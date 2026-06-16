Esmena a la seva moció
Junts eleva la seva pressió contra Sánchez i força el Congrés a votar si ha de convocar ja les eleccions
Junts veu la legislatura «ferida de mort»: «La foto de les joies de Zapatero és la sentència moral de l’esquerra»
Carlota Camps
Junts ha registrat aquest dimarts una esmena a la seva moció al Congrés, en la qual exigeix al president del Govern, Pedro Sánchez, que dissolgui les Corts Generals i convoqui eleccions. El partit liderat per Carles Puigdemont argumenta que aquest és el pas que ha de fer «atesa la situació d’extrema debilitat política i parlamentària del Govern espanyol i davant la seva incapacitat per sortir de la situació de bloqueig en què es troba després que Junts per Catalunya trenqués les relacions amb el PSOE i Sumar pels seus reiterats incompliments».
Els postconvergents ja van donar per morta la legislatura en una roda de premsa aquest dilluns, després de la imputació de l’expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per contraban i delicte fiscal i que la taxació de les joies trobades al seu despatx elevés el seu valor a 1,3 milions d’euros. «La foto de les joies de Zapatero és la sentència moral de l’esquerra», va dir el portaveu del partit, Josep Rius.
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