Israel es desentén de l’acord i mantindrà les tropes al Líban
El ministre de Defensa adverteix al seu homòleg nord-americà que si el règim de Teheran els torna a atacar respondran "amb plena força"
Andrea López-Tomàs
Israel s’ha tornat a plantar. Malgrat que el president del Pakistan va declarar que el pacte entre els Estats Units i l’Iran inclou el Líban, el Govern d’Israel va assenyalar que mantindrà la presència de les seves tropes al sud del país. Israel Katz, ministre de Defensa israelià, ho va confirmar: "El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo estem impulsant una política clara que determina que l’Exèrcit israelià es mantindrà a les zones de seguretat del Líban, Síria i Gaza, sense cap límit de temps, per protegir des d’allà la frontera i les comunitats israelianes contra els elements gihadistes". "Ens oposem a una retirada de les forces israelianes del Líban, malgrat totes les pressions existents i les que encara vindran", va afegir, assegurant que mantenir aquestes autoanomenades zones de seguretat és "un dels èxits més importants" de l’Exèrcit israelià.A l’espera de revelar els detalls de l’acord entre l’Iran i els Estats Units, Israel ha tornat a plantar-se. Malgrat que el president del Pakistan va declarar que el pacte inclou el Líban, el Govern d’Israel ha demostrat de nou que va a la seva i que mantindrà la presència de les seves tropes al sud del país. Israel Katz, ministre de Defensa israelià, no ha trigat a confirmar-ho aquest matí. "El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo estem impulsant una política clara que determina que l’Exèrcit israelià es mantindrà a les zones de seguretat del Líban, Síria i Gaza, sense cap límit de temps, per protegir des d’allà la frontera i les comunitats israelianes contra els elements gihadistes", ha afirmat en un comunicat. "Ens oposem a una retirada de les forces israelianes del Líban, malgrat totes les pressions existents i les que encara vindran", ha afegit, assegurant que mantenir aquestes autodenominades zones de seguretat són "un dels assoliments més grans" de l’Exèrcit israelià.
"No transigirem respecte als interessos de seguretat d’Israel i la protecció dels nostres ciutadans, i no ens retirarem de les zones de seguretat", va remarcar Katz. El ministre va anunciar que Netanyahu va comunicar aquest missatge a Trump i altres alts funcionaris nord-americans i que ell mateix el va transmetre al secretari de Guerra nord-americà, Pete Hegseth. "Si l’Iran ataca Israel arran dels esdeveniments al Líban, l’atacarem amb plena força". Al seu torn, el ministre de Finances, Bezalel Smotrich, va denunciar que l’acord "és dolent per a Israel i per a tothom"."No transigirem respecte als interessos de seguretat d’Israel i la protecció dels nostres ciutadans, i no ens retirarem de les zones de seguretat", ha remarcat Katz. El ministre ha anunciat que Netanyahu li ha comunicat aquest missatge a Trump i altres alts funcionaris nord-americans, i que ell mateix l’hi ha transmès al secretari de Guerra nord-americana, Pete Hegseth. "Si l’Iran ataca Israel arran dels esdeveniments al Líban, l’atacarem amb tota la nostra força", ha defensat. Les paraules de Katz són les primeres d’un líder israelià sobre l’alto el foc des del seu anunci la nit anterior. Al seu torn, el ministre de Finances, el colon Bezalel Smotrich, ha denunciat que l’acord "és dolent per a Israel i per a tothom".
Però des de Washington arribava un missatge ben diferent. Trump va afirmar que Netanyahu recolzava el memoràndum d’entesa. "A Bibi li sembla bé. ¿Per què convé a Bibi? L’Iran no pot tenir una arma nuclear sota cap circumstància", va insistir el president nord-americà. El ministre de Seguretat Nacional israelià, Itamar Ben-Gvir, va insistir a X que "l’acord de Trump no ens vincula. Israel no és un assumpte dels EUA". "No som socis d’aquest acord que no garanteix la nostra seguretat i que no ens vincula de cap manera", va assegurar.
Per la seva banda, el ministre d’Afers Exteriors de l’Iran, Abbas Araghchi, va demanar que Israel aturi tots els atacs contra el Líban. "Els atacs israelians contra el Líban han de cessar per complet i els Estats Units tenen la responsabilitat d’implementar l’acord marc per posar fi a la guerra", va anunciar Araqchi al seu compte de Telegram.Mentrestant, des de Washington, arriba un altre missatge. Trump ha afirmat que Netanyahu recolzava el memoràndum d’entesa. "A Bibi li sembla bé. ¿Per què convé a Bibi? L’Iran no pot tenir una arma nuclear sota cap circumstància", ha insistit el president nord-americà. El ministre de Seguretat Nacional israelià, el colon ultradretà Itamar Ben Gvir, ha insistit en X que "l’acord de Trump no ens vincula. Israel no és un assumpte dels Estats Units". "No som socis d’aquest acord que no garanteix la nostra seguretat i que no ens vincula de cap manera", ha assegurat, defensant que no es retiraran de cap territori. Per la seva banda, el ministre d’Afers Exteriors de l’Iran, Abbas Araghchi, ha demanat que Israel aturi tots els atacs contra el Líban, en converses amb els seus homòlegs de l’Iraq, Turquia i Egipte. "Els atacs israelians contra el Líban han de cessar per complet i els Estats Units tenen la responsabilitat d’implementar l’acord marc per posar fi a la guerra", ha anunciat Araqchi en el seu compte de Telegram.
