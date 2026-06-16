Zapatero demana retardar les explicacions sobre les joies
L’expresident manté la seva voluntat de comparèixer demà com a investigat davant el jutge Calama pel rescat de Plus Ultra
May Mariño
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que exerceix el catedràtic de Dret Processal Víctor Moreno, ha sol·licitat un ajornament de la declaració que hauria de prestar demà i dijous que ve l’expresident del Govern en relació amb les joies trobades al seu despatx professional pels agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia, el valor de les quals ha sigut taxat en 1,3 milions d’euros.
Demana més temps per preparar la seva defensa sobre aquest assumpte, mentre manté la seva voluntat de respondre aquells dies a les acusacions sobre presumpte tràfic d’influències i blanqueig de capitals relacionats amb el rescat de Plus Ultra.
Herència o regals
Fonts del seu entorn assenyalen a EL PERIÓDICO que l’ajornament busca tenir prou temps per reunir documentació necessària que expliqui la possessió d’aquestes peces, que en principi es va atribuir a una herència, però que si són regals o donacions s’ha d’acreditar. El jutge imputa indiciàriament a l’expresident els delictes de contraban i frau a Hisenda. Segons va avançar la cadena SER, la defensa també vol aportar una pericial pròpia sobre el valor de les peces.
Així, si el jutge acull la seva petició, Rodríguez Zapatero es limitarà a respondre sobre les acusacions que el vinculen amb una xarxa internacional de blanqueig de capitals que hauria fet un ús fraudulent del milionari rescat de l’aerolínia Plus Ultra.
El jutge Calama va encarregar a la joieria Ansorena i a l’Institut Gemològic Espanyol la taxació de prop d’un centenar de peces que els agents van trobar en una caixa forta del despatx de Zapatero. Aquesta feina, que va donar un valor al mercat d’una mica més d’1,3 milions d’euros, va motivar que el magistrat de l’Audiència Nacional obrís una peça separada per dos presumptes delictes més que atribueix indiciàriament a l’exmandatari socialista: contraban i frau fiscal.
La taxació per sobre del milió d’euros de les joies d’alta gamma confiscades al seu despatx obliga, segons el jutge, a analitzar l’origen d’aquest patrimoni –el collar més car ha sigut taxat en 278.000 euros– així com el compliment de les seves obligacions fiscals.
Amb la seva explicació, l’expresident del Govern haurà d’aclarir si les joies trobades són fruit d’una herència, tal com es va assenyalar després de la seva confiscació des del seu entorn més pròxim, o regals no declarats de la seva etapa al capdavant de l’Executiu. Una altra possibilitat passaria per relacionar les esmentades joies amb el cobrament de compensacions per una presumpta tasca de mediació en negocis amb països com Veneçuela o la Xina.
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