen que els independentistes catalans no s’afegirien a una operació que per tirar endavant hauria de comptar amb Vox en l’equació.
El partido liderado por Carles Puigdemont argumenta por su parte que este es el paso que debe dar "dada la situación de extrema debilidad política y parlamentaria del Gobierno español y ante su incapacidad para salir de la situación de bloqueo en la que se encuentra después de que Junts per Catalunya rompiera las relaciones con PSOE y Sumar por sus reiterados incumplimientos".
A la Moncloa diferencien així mateix el poder legislatiu de l’executiu per mostrar-se convençuts que continuaran tirant endavant la seva agenda. D’altra banda, diuen un canvi en les posicions de Junts quan es culmini «l’esperit de la llei d’amnistia», amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya, a l’espera de la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i la posterior validació per part del Tribunal Constitucional (TC).
Desplegament dels fons UE
Una finestra d’oportunitat que aprofitaran per incidir que «val la pena» culminar la legislatura amb la seva agenda i els compromisos d’investidura pendents. Una cosa que, a més, entenen que seria la millor carta de presentació per acudir a la reelecció en les pròximes eleccions generals.
Un altre dels arguments que utilitza el Govern per esquivar les pressions cada vegada més intenses d’un avenç electoral tenen a veure amb el desplegament dels fons europeus. «No es poden paralitzar amb una convocatòria electoral», apunten recordant que queda encara aquest semestre per desplegar les esmentades inversions. En cas de fer-ho, avisen, tindria com a conseqüència «pausar el creixement econòmic».
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