Al sud del Líban, s’ha experimentat una fràgil calma després de l’anunci de l’acord de pau. Segons el diari libanès L’Orient-Le Jour, des de la mitjanit i fins a la matinada, no es van observar avions de combat ni drons israelians en aquesta regió.
Alguns residents van començar a tornar als seus pobles per mirar com tenien la casa, tot i que no es van registrar grans moviments de persones, a diferència del que va passar a l’abril quan es va anunciar la treva al Líban. En alguns pobles, el foc d’artilleria va interrompre la tranquil·litat, ja que les tropes israelianes van advertir als libanesos que retornaven que no s’endinsessin massa a la zona.
Drons i bombes
El comandament de l’Exèrcit libanès va insistir en "la necessitat que els residents s’esperin abans de tornar als pobles i ciutats de la frontera sud". Les bombes, en menor grau, no van deixar de caure. A les zones frontereres de Marjayoun i Bint Jbeil es van registrar bombardejos i els vehicles militars israelians van continuar circulant pel sud del Líban. Els drons israelians van sobrevolar a baixa altitud els suburbis del sud de Beirut.No obstant, l’Exèrcit libanès ha tancat diverses carreteres, en particular després que s’utilitzés foc d’artilleria israeliana per impedir que les persones desplaçades arribessin a certes zones. Igual que han fet algunes autoritats municipals, el comandament de l’Exèrcit libanès ha insistit, en un comunicat, sobre "la necessitat que els residents esperin abans de tornar als pobles i ciutats de la frontera sud". A més, les bombes, tot i que en menor grau, no han deixat de caure. Aquesta matinada a les zones frontereres de Marjayoun i Bint Jbeil s’han registrat bombardejos i els vehicles militars israelians han continuat circulant pel sud del Líban. Els drons israelians han sobrevolat a baixa altitud els suburbis del sud de Beirut.
Segons va assenyalar un funcionari libanès aquest dilluns a l’agència de notícies AFP, Beirut no va ser informat en cap moment de l’acord entre els Estats Units i l’Iran, que suposadament inclou el Líban. "No se’ns ha informat dels termes de l’acord", ni de quan entraria en vigor l’alto el foc en la guerra entre Hezbol·là i Israel, que va començar el 2 de març. El president Joseph Aoun es va pronunciar al compte de la Presidència de la xarxa social X. "Acullo amb satisfacció el contingut d’aquest memoràndum pel que fa al respecte per la singularitat del Líban i al reconeixement que l’estabilitat i la seguretat del Líban són part integrant de qualsevol esforç seriós per establir l’estabilitat a la regió", va dir.
Per la seva banda, el president del Parlament, Nabih Berri, aliat de Hezbol·là i líder del partit xiïta Amal, també va celebrar l’anunci i va agrair a l’Iran i als Estats Units que hagin inclòs una clàusula que exigeixi el cessament de l’agressió israeliana contra el Líban.
Aquest acord, "a través de les seves disposicions, estableix les bases per a la seguretat i l’estabilitat a la regió, incloent-hi el Líban", va declarar. Berri va aplaudir la "clàusula fonamental i vinculant per aturar l’agressió israeliana, per preservar la seva sobirania, sense posar en perill la independència i la llibertat de decisió nacional i per evitar caure en la trampa que ha estès la cúpula política israeliana".Per la seva banda, el president del Parlament, Nabih Berri, aliat de Hezbol·là i líder del partit xiïta Amal, també ha celebrat l’anunci i ha agraït a l’Iran i als Estats Units per incloure una clàusula que exigeix el cessament de l’agressió israeliana contra el Líban. Aquest acord "a través de les seves disposicions, estableix les bases per a la seguretat i l’estabilitat a la regió, inclòs el Líban", ha declarat. Berri ha aplaudit la "clàusula fonamental i vinculant per aturar l’agressió israeliana contra tot el Líban, per preservar la seva sobirania sobretot el seu territori, sense posar en perill la independència i la llibertat de decisió nacional i sobirana, i per evitar caure en la trampa estesa per la cúpula política israeliana liderada per Netanyahu".
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