El PP català endureix el discurs en immigració i eludeix els pactes amb Junts
La ponència del congrés que reelegirà Alejandro Fernández carrega contra el "fonamentalisme islàmic" i no aborda els acords amb altres partits
Carlota Camps
El PP català s’ha citat el 27 de juny a Barcelona per actualitzar el seu full de ruta i reelegir Alejandro Fernández com a líder de la formació. El document que se sotmetrà a votació aborda la posició del partit en qüestions com ara la immigració o la seguretat, matèries en les quals els populars estan endurint el seu discurs en ple pols amb Vox i Aliança Catalana.El PP català s’ha citat el 27 de juny a Barcelona per actualitzar el seu full de ruta i per reelegir Alejandro Fernández com a líder de la formació. El document que se sotmetrà a votació aborda la posició del partit en qüestions com la immigració o la seguretat, matèries en les quals els populars estan endurint el seu discurs en ple pols amb Vox i Aliança Catalana pel vot antiimmigració.
El text de la ponència, coordinat pel senador Juan Milián, es refereix al model educatiu, a la burocràcia i a la fiscalitat, però deixa fora de discussió els pactes amb altres formacions, com Junts per Catalunya. "Parla a tots els catalans, no d’altres partits, parla de projecte", va defensar Milián durant la presentació del redactat. Es tracta d’una absència significativa, ja que la discussió dins del partit sobre si es pot pactar o no amb Junts ve de lluny i ha sigut un dels motius que van erosionar la relació entre Fernández i Alberto Núñez Feijóo en els últims anys.
Els populars fan un pas més en el seu discurs migratori i endureixen les seves posicions respecte a la religió islàmica. El partit rebutja la "immigració descontrolada", una cosa que situa com un problema per a la "cohesió social" i el "bon funcionament dels serveis públics". A més, centra el seu argumentari en el "fonamentalisme islamista", que considera una "ideologia totalitària" i una "amenaça per a la llibertat". També aposta per prohibir el burca i el nicab als espais públics.Els populars fan un pas més en el seu discurs migratori i endureixen les seves posicions respecte a la religió islàmica. En plena pugna amb Vox i Aliança Catalana, el partit rebutja la "immigració descontrolada", una cosa que situa com un problema per a la "cohesió social" i el "bon funcionament dels serveis públics". Però a més, centra bona part del seu argumentari en el "fonamentalisme islamista", ja que ho considera una "ideologia totalitària" i una "amenaça per a la llibertat". També aposta per prohibir el burca i el nicab en els espais públics.
Seguretat
La formació liderada per Fernández posa èmfasi en la multireincidència delictiva, especialment en els casos que afecten "persones en situació irregular", vinculant l’origen d’una persona amb la seguretat als carrers. Es tracta d’un "desafiament que exigeix una resposta immediata i sense complexos". La formació liderada per Fernández també posa èmfasi en la multireincidència delictiva, especialment en els casos que afecten "persones en situació irregular", vinculant així l’origen d’una persona amb la seguretat als carrers, i la qualifica d’un "desafiament que exigeix una resposta immediata i sense complexos".
El nou full de ruta assenyala com una "obligació ineludible" que s’executin de forma "immediata i efectiva" totes les "ordres d’expulsió per a tot estranger en situació irregular que cometi un delicte". "Catalunya no pot convertir-se en un refugi per als que entren de forma il·legal al nostre territori i, lluny d’integrar-s’hi, converteixen el delicte en la seva forma de vida", diu el document.
En matèria educativa, el PP defensa una "reforma profunda" de l’educació a Catalunya. El partit culpa l’"excés d’ideologia" i la "falta de recursos" dels mals resultats educatius, i exigeix "una educació exigent i inclusiva que recuperi la cultura de l’esforç i el valor de la feina ben feta".En matèria educativa, el PP defensa una "reforma profunda" de l’educació a Catalunya. El partit culpa l’"excés d’ideologia" i a la "falta de recursos" dels mals resultats educatius, i exigeix "una educació exigent i inclusiva que recuperi la cultura de l’esforç, el valor del treball ben fet i l’autoritat del docent".
A més, aposta per "un model que garanteixi l’ús del català i del castellà com a llengües vehiculars" i per "la complementarietat entre l’escola pública i la concertada". Considera que "la llibertat de les famílies ha de ser l’eix del sistema educatiu". "L’educació ha de formar ciutadans lliures i crítics, no convertir-se en un instrument d’adoctrinament", remarca.A més, aposta per "un model que garanteixi l’ús del català i del castellà com a llengües vehiculars" i per "la complementarietat entre l’escola pública i la concertada", mentre considera que "la llibertat de les famílies ha de ser l’eix del sistema educatiu". "L’educació ha de formar ciutadans lliures i crítics, no convertir-se en un instrument d’adoctrinament", remarca.
La proposta que els militants del PP hauran de validar el 27 de juny reivindica una reducció de la "burocràcia asfixiant", l’eliminació d’"impostos que penalitzen l’estalvi, la inversió i la transmissió del patrimoni" i la "refundació de la Generalitat". Això passa per despolititzar "organismes, empreses públiques i estructures administratives" La proposta que els militants del PP hauran de validar el 27 de juny també reivindica una reducció de la "burocràcia asfixiant", l’eliminació d’"impostos que penalitzen l’estalvi, la inversió i la transmissió del patrimoni" i la "refundació de la Generalitat", una cosa que en paraules dels populars passa per despolititzar "organismes, empreses públiques i estructures administratives".
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