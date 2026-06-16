L’UCO assumeix que "P.S." és Sánchez
C. G.
Leire Díez es va referir a la seva agenda a David Sánchez com a "germà de P.S.", segons consta en un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. L’UCO aporta aquestes notes de l’agenda de l’exmilitant sobre la "possible estratègia" a seguir per boicotejar el procediment judicial contra el germà del cap de l’Executiu. Es dirimirien així els dubtes sobre si les sigles P.S., que apareixen en altres anotacions de l’exmilitant, correspondrien a Pedro Sánchez.
A l’informe s’apunta que s’hauria intentat el març del 2025 recusar la jutge del cas després de sol·licitar la seva personació en el procediment com a acusació popular, a més d’intentar canviar l’advocat de David Sánchez. "S’ha de destacar, referent a això, que a les anotacions de les llibretes de LEIRE estaven contemplades les dues possibilitats". Després d’això s’aporta un extracte en què es traça com a primer punt de l’estratègia: "Ser advocat del germà de P.S.". En el punt dos anota: "Posar com a acusació popular". Al nou informe, els agents situen en l’ex número 3 del PSOE Santos Cerdán la iniciativa de la contractació dels advocats que van dissenyar juntament amb Díez les diferents actuacions.
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