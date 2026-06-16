PSOE i Sumar desbloquegen la llei per despenalitzar les ofenses religioses i a la Corona
Invoquen la defensa del dret d’expressió i confien que el bloc de la investidura avali el text, que també elimina el delicte de calúmnies i injúries contra el Govern
Miguel Ángel Rodríguez
En un moment crític per al Govern central, assetjat pels presumptes casos de corrupció, els dos partits que el conformen, el PSOE i Sumar, van acordar desbloquejar la llei per despenalitzar les ofenses als sentiments religiosos, a la Corona i a altres institucions. Els dos partits van pactar reactivar la tramitació de la norma que es va debatre per primera vegada el desembre del 2023 i que han mantingut congelada.En un moment crític per al Govern, assetjat pels presumptes casos de corrupció, els dos partits que el conformen, el PSOE i Sumar, han acordat desbloquejar la llei per despenalitzar les ofenses als sentiments religiosos, a la Corona i a altres institucions. Buscant recuperar la iniciativa legislativa i reunir novament el bloc de la investidura, els dos partits han pactat reactivar la tramitació de la norma que es va debatre per primera vegada el desembre del 2023, al cap de pocs mesos d’arrencar la legislatura, i que han mantingut congelada des d’aleshores.
La norma, impulsada per Sumar a instàncies d’Izquierda Unida i retocada amb aquest acord, proposa la supressió del Codi Penal de mitja desena d’articles: el 491 i un apartat del 490, que fan referència a les calúmnies i injúries fetes contra la Corona; l’article 496, que recollia les injúries a les Corts Generals; el 525, que tipifica els delictes contra els sentiments religiosos, o el 543, sobre les ofenses a Espanya i els seus símbols.La norma, que va ser impulsada per Sumar, a instàncies d’Izquierda Unida, i que ha sigut retocada amb aquest acord proposa la supressió del Codi Penal de mitja desena d’articles: el 491 i un apartat del 490 que fan referència a les calúmnies i injúries contra la Corona o l’ús d’imatges dels membres de la Família Reial; l’article 496 que recollia les injúries a les Corts Generals o als parlaments autonòmics; el 525 que tipifica els delictes contra els sentiments religiosos; o el 543 sobre les ofenses o ultratges a Espanya i els seus símbols.
També s’hi inclou una reforma del 504 per eliminar el delicte de calúmnies i injúries a altres institucions, com el Govern, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Suprem. Es queda fora l’eliminació del delicte d’exaltació del terrorisme.També s’inclou una reforma del 504 per eliminar el delicte de calúmnies i injúries a altres institucions, com el Govern, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Suprem. Es queda fora l’eliminació del delicte d’exaltació del terrorisme que va demanar Sumar en un inici.
"Aquesta reforma és una urgència democràtica", va dir el líder del PCE i coportaveu de Sumar, Enrique Santiago. Al costat seu, el portaveu del PSOE a la comissió Constitucional del Congrés, Artemi Rallo, va recalcar que l’objectiu és "enfortir la protecció del dret a la llibertat d’expressió". També hi va ser present el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que va afirmar que aquest impuls respon a la necessitat que "l’any que queda de legislatura li valgui la pena a la gent"."Aquesta reforma és una urgència democràtica", ha dit el líder del PCE i coportaveu de Sumar, Enrique Santiago. Al costat seu, el portaveu del PSOE en la comissió Constitucional del Congrés, Artemi Rallo ha recalcat que l’objectiu és "enfortir la protecció del dret a la llibertat d’expressió" i "alinear Espanya amb els estàndards internacionals". També ha estat present el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que ha afirmat que aquest impuls respon a la necessitat que "l’any que queda de legislatura li valgui la pena a la gent".
Una de les modificacions més polèmiques és la despenalització de les injúries a la Corona. Santiago va explicar que tots els seus membres "continuen gaudint de protecció davant les injúries i les calúmnies", però en la mateixa mesura que la resta dels ciutadans. Amb aquests arguments damunt de la taula, tant Santiago com Rallo es van mostrar convençuts que aconseguiran el suport del bloc de la investidura per tirar endavant aquesta reforma en els pròxims mesos.
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