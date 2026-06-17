El G7 adopta noves sancions al petroli i al gas de Rússia
Trump es reuneix amb Zelenski i crida Putin a arribar a un acord amb Ucraïna que posi fi a quatre anys de guerra
L. F.
La cimera del G7 està deixant clar que la relació entre Vladímir Putin i Donald Trump no passa pel seu millor moment. El president nord-americà es mostra proactiu per reprendre el lideratge de les negociacions entre Ucraïna i Rússia i va accedir a augmentar la pressió sobre Moscou amb noves sancions al petroli i al gas rus per forçar-lo a posar fi a la guerra. "Rússia hauria d’arribar a un acord" amb Ucraïna, va insistir ahir el cap de la Casa Blanca, minuts abans de reunir-se amb el president Volodímir Zelenski.La cimera del G-7, que se celebra aquests dies a la ciutat balneari d’Évian-les-Bains, ha deixat clar que la relació entre Vladímir Putin i Donald Trump no passa pel seu millor moment. Després de tancar un principi d’acord amb l’Iran, ara el president nord-americà es mostra proactiu per reprendre el lideratge de les negociacions entre Ucraïna i Rússia i ha accedit a augmentar la pressió sobre Moscou amb noves sancions al petroli i el gas rus per forçar-lo a posar fi a la guerra. "Rússia hauria d’arribar a un acord" amb Ucraïna, ha insistit aquest dimarts el cap de la Casa Blanca, minuts abans de reunir-se amb Volodímir Zelenski.
Trump, que va deixar fa uns mesos de banda els seus esforços de mediació entre els dos països per centrar-se en la guerra contra l’Iran, considera que el conflicte és més fàcil de resoldre del que sembla, però la "gran antipatia" entre els dos líders dificulta la possibilitat d’arribar a un acord de pau. El dirigent republicà va prometre durant la campanya que el va portar de tornada a la Casa Blanca que acabaria amb el contenciós en 24 hores, però en aquest temps ha topat de cara amb la complexitat d’un conflicte que ja sobrepassa els quatre anys de durada.Trump, que va deixar fa uns mesos de banda els seus esforços de mediació entre els dos països per centrar-se en la guerra contra l’Iran, considera que el conflicte és més fàcil de resoldre del que sembla però la "gran antipatia" entre els dos líders estan dificultant la possibilitat d’arribar a un acord de pau. El republicà va prometre durant la campanya que el porto de tornada a la Casa Blanca que acabaria amb el contenciós en 24 hores, però va topar de cara amb la complexitat d’un conflicte que ja sobrepassa els quatre anys de durada.
"L’única raó per la qual em poso en això és que no m’agrada veure morir 25.000 joves cada mes. Reconeixin que tot això és ridícul. Faré tot el que pugui per posar-hi fi", va afegir el magnat republicà."L’única raó per la qual em poso en això és que no m’agrada veure morir 25.000 joves cada mes [...]. Reconeixen que tot això és ridícul. Així que sí, faré tot el que pugui" per posar-hi fi, va afegir el magnat republicà.
Rússia continua atacant objectius civils i infraestructures i no sembla disposada a posar fi a la guerra, malgrat que aquesta ofega la seva economia i el seu Exèrcit, que no aconsegueix avançar al front de batalla. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va refredar les expectatives sobre un possible gir que porti els dos països a la pau. Rússia manté les seves línies vermelles: la guerra s’acabarà quan Ucraïna accepti els termes russos, que passen per entregar el Donbass.Els líders G-7, no obstant, veuen la situació més difícil. Rússia continua atacant objectius civils i infraestructures, no sembla estar disposada a posar fi a la guerra, malgrat que aquesta comença a ofegar la seva economia i el seu Exèrcit, que no aconsegueix avançar al front de batalla. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va refredar recentment les expectatives sobre un possible gir de guió que pugui portar els dos països a la pau. Rússia manté les seves línies vermelles: la guerra s’acabarà quan Ucraïna accepti els termes russos, que passen per entregar el Donbass.
Per això, els mandataris d’Alemanya, Canadà, EUA, França, Itàlia, el Japó i el Regne Unit van acordar mesures contra Moscou. "Els líders acorden augmentar la pressió sobre Rússia, en particular mitjançant sancions al petroli i al gas", va anunciar una font diplomàtica. Els països també reforçaran el suport a Kíiv amb defenses antiaèries, més protecció i recursos per consolidar els seus avenços.Per això, els mandataris d’Alemanya, Canadà, EUA, França, Itàlia, el Japó i el Regne Unit van acordar mesures contra Moscou on més li dol. "Els líders acorden augmentar la pressió sobre Rússia, en particular mitjançant sancions al petroli i al gas", va anunciar aquest dimarts una font diplomàtica a l’Agència France Presse després de la sessió dedicada a Ucraïna a Évian. Els països també "avalaran la dinàmica a favor de Kíiv en el terreny proporcionant a Ucraïna mitjans de defensa antiaèria, mitjans de millor protecció i mitjans per consolidar els seus assoliments", va afegir.
Washington va suspendre fa unes setmanes algunes de les sancions al cru rus per contrarestar la forta pujada dels preus provocada per la guerra contra l’Iran. Ara, després del pacte amb Teheran, en el qual s’inclou la reobertura de l’estratègic pas pel qual abans del conflicte circulava el 20% de la producció de petroli mundial, Trump s’obre a revertir la suspensió."Aviat podrem fer això perquè el petroli està fluint ja" per l’estret d’Omruz, va assegurar Trump als periodistes. Washington va suspendre fa unes setmanes algunes de les sancions al cru rus per contrarestar la forta pujada dels preus provocada per la guerra contra l’Iran. Ara, després del pacte amb Teheran, en el qual s’inclou la reobertura de l’estratègic pas pel qual abans del conflicte circulava el 20% de la producció de petroli i el gas mundial, Trump s’obre a revertir la suspensió. "Aviat podrem fer això perquè el petroli està fluint ja" per l’estret d’Ormuz.
"És fantàstic que tothom entengui que Rússia no guanyarà i que hem de pressionar Putin perquè posi fi a aquesta guerra", va dir Zelenski.
Objectiu complert
Per a l’ucraïnès, la trobada amb el president nord-americà era un dels seus principals objectius en la cimera del G7, a més de pressionar els líders per reforçar les sancions contra Rússia. Al ser preguntat sobre una possible data per reprendre les negociacions amb Rússia sota la mediació dels Estats Units, Zelenski va reconèixer la dificultat d’organitzar aquestes converses. Va recordar als periodistes presents que havia volgut aprofitar aquesta cimera per reunir-se amb Putin, però que Rússia no compartia aquesta disposició. "No estic segur que hagin rebut senyals positius" dels Estats Units, va afirmar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Presó comunicada i sense fiança per als dos detinguts pel crim de la Baells
- Ha mort Leo Boixader, qui va ser bibliotecària de Berga durant 35 anys
- El Puig-reig remunta el derbi i és nou equip de Primera Catalana