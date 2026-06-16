L’Ibex 35 trenca els 19.000 punts per primera vegada en la història
Els parquets celebren el desbloqueig de l’estret d’Ormuz i el petroli cau un 4% tot i que els analistes criden a la cautela
Jaime Mejías
Després de més de 107 dies de tensió, els inversors arreu del món van accelerar les compres arran de l’acord de pau entre els EUA i l’Iran, en el que va ser una jornada alcista a escala global.La Copa del Mundial no és l’únic esdeveniment capaç de reunir el planeta aquest dilluns. Després de més de 107 dies de tensió, els inversors a tots els racons del món han accelerat les compres després de l’acord de pau entre els Estats Units i l’Iran, en el que ha sigut una jornada alcista a escala global. Des de Tòquio fins a Madrid, els parquets van celebrar el desbloqueig de l’estret d’Ormuz i la tornada a la normalitat als mercats petroliers. L’Ibex 35 ho va celebrar polvoritzant un altre màxim històric: el selectiu madrileny va trencar la barrera dels 19.000 punts per primera vegada en la història. També va batre el seu màxim rècord intradiari, fins a marcar els 19.148punts des de Tòquio fins a Madrid, els parquets han celebrat a l’anticipat desbloqueig de l’estret d’Ormuz i la tornada a la normalitat als mercats petroliers. L’Ibex 35 ho ha celebrat polvoritzant un altre màxim històric: el selectiu madrileny ha aconseguit trencar la barrera dels 19.000 punts per primera vegada en la història. L’índex ha tancat la sessió sobre els 19.035 punts després de les fortes compres realitzades al palau de la Borsa en l’arrencada de la setmana. I també va batre el seu màxim rècord intradiari, fins a marcar els 19.148 punts.. En el punt àlgid de les compres massives, el selectiu espanyol va aconseguir avançar fins a un 2% i va tancar amb una revalorització de l’1,49%. L’alleujament geopolític va contagiar els parquets a cada regió del món. Al Japó, el Nikkei 225 es va revaloritzar un 5%.L’alleujament geopolític ha contagiat els parquets a cada regió del món. Àsia va ser el primer a rebre les bones notícies. Al Japó, el Nikkei 225 s’ha revaloritzat un 5%.
Malgrat que la major part del 2026 s’ha desenvolupat sota la influència de la guerra al Pròxim Orient, que ha sotmès a una enorme volatilitat les cotitzacions a escala mundial, l’Ibex 35 arriba a l’equador de l’any amb una revalorització superior al 7%.Malgrat que la major part del 2026 s’ha desenvolupat sota la influència de la guerra al Pròxim Orient, que ha sotmès a una enorme volatilitat les cotitzacions a nivell mundial, l’Ibex 35 arriba a l’equador de l’any amb una revalorització superior al 7%. Més enllà del petroli, la notícia ha donat ales a les cotitzacions dels sectors més penalitzats per l’escalada bèl·lica. Entre aquests, el gestor dels aeroports, Aena, el valor del qual va avançar un 2,68%. La banca també va tornar al focus, davant l’esperança d’un entorn monetari més relaxat: el Santander va avançar un 4,07%, el BBVA ho va fer un 2,76%, i CaixaBank, un 1,83%.Més enllà del petroli, la notícia ha donat ales a les cotitzacions dels sectors més penalitzats per l’escalada bèl·lica al Pròxim Orient. Entre ells, el gestor dels aeroports, Aena, el valor del qual ha avançat 2,68%. El valor ha arribat a guanyar fins a un 3% al llarg de la jornada. La banca també ha tornat al focus, davant l’esperança d’un entorn monetari més relaxat l’any vinent: Santander ha avançat un 4,07%, BBVA (+2,76%) i CaixaBank (+1,83%).
79 dòlars el barril
El petroli va caure amb força, en l’entorn d’un 4%, i se situa en els 79 dòlars el barril de Brent, de referència a Europa, que va arribar al seu punt àlgid a finals d’abril, quan va arribar a cotitzar al voltant de 118 dòlars. El tancament de l’estret d’Ormuz havia provocat una extraordinària volatilitat en els preus del petroli i el gas, i també va afectar els preus de l’energia.El cru Brent va arribar al seu punt àlgid a finals d’abril, quan va arribar a cotitzar al voltant dels 118 dòlars. El prolongat tancament de l’estret d’Ormuz, per on transitaven cada dia 20 milions de barrils de petroli o, cosa que és el mateix, un cinquè del comerç mundial, havia provocat una extraordinària volatilitat en els preus del petroli i el gas, afectant també els preus de l’energia.
"El mercat ara exigirà proves de tot el que s’ha anunciat, des de la signatura de l’acord per part de l’Iran fins a la lliure circulació de vaixells per l’estret, passant per si l’Iran finalment accepta les limitacions nuclears. La prima de guerra ja no és l’escenari base, però la prima de cautela continua vigent fins a comprovar que els acords es compleixen", va afirmar Manuel Pinto, analista d’XTB."El mercat ara exigirà proves de tot, des de la firma de l’acord per part de l’Iran fins a la lliure circulació de vaixells per l’estret, passant per si l’Iran finalment accepta les limitacions nuclears. En altres paraules, la prima de guerra ja no és l’escenari base, però la prima de cautela continua vigent fins a comprovar que els acords es compleixen", ha afirmat Manuel Pinto, analista d’XTB.
Els analistes de Renta4 van valorar també de manera positiva l’acord i van afegir que la notícia podria donar una mica d’alleujament als tipus d’interès, a les portes de la primera reunió de la Reserva Federal (Fed) amb Kevin Warsh al capdavant.
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