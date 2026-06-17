La directora de la Guàrdia Civil diu que «mai» va pressionar o va frenar l’UCO
«Mai he interferit en cap investigació de cap unitat», diu Mercedes González al Senat / "Amb Leire Díez només he pres dos cafès", diu sobre la seva relació amb la ‘lampista’ del PSOE
Juan José Fernández
Quasi 40 vegades, i amb molt èmfasi, va utilitzar les paraules "mai" i "mai" la directora general de la Guàrdia Civil en la seva defensa, en la seva esperada compareixença d’ahir al Senat. Mercedes González va acudir a la Cambra alta per negar que hagi participat, mai, "en cap trama", ni, mai, "en cap campanya de desprestigi" contra la Unitat Central Operativa (UCO).Gairebé quaranta vegades, i amb molt èmfasi, ha utilitzat les paraules "mai" i "mai" la directora general de la Guàrdia Civil en la seva defensa, en la seva esperada compareixença d’aquest dimarts al Senat. Mercedes González ha acudit a la Cambra alta per negar que hagi participat, mai, "en cap trama", ni, mai, "en cap campanya de desprestigi" contra l’UCO, o Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil.
"No he frenat ni he interferit en cap investigació, mai, mai, ni de la UCO ni de cap altra unitat", va assegurar González per explicar les seves trobades amb Leire Díez, capitost de la trama de corrupció lligada al PSOE que investiga l’Audiència Nacional."No he frenat ni he interferit cap investigació, mai, mai, ni de la UCO ni de cap altra unitat", ha assegurat González per explicar les seves trobades amb Leire Díez, capitost de l’expansiva trama de corrupció lligada al PSOE que investiga l’Audiència Nacional.
La directora va restar importància a les tres informacions reservades obertes sobre suposades filtracions de l’UCO el 2025. Va dir que aquestes investigacions no van ser expedients sancionadors: "No s’obren contra ningú, no declara ningú"; dues es van arxivar sense responsabilitats i una tercera ni tan sols va incloure diligències. González va insistir: "No s’ha adoptat mai per la meva banda, mai, mai, mai, cap mesura de pressió contra l’UCO".La directora ha restat importància a les tres informacions reservades obertes sobre suposades filtracions de l’UCO el 2025. Ha dit que aquestes investigacions no van ser expedients sancionadors –"no s’obren contra ningú, no declara ningú"–, i que dos es van arxivar sense responsabilitats i una tercera ni tan sols va incloure diligències. Ha insistit González, després: "No s’ha adoptat mai per la meva banda, mai, mai, mai, cap mesura de pressió contra l’UCO".
La directora de la Guàrdia Civil va comparèixer davant de la Comissió d’Interior del Senat assetjada per les revelacions dels informes policials, tocada en la seva credibilitat per un canvi de versió que va afectar el ministre de l’Interior. A més, el jutge Santiago Pedraz, admetent peticions de la fiscalia, ha anat cridant a quatre generals com a testimonis per aclarir suposades pressions a la UCO; a quatre generals i encara no a ella.La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut davant de la Comissió d’Interior del Senat assetjada per les revelacions dels informes policials, tocada en la seva credibilitat per un canvi de versió que va afectar el ministre de l’Interior i, a més, després que el jutge Santiago Pedraz, admetent peticions de la fiscalia, hagi anat trucant a quatre generals com a testimonis per aclarir suposades pressions a la UCO; a quatre generals i encara no a ella.
González es va dirigir a l’oposició prometent: "Jo no he comès cap delicte i vostès ho saben". Va lamentar el "mal humà i polític irreparable" del que considera una persecució política, aventurant conseqüències de la crispació: "Avui em toca a mi: demà serà a una altra persona" i "cada vegada menys bones persones voldran dedicar-se a la política".González s’ha dirigit a l’oposició prometent: "Jo no he comès cap delicte i vostès ho saben". I ha lamentat el "mal humà i polític irreparable" del que considera una persecució política, aventurant conseqüències de la crispació: "Avui em toca a mi: demà serà a una altra persona", i "cada vegada menys bones persones voldran dedicar-se a la política".
"Jo no he tingut mai una reunió amb la senyora Leire Díez: jo m’he pres dos cafès amb la senyora Leire Díez; punt", va resumir González mirant d’aturar sospites sobre la seva relació amb la mediadora socialista imputada."Jo no he tingut mai una reunió amb la senyora Leire Díez: jo m’he pres dos cafès amb la senyora Leire Díez; punt", ha resumit González provant d’aturar sospites sobre la seva relació amb la mediadora socialista imputada. A més, va sortir en defensa de l’"honor i la neutralitat" del seu número dos, el director adjunt operatiu, tinent general Manuel Llamas.A més, ha sortit en defensa de l’"honor i la neutralitat" del seu número dos, el director adjunt operatiu, o DAO, tinenta general Manuel Llamas.
