El Govern treu el cas Zapatero del ‘lawfare’ i encara no reorienta la seva estratègia
Els socialistes rebutgen valorar les novetats sobre les joies de l’expresident
Iván Gil
Fa gairebé quatre setmanes que el Govern i el PSOE no tenen capacitat de reacció davant el cas Plus Ultra i les filtracions que es van coneixent del sumari pel qual s’investiga José Luis Rodríguez Zapatero. Des que va esclatar el cas s’espera que l’expresident pugui donar "explicacions" davant el jutge i, després d’això, adaptar l’argumentari a l’estratègia de defensa que segueixi. La decisió presa pel seu advocat de no exposar-se abans als mitjans de comunicació ja va ser un trastorn per a la Moncloa, que es va resignar a respectar pel bé de la seva defensa, igual com la sol·licitud de retardar la declaració pel volum del sumari, del 2 de juny prevista inicialment per demà i dijous.
La compareixença al Congrés de Pedro Sánchez per informar sobre les causes judicials que assetgen el PSOE es va mirar de retardar precisament per situar-la a posteriori de la citació de Zapatero. Hi ha "ganes que s’expliqui", reconeixen els socialistes, i poder passar així a l’ofensiva o, almenys, elaborar una estratègia de comunicació de crisi amb tots els elements sobre la taula. Durant aquest llarg compàs d’espera, els socialistes no han deixat de reiterar la seva confiança en la innocència de l’expresident, malgrat els indicis que s’han anat aportant en el sumari.
El que sí que s’ha fet és modular el xoc amb el poder judicial per treure aquesta causa del lawfare o guerra bruta judicial. El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama, que investiga l’expresident "no és [Juan Carlos] Peinado", solen respondre al Govern per diferenciar-lo del procediment contra Begoña Gómez, dona del cap de l’Executiu.
"Moltes ganes"
A la Moncloa eviten confirmar que durant aquests dies s’estigui produint algun tipus d’interlocució amb Zapatero, però sí que donen per fet que entrarà a respondre totes les qüestions que li plantegi el jutge. A Ferraz, la secretària d’Organització, Rebeca Torró, va repetir en diverses ocasions ahir les "moltes ganes" de poder escoltar les seves explicacions.
La pretensió, no obstant, és intentar no entrar a replicar cada novetat de les causes que assetgen el PSOE i "deixar que la justícia actuï per no convertir-nos en substituts dels jutges i la justícia". "No entrarem a valorar totes les novetats que s’està coneixent", esquivava així ahir Torró la investigació sobre les joies trobades al despatx professional de l’expresident. "Encara no ha declarat. Cal respectar-lo a ell i cal respectar els temps de la justícia", concloïa.
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