La ‘lampista’ va oferir un tracte a un imputat en el cas hidrocarburs
La militant buscava informació sobre la jutge encarregada del cas de David Sánchez
Tono Calleja Flórez
La trama liderada per l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán va oferir beneficis judicials a un imputat pel cas hidrocarburs a canvi d’informació comprometedora de la jutge Beatriz Biedma, instructora en el cas del germà del president, David Sánchez.
Va ser Leire Díez qui va oferir a l’empresari sevillà i expresident del CD Badajoz, Joaquín Parra Sáez, un acord pel qual la fiscalia retirés la seva acusació en la causa judicial. La trama liderada per l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán va oferir beneficis judicials a un imputat pel cas hidrocarburs canvi d’informació comprometedora de la jutge Beatriz Biedma, instructora en el cas del germà del president, David Sánchez. En concret va ser Leire Díez qui va oferir a l’empresari sevillà i expresident del CD Badajoz, Joaquín Parra Sáez, un acord pel qual la Fiscalia retirés la seva acusació en la causa judicial. Argumentava aquesta operació en la influència que el Govern ostentava sobre el Ministeri Públic, assegurant que "Fiscalia depèn del Govern", segons va declarar el mateix empresari.Així consta en l’últim informe de l’UCO que es va entregar ahir a l’Audiència Nacional. El document recull el testimoni de Parra, que al novembre va ser condemnat a set anys de presó per delictes contra la Hisenda Pública, blanqueig i organització criminal pel frau de l’IVA en hidrocarburs.Així consta a l’últim informe de l’UCO, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, que va ser entregat aquest dilluns a l’Audiència Nacional, on el jutge Santiago Pedraz instrueix la causa de les clavegueres del PSOE. El document recull el testimoni de Parra, que el novembre passat va ser finalment condemnat per l’Audiència Nacional a set anys de presó per delictes contra la Hisenda Pública, blanqueig i organització criminal pel frau de l’IVA en hidrocarburs.
L’empresari va entrar en contacte amb membres de la trama el 2022, quan va conèixer l’empresari imputat Javier Pérez Dolset. L’estiu del 2024, Dolset el va citar al seu domicili de Tarifa (Cadis), on el va presentar a Leire Díez, que "es va presentar com una persona que podria ajudar-lo en les causes d’hidrocarburs en què estava investigat", segons detalla l’informe del cos armat. L’empresari va entrar en contacte amb membres de la trama el 2022, quan va conèixer l’empresari també imputat Javier Pérez Dolset a través de l’expresident del FC Barcelona, Sandro Rosell. L’estiu del 2024, Dolset el va citar al seu domicili de Tarifa (Cadis), en una reunió on el va presentar a Leire Díez, que "es va presentar com una persona que podria ajudar-lo en les causes d’hidrocarburs en les quals estava investigat", segons detalla l’informe del cos armat. En aquesta conversa, Díez va apel·lar directament a les "injustícies judicials" que estava patint l’empresari.
Parra va apuntar en el seu testimoni als arguments brindats per la trama: "Díez feia referència al fet que la fiscalia depenia del Govern i que els fiscals havien de seguir ordres dels seus superiors". Díez li va traslladar "que se’l podia ajudar retirant l’acusació en les causes que l’afectaven". Segons el testimoni de Parra obtingut per la UCO, aquesta "ajuda" a l’empresari imputat "es materialitzaria" en "l’actuació dels Fiscals". Així, el mateix Parra va apuntar en el seu testimoni als arguments brindats per la trama: "Díez feia referència al fet que la Fiscalia depenia del Govern i que els fiscals havien de seguir ordres dels seus superiors". A més grans, Díez li va traslladar "que es podia ajudar al dicent retirant l’acusació en les causes que l’afectaven", segons va exposar l’empresari en la declaració prestada a finals de maig, en el marc de les mútiples actuacions de la Guàrdia Civil, per les quals va intervenir també a la seu del PSOE a Ferraz.
Aquest oferiment no era gratis. "Parra hauria d’aportar contactes d’interès o informació comprometedora sobre la jutge que instruïa la causa judicial del germà del president", amb referència a la jutge Biedma. Aquesta cita va estar finançada presumptament pel PSOE, segons sospita l’UCO, que apunta que la secretaria d’Organització va comprar bitllets d’avió d’anada i tornada a Díez, amb origen Santander i destinació Jerez de la Frontera (Cadis) entre el 20 i el 24 d’agost del 2024. En aquestes dates sembla que es va produir la reunió entre Dolset, Díez i Parra.Aquesta cita hauria estat finançada pel PSOE, segons sospita l’UCO, que apunta que el viatge de Leire Díez a Tarifa "hauria pogut ser sufragat pel PSOE", ja que la secretaria d’Organització del partit va comprar bitllets d’avió d’anada i tornada a Díez, amb origen Santander i destinació Jerez de la Frontera (Cadis) entre el 20 i el 24 d’agost del 2024, segons la informació facilitada pel PSOE. En aquestes dates s’hauria produït la reunió entre Dolset, Díez i Parra.
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