El jutge Peinado ajorna la decisió de retirar el passaport a Begoña Gómez
El magistrat resoldrà els pròxims dies si controla les sortides del país de la dona de Sánchez i l’obliga a comparèixer cada 15 dies, després que les acusacions demanessin portar-la davant un jurat
Cristina Gallardo
Begoña Gómez, la dona del president del Govern, s’enfronta a una imposició de mesures cautelars que resoldrà el jutge Juan Carlos Peinado en les pròximes hores (o dies) en relació amb la causa en la qual li imputa fins a quatre delictes de corrupció.
Durant la previsualització celebrada ahir –i que representa el final de la instrucció que va iniciar contra ella l’abril del 2024–, les acusacions populars van demanar que se li retiri el passaport i se li prohibeixi sortir del país sense autorització, que hagi de comparèixer davant el jutjat cada 15 dies i que no pugui obtenir rèdit econòmic de l’empresa que va crear en relació amb el software generat per a la seva càtedra a la Complutense. El jutge prendrà una decisió en els pròxims dies, segons assenyalen fonts jurídiques.
Gómez va entrar al Tribunal d’Instància de Madrid pel garatge, en compliment de l’acord governatiu dictat per la presidenta d’aquest òrgan, la magistrada María Jesús del Barco. S’asseia per cinquena vegada davant el jutge Juan Carlos Peinado, que li imputa quatre delictes de corrupció i l’havia citada per a una previsualització obligatòria abans de tancar la instrucció i asseure-la davant un tribunal del jurat.
La presidenta del tribunal va accedir al que va sol·licitar María Marcos Salvador, directora del Departament de Seguretat de Presidència del Govern, per evitar que hagi d’entrar a peu per la porta, una cosa que sí que van haver de fer la resta d’imputats –la seva assistenta a la Moncloa, Cristina Álvarez, i l’empresari Juan Carlos Barrabés– així com el seu advocat, l’exministre de Justícia Antonio Camacho, i la resta de parts personades.
Per a l’assistenta a la Moncloa Cristina Álvarez es van sol·licitar les mateixes mesures de prohibició de sortida del país i compareixences quinzenals, mentre que per a l’empresari Juan Carlos Barrabés no es va sol·licitar cap mesura cautelar.
Mesures cautelars
Els tres investigats estaven obligats a comparèixer personalment en el tràmit judicial, que es regula a l’article 30 de la llei del jurat. En la interlocutòria de citació, el titular de la plaça d’instrucció número 41 de Madrid ja advertia què passaria si eludien aquesta obligació, ja que podrien ser "conduïts per la força pública" fins a la seu judicial, si bé la petició des de Presidència perquè Gómez hi anés directament des del garatge de l’edifici del tribunal aclaria els dubtes sobre la seva segura assistència a la diligència d’aquest dilluns.
El jutge ja afegia en la interlocutòria de citació que, després de la compareixença, es podria adoptar "alguna mesura cautelar de naturalesa personal que eviti o minimitzi el risc" que tant Gómez com la resta de processats "provin d’eludir l’acció de la justícia". És a dir, si les acusacions sol·licitaven la retirada del passaport o fins i tot l’ingrés a presó de la dona de Sánchez mentre s’espera que arribi el judici, el jutge ho valoraria i adoptaria una decisió sobre això. I així va passar.
En tot cas, les acusacions populars, sota la direcció lletrada d’Hazte Oír, que demanen una pena de 24 anys de presó per a Gómez, ja assenyalaven en l’escrit d’acusació que les mesures cautelars a adoptar contra els tres processats havien de passar perquè que se’ls prohibeixi sortir d’Espanya sense prèvia autorització judicial, la retirada de passaport i l’obligació de comparèixer cada quinze 15 dies al jutjat.
En les seves últimes resolucions, el jutge ha posat negre sobre blanc les penes previstes per als quatre delictes que atribueix a la dona de Sánchez, que són el de tràfic d’influències (que preveu penes de presó de sis mesos a dos anys) multa i prohibició d’accés a ajuts o contractes púbics; corrupció en els negocis (de sis mesos a quatre anys); malversació de cabals públics (de sis mesos a tres anys) i apropiació indeguda (d’un a sis anys de presó).
Les dues primeres tenen a veure amb les cartes de recomanació que va enviar com a codirectora del curs acadèmic en relació amb uns contractes que van ser adjudicats a una UTE en què participaven empreses de Barrabés per part de l’organisme públic Red.es, així com amb l’obtenció de la mateixa càtedra. La resta de delictes es refereixen a l’ús del software que va ser creat ad hoc per la Complutense i a les presumptes gestions dutes a terme per l’assistenta a la Moncloa en relació amb tots aquests punts.
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