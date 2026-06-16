Davant els casos del PSOE
Junqueras esmena Rufián i defensa la continuïtat de la legislatura de Sánchez
El PSOE es regira contra la moció del PP i Junts: «És un acte de covardia perquè no s’atreveixen a presentar una moció de censura»
El PSOE i Sumar veten que el Congrés debati la petició d’eleccions del PP i Junts
Quim Bertomeu
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha esmenat aquest dimarts les declaracions del portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián, i ha defensat la necessitat que la legislatura de Pedro Sánchez continuï, després que Junts i el PP hagin intentat sotmetre a votació la necessitat d’un avanç electoral. A través d’un apunt a X, Junqueras ha argumentat que cal «tancar carpetes fonamentals per a Catalunya», mitjançant el compliment dels acords forjats amb el PSOE, per la qual cosa el mandat ha de continuar.
Rufián havia afirmat que «aguantar per a res és una tonteria», en relació amb la convicció de Sánchez d’esgotar la legislatura i convocar les eleccions generals quan toca, el juliol del 2027, després que Junts presentés una esmena a una moció del PP per instar el cap de l’Executiu central a dissoldre les Corts Generals i convocar eleccions. La Mesa del Congrés ha acordat finalment vetar aquesta esmena, per la qual cosa no se sotmetrà a la consideració de l’hemicicle.
«Que el Govern del PSOE és feble és una evidència i, en bona part, per culpa del mateix PSOE. Però Esquerra Republicana es deu als catalans i les catalanes, i en aquest context apostem per tancar carpetes fonamentals per a Catalunya», ha escrit Junqueras a X. «Els partits catalans hauríem d’estar centrats a fer que el país aprofiti l’oportunitat, i no a anar acompanyats del PP i Vox perquè, quan arribin a la Moncloa, tornin a governar contra Catalunya», ha afegit.
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