Ormuz i el programa nuclear omplen de dubtes l’acord de pau
El pacte que es firmarà divendres deixa per a posteriors negociacions les concessions reals de Teheran en qüestions clau / Tot i que el memoràndum preveu l’alto el foc a tots els fronts, Israel mantindrà les tropes al Líban
Andrea López-Tomàs
El món espera el final del conflicte entre l’Iran i els Estats Units, però continua envoltat d’incògnites en l’horitzó. Després de l’anunci d’acord per part del president nord-americà, Donald Trump, diumenge, els detalls es comencen a concretar, tot i que el document íntegre encara està en secret. Es firmarà divendres a Ginebra després de la mediació de Qatar i el Pakistan. Segons Trump, això posarà fi a mesos de guerra entre els EUA, Israel i l’Iran i suposarà la reobertura immediata de l’estret d’Ormuz una vegada que es completi la firma, però el procés de desminatge de l’estret es pot allargar unes quantes setmanes. La falta de concrecions sobre el programa nuclear iranià i l’actitud d’Israel, que s’ha desentès del pacte i mantindrà les tropes al Líban, afegeixen dubtes al futur de l’acord de pau.
Els EUA van assegurar que l’acord complet es coneixerà entre avui i demà, però els mitjans iranians van revelar alguns dels detalls. Segons l’agència de notícies semioficial Mehr, el programa de míssils de l’Iran i el seu recolzament als aliats regionals han quedat exclosos de les negociacions i no formen part del pacte. El memoràndum d’entesa tindria 14 punts, que inclouen un alto el foc immediat i permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, i l’alliberament de 24.000 milions de dòlars en actius iranians congelats durant 60 dies de negociacions, amb la meitat dels fons disponibles abans de l’inici de les converses. Teheran reafirmaria el seu compromís, en virtut del Tractat de No-proliferació Nuclear, de no desenvolupar armes nuclears i reobriria l’estret d’Ormuz en un termini de 30 dies, segons els termes establerts per l’Iran.
L’agència Mehr afirma que l’acord inclou un pla per a la reconstrucció de l’Iran valorat en 300.000 milions de dòlars i el compromís de Washington de retirar les forces de les zones que envolten l’Iran i no interferir en els seus assumptes interns.
Un procés de 60 dies
També se suspenen les sancions a la venda de petroli iranià i un procés de negociació de 60 dies centrat en la qüestió nuclear i la manipulació del material nuclear enriquit. La navegació a l’estret d’Ormuz es reprendrà en qüestió de dies després que Trump anunciés que aquesta via marítima clau, que ha estat sota un bloqueig iranià de facto, s’obrirà a tot el tràfic marítim divendres i Teheran assenyalés que el bloqueig naval nord-americà als seus ports s’aixecarà immediatament. Segons Trump, l’estret serà completament gratuït.
Qatar va anunciar que el seu equip està duent a terme una sèrie de trobades separades amb oficials dels EUA i l’Iran a Doha durant aquesta setmana per resoldre diferències crítiques i enllestir el text. Teheran està venent la consecució de l’acord com una victòria per a l’Iran, i també com l’inici d’un període de negociació llarg i complex.
Tot i així, el president nord-americà està rebent elogis de membres del seu propi Partit Republicà al Congrés, que qualifiquen aquest acord d’històric i afirmen que portarà estabilitat global i seguretat als EUA.
El ministre d’Afers Exteriors iranià, Abbas Araghchi, va parlar per telèfon amb els seus homòlegs d’Egipte, l’Iraq i Turquia i va posar èmfasi en la necessitat d’acabar immediatament amb l’agressió d’Israel i amb el que va descriure com a "atacs desestabilitzadors contra el Líban", segons el seu canal de Telegram. Els altres tres ministres d’Exteriors van acollir amb satisfacció "els esforços diplomàtics per aconseguir l’estabilitat i la seguretat a la regió".
Tot i que divendres tindrà lloc una cerimònia de firma presencial auspiciada pel Pakistan, el vicepresident nord-americà J. D. Vance va anunciar que el memoràndum d’entesa entre els EUA i l’Iran ja està firmat "digitalment".
En una roda de premsa juntament amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, durant l’estada a Évian per a la cimera del G7, Trump va anunciar que Ormuz ja s’ha reobert "parcialment" i que estarà "completament obert" divendres. El líder republicà va destacar que el benefici més important del pacte és que l’Iran no podrà obtenir una arma nuclear, tot i que les concessions reals sobre el seu programa nuclear s’han posposat per a negociacions posteriors.
Trump també va abordar la situació al Líban, on Israel s’oposa a acatar l’acord amb l’Iran que inclou aturar els seus atacs. "Sembla que això no s’acabarà mai. Hem de parlar una mica amb Hezbol·là", va declarar el president nord-americà, sense especificar que vulgui parlar amb Israel.
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