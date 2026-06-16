La UE fa el pas més gran en anys cap a l’adhesió d’Ucraïna i Moldàvia
Brussel·les obre una nova fase del procés de negociació després d’aixecar Hongria el veto que va imposar Orbán / La Comissió preveu salvaguardar les institucions
Jose Rico
Els Vint-i-set van obrir formalment ahir nous blocs temàtics en les negociacions d’adhesió amb Ucraïna i Moldàvia, en el que l’eurocomissària d’Ampliació, Marta Kos, va qualificar com a "megadilluns per al procés d’ampliació europea". "Com mai abans, l’ampliació està funcionant com la política exterior més important de la Unió Europea (UE): en els últims 15 mesos hem aconseguit més que en els 15 anys anteriors", va afirmar Kos a la seva arribada a la reunió del Consell d’Afers Exteriors a Luxemburg que va fer el pas més important en anys cap a la incorporació de Kíiv i Chisinau a la UE.
En concret, els estats membres van obrir el primer clúster, que és un dels sis blocs temàtics que agrupen els 35 capítols tècnics d’adaptació a la legislació europea per part d’Ucraïna i Moldàvia. La previsió és que els cinc clústers restants s’obrin al juliol. L’avanç arriba després que Hongria aixequés a principis de mes el veto que, sota el Govern de l’ultra Viktor Orbán, havia paralitzat durant anys el procés negociador, atesa la unanimitat exigida entre els Vint-i-set.
Montenegro, més avançada
També Montenegro va registrar ahir un avanç significatiu: el tancament de dos capítols de les seves negociacions, cosa que eleva a 16 el total de capítols tancats, gairebé la meitat del procés. Kos va apuntar que si la Comissió, els estats membres i el Govern montenegrí actuen coordinadament, el país balcànic podria creuar "la línia de meta" abans de final d’any. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, António Costa, van qualificar l’ampliació de "decisió estratègica".
La pertinença exigeix complir els anomenats criteris de Copenhaguen: institucions democràtiques estables, economia de mercat viable i capacitat d’assumir el patrimoni comunitari (l’adaptació de l’ordenament jurídic nacional al dret de la UE). Des del 2020, les negociacions s’organitzen en sis clústers que integren els 35 capítols tradicionals juntament amb criteris polítics i econòmics. El primer és l’eix central: uneix el criteri polític, l’econòmic i els capítols clau del patrimoni (com a control financer o contractació pública) i el progrés condiciona l’avanç de la resta. Els cinc següents cobreixen el mercat interior, la competitivitat, l’agenda verda, l’agricultura i les relacions exteriors, entre altres àrees.
Ucraïna va sol·licitar la seva adhesió a la UE el febrer del 2022 arran de la invasió de Rússia, es va convertir en país candidat de manera fulgurant el juny d’aquell any i les negociacions d’adhesió es van iniciar oficialment el juny del 2024. Des d’aleshores, Kíiv ha portat a terme les reformes acordades amb Brussel·les, tot i que la Comissió ha remarcat la necessitat d’avenços en la lluita contra la corrupció i de garanties de la continuïtat del procés en un context de guerra.
Davant la impossibilitat d’aconseguir la unanimitat necessària per obrir el clúster, Brussel·les va recórrer a l’obertura informal i anticipada de negociacions tècniques abans de l’autorització política formal el novembre del 2024, confiant que el veto s’aixecaria en algun moment.
Per la seva banda, Moldàvia, que va obtenir l’estatus de candidat juntament amb Ucraïna el juny del 2022, va obrir les seves negociacions d’adhesió en paral·lel el juny del 2024. Chisinau és considerada per Brussel·les com un dels candidats amb més dinamisme reformador, tot i que afronta reptes estructurals en matèria d’Estat de dret, dependència energètica i la pressió de Moscou. La candidatura moldava està políticament vinculada a Ucraïna, amb la qual comparteix calendari i estructura negociadora; no obstant, les seves perspectives són més favorables: "Esperem que Moldàvia avanci més ràpid: és un país més petit, amb una burocràcia més reduïda i sense estar en guerra", segons va assenyalar una font diplomàtica europea divendres passat.
L’èxit del procés planteja com evitar que futurs membres, una vegada dins, bloquegin o instrumentalitzin les institucions europees. La resposta de Brussel·les són els tractats de "nova generació", amb salvaguardes per evitar-ho, el primer exemple dels quals serà l’acord amb Montenegro. La cua, mentrestant, és llarga i té set candidats oficials o potencials més: Sèrbia, Albània, Macedònia del Nord, Bòsnia i Hercegovina, Kosovo, Geòrgia i Turquia. Tots esperen en diferents fases i amb perspectives molt dispars.
Alguns estats, com França i Alemanya, pressionen per incorporar criteris estratègics que agilitin el procés amb candidats prioritaris, però Kos va ser taxatiu: no existeix la "mitja"; l’adhesió plena és l’únic destí. Segons les projeccions més optimistes, la UE podria passar de 27 a 35 membres en la pròxima dècada.
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