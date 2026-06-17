Assassinat a trets l’artista opositor rus Robert Kuzovkov
Dos bielorussos han sigut detinguts acusats del crim de l’activista, que era conegut sota el pseudònim de Semion Skrepetski
El Periódico
L’artista i activista rus Robert Kuzovkov, conegut sota el pseudònim de Semion Skrepetski, va ser assassinat dilluns en una ciutat polonesa pròxima a Bielorússia. L’artista era conegut per les seves crítiques a les autoritats russes. Segons la premsa, que cita fonts oficials poloneses, Skrepetski va ser tirotejat a la localitat de Biala Podlaska, a pocs quilòmetres de la frontera entre Polònia i Bielorússia. L’artista rus, de 44 anys, vivia des de feia un temps a Polònia, juntament amb la dona i quatre fills. Segons les últimes dades, la policia polonesa ha detingut dues persones implicades en el crim.
El mitjà rus Meduza remarca que l’artista era autor de diverses caricatures sobre els mandataris de Rússia i Bielorússia, però també criticava membres de l’oposició russa i les autoritats ucraïneses, per la qual cosa va ser inclòs en la llista d’enemics d’Ucraïna Mirotvorets.
Tres dies abans del seu assassinat, el dibuixant va protagonitzar una protesta davant l’ambaixada russa a Berlín, on va acudir amb un quadro en el qual es podia veure el dirigent soviètic Ióssif Stalin subjectant en braços el líder rus, Vladímir Putin. Més tard, l’artista va escriure al seu canal de Telegram que havia rebut diversos comentaris negatius després de l’acte, incloent-hi unes amenaces.
Les autoritats poloneses van anunciar ahir la detenció de dos ciutadans bielorussos, de 33 i 37 anys, com a sospitosos de l’assassinat de l’artista. Segons va declarar en una roda de premsa a Lublin Marcin Kozak, portaveu de la fiscalia del districte d’aquesta ciutat, "un home fins aleshores no identificat va disparar tres trets amb una pistola a la víctima" en una vorera i, "quan aquesta va caure, l’agressor se li va acostar i li va disparar dos trets més des d’una curta distància".
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