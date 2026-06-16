L’UCO acredita que Cerdán va ordenar pagar els viatges de Leire Díez
Un nou informe atribueix també a l’ex número tres del PSOE la contractació dels advocats per sabotejar les causes contra el Govern
Cristina Gallardo
La informació confiscada a Ferraz per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil permet endinsar-se en els presumptes pagaments del partit a la trama creada per sabotejar causes contra el Govern. Segons els agents, situa en el que va ser número tres del PSOE, Santos Cerdán, la iniciativa de la contractació dels advocats que van dissenyar, juntament amb l’exmilitant Leire Díez, les diferents actuacions i el pagament dels viatges que aquesta dona va fer per acudir a diferents reunions. "És una ordre directa del secretari d’Organització", s’assenyala en un dels correus aportats per l’agència de viatges que treballa amb el partit.La informació confiscada a Ferraz per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil permet endinsar-se en els presumptes pagaments del partit a la trama creada per sabotejar causes contra el Govern, i segons els agents situa en el que va ser número tres del PSOE, Santos Cerdán, la iniciativa tant de la contractació dels advocats que van dissenyar juntament amb l’exmilitant Leire Díez les diferents actuacions com el pagament dels viatges que aquesta dona va realitzar per acudir a diferents reunions. "És una ordre directa del secretari d’Organització" no sé més...", s’assenyala en un dels correus aportats per l’agència de viatges que treballa amb el partit.
En un nou informe al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, s’assenyala que l’advocat Jacobo Teijelo "es va integrar presumptament en la suposada organització investigada, al participar en la línia d’actuació vinculada al sector dels hidrocarburs", i va emetre almenys tres factures per un import conjunt de 125.000 euros.Així, en un nou informe al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO s’assenyala que l’advocat Jacobo Teijelo "s’hauria integrat a la suposada organització investigada, al participar en la línia d’actuació vinculada al sector dels hidrocarburs" i hauria emès almenys tres factures per un import conjunt de 125.000 euros.
A Leire Díez se li va confiscar un document que sembla correspondre’s amb una nota d’encàrrec professional mitjançant la qual el PSOE, representat per la seva actual gerent, Ana María Fuentes, empararia aquests pagaments. Aquesta informació es va veure contrastada amb l’aportació dels comprovants bancaris de l’abonament d’aquestes factures per part del mateix lletrat: un pagament de 79.500 euros i dos de 26.500. A més, va aportar dues factures addicionals que no es trobarien entre la documentació del PSOEA Leire Díez se li va confiscar un document que sembla correspondre’s amb una nota d’encàrrec professional mitjançant la qual, el PSOE, representant pel seu actual gerent, Ana María Fuentes, empararia aquests pagaments. Aquesta informació es va veure contrastada amb l’aportació dels comprovants bancaris de l’abonament d’aquestes per part del mateix lletrat (un pagament de 79.500 euros i dos de 26.500) que va aportar a més factures addicionals (dos pagaments de 26.500 euros) que no es trobarien entre la documentació del PSOE.. "Si bé la formalització del contracte la va fer Ana María Fuentes mitjançant la signatura de la nota d’encàrrec, la iniciativa de contractar aquest servei va néixer de Santos Cerdán d’acord amb la resposta al requeriment formulada pel PSOE", detalla l’informe."Si bé la formalització del contracte s’hauria realitzat per Ana María Fuentes mitjançant la firma de la ‘nota d’encàrrec’, la iniciativa de contractar aquest servei hauria nascut de Santos Cerdán conforme a la resposta al requeriment formulada pel PSOE", detalla l’informe.
L’actual secretària d’Organització del partit, Rebeca Torró, va explicar que els pagaments posteriors a la marxa del seu antecessor mai es van fer: "Mai hem fet aquests pagaments a l’advocat, i per això no ho hem aportat". Fonts del partit indiquen que, al cessar l’anterior secretari d’Organització, es va ordenar no atendre els contractes d’assessoria jurídica que havia realitzat, de manera que almenys dues factures que recull l’UCO no es van abonar.
L’empresa de Zarrías
Quant a la contractació d’Ismael Oliver, primer advocat de l’assessor ministerial Koldo García i membre de la suposada trama, els investigadors sabien que Fuentes el va contractar en representació del PSOE i que va emetre una factura al seu despatx per 22.500 euros més IVA el gener del 2025. Dies després, Leire Díez en va emetre una altra que anava destinada a una altra societat vinculada a aquest lletrat, Oliver Gruppe SL, per la mateixa quantitat sota el concepte "elaboració d’informes".Quant a la contractació d’Ismael Oliver – primer advocat de l’assessor ministerial Koldo García i també membre de la suposada trama –, els investigadors ja sabien que Fuentes l’havia contractat en representació del PSOE i que per això va emetre una factura al seu despatx per valor de 22.500 euros més IVA el gener del 2025. Dies després, Leire Díez va emetre per la seva banda una altra de destinada a una altra societat vinculada a aquest lletrat, Oliver Gruppe S. L. per la mateixa quantitat sota el concepte "elaboració d’informes".
La documentació confiscada serveix als agents per confirmar aquests pagaments a Leire i els fets a través de Zaño Sociedad Consultora, propietat de l’exdirigent del PSOE andalús Gaspar Zarrías. Aquesta empresa va facturar al PSOE quatre pagaments de 7.500 euros que es correspondrien amb els 4.000 bruts al mes que Zarrías va pagar a l’exmilitant, a instàncies de Cerdán.
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