Tres trobades i un xat
González va arribar al Senat tres hores després que el Govern, després del Consell de Ministres, ratifiqués la seva fe en ella. El PP i Vox li exigeixen que dimiteixi després que un informe de l’UCO assenyalés tres trobades i un xat de WhatsApp posterior amb Leire Díez mentre conspirava per desacreditar jutges, fiscals, guàrdies i causes judicials contra el PSOE.González ha arribat al Senat tres hores després que el Govern, després del Consell de Ministres, ratifiqués la seva fe en ella. El Partit Popular i Vox li exigeixen que dimiteixi després que un informe de l’UCO hagi assenyalat tres trobades i un xateig de Whatsapp posterior amb Leire Díez mentre conspirava per desacreditar jutges, fiscals, guàrdies i causes judicials contra el PSOE.
En els informes de la UCO es llegeix que el DAO de la Guàrdia Civil, el tinent general Llamas, va ordenar obrir una investigació reservada als investigadors del cas Koldo l’endemà que Leire Díez es veiés amb la directora del cos, sabent ja González que Díez volia desestabilitzar investigacions judicials.Als informes de la UCO es llegeix que el DAO de la Guàrdia Civil, el tinent general Flamas, va ordenar obrir una investigació reservada als investigadors del cas Koldo l’endemà que Leire Díez es veiés amb la directora del Cos, i sabent ja González que Díez volia desestabilitzar investigacions judicials.
El senador popular Luis Javier Santamaría va retreure a la directora: "Segueix vostè enrocada en la mentida", abans de llançar-li una bateria de preguntes entre les quals en destaquen quatre:El senador popular Luis Javier Santamaría ha retret a la directora: "Segueix vostè enrocada en la mentida", abans de llançar-li una bateria de preguntes entre les quals en destaquen quatre: "¿És cert que el DAO es va desplaçar a la seu de la UCO per demanar-li que es posés de perfil en una investigació sobre el germà del president del Govern?". A aquesta va respondre González que "posar-se de perfil" no són paraules atribuïbles al DAO."¿És cert que el DAO es va desplaçar a la seu de la UCO per demanar-li que es posés ‘de perfil’ en una investigació sobre el germà del president del Govern?’". A aquesta ha respost González que "posar-se de perfil" no són paraules atribuïbles al DAO. A les altres tres no va contestar: "¿Qui li va demanar que rebés Leire?", "¿a qui va respondre d’aquestes reunions: a Marlaska, a Santos Cerdán o a Pedro Sánchez?" i "¿des de quan estava vostè estava assabentada de les maniobres de Leire contra la Guàrdia Civil?"
González va posar èmfasi en els seus "mai" i "mai", però es va servir millor com a aval dels fets. Sobre pressions a la UCO per aturar les seves investigacions, va recordar que aquestes investigacions segueixen endavant i que es va reunir amb el tinent coronel Balas, el cap de la UCO, el cap de la Policia Judicial i el DAO el maig del 2025 per expressar-los el seu suport, un dia abans que repetís aquesta reunió amb el ministre Marlaska.González ha posat èmfasi en els seus "mai" i "mai", però s’ha servit millor com a aval dels mers fets. Sobre pressions a la UCO per aturar les seves investigacions, ha recordat que aquestes investigacions de l’UCO segueixen endavant, i que es va reunir amb el tinent coronel Balas, el cap de la UCO, el cap de Policia Judicial i el DAO el maig del 2025 per expressar-los el seu recolzament, un dia abans que repetís aquesta reunió, ja amb el ministre Marlaska.
I sobre el que Leire Díez li va demanar en la seva última cita, tornar al seu lloc el comandant Rubén Villalba, va presentar com a prova que aquest oficial segueix apartat del servei, situació que ella ratifica amb la seva firma cada sis mesos. Es queda sense aclarir, no obstant, quan va informar Mercedes González a Marlaska que una tal Leire Díez estava provant d’ajudar el comandant Villalba.I sobre el que Leire Díez li va demanar en la seva última cita, tornar al seu lloc al comandant Rubén Villalba –implicat en el cas Hidrocarburs, relacionat amb la trama i a qui Díez va prometre ajuda amb la directora– ha presentat com a prova que aquest oficial segueix apartat del servei, situació que ella el ratifica amb la seva firma cada sis mesos. Es queda sense aclarir, no obstant, quan –si ho va fer– va informar Mercedes González a Marlaska que una tal Leire Díez estava provant d’ajudar el comandant Villalba.
Va volar una altra pregunta important en la sessió, de la senadora de l’Esquerra Confederal Carla Antonelli. Per pal·liar "el neguit de les persones progressistes" davant les revelacions de manejos de Leire Díez, li va demanar que aclareixi quantes reunions va tenir exactament amb ella, qüestió que continua sense ser aclarida des que la directora emetés un comunicat confús en aquest punt.Ha volat una altra pregunta important més en la sessió, però de la senadora de l’Esquerra Confederal Carla Antonelli. Per pal·liar "el neguit de les persones progressistes" davant les revelacions de manejos de Leire Díez, li ha demanat que aclareixi quantes reunions va tenir exactament amb ella, qüestió que continua sense ser aclarida des que la directora emetés un comunicat confús en aquest extrem.
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