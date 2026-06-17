Reunió a Évian
«Això no és un G7, és un G6+1»: Trump converteix la cimera en el seu propi escenari
El president nord-americà monopolitza la cita a la ciutat balneària francesa, condicionant l’agenda i recuperant la iniciativa en les negociacions sobre la guerra a Ucraïna
Leticia Fuentes
«Això no és un G7, és un G6+1». Ha estat la frase més repetida durant aquesta cimera celebrada a Évian-les-Bains. El «+1» és Donald Trump, i per a periodistes, aliats i diplomàtics, no hi ha hagut dubte que el president dels Estats Units ha acaparat tot el protagonisme.
Abans fins i tot d’aterrar, Trump ja va condicionar la cita. L’organització es va adaptar als seus temps i prioritats, fins i tot van relegar el debat sobre el canvi climàtic per evitar tensions. L’expectació va augmentar després de l’acord de l’Iran i els EUA, anunciat la nit de diumenge. Totes les mirades estaven posades sobre Trump, que havia de trencar el seu silenci a Évian després d’aquest primer pas cap al desbloqueig del conflicte a l’Orient Mitjà.
La incertesa va acompanyar la delegació nord-americana fins a l’últim dia de la cimera. El record de la cimera del 2025 al Canadà, on Trump va abandonar la reunió abans d’hora, planava en l’ambient. «¿Som optimistes respecte que Trump vindrà?», va preguntar aquest dimecres Giorgia Meloni a Ursula Von der Leyen davant el retard de 45 minuts del mandatari a la primera reunió del dia. «Va dir que vindria», va respondre l’alemanya. La inquietud tornava a fer-se visible entre la resta de líders. Fins que va aparèixer fent una entrada pròpia del seu estil característic: «Soc el cap», va afirmar el republicà davant els líders que ja estaven asseguts a la taula de reunions.
Estava previst que la reunió de les principals potències del món abordés dos grans assumptes: l’acord amb l’Iran i el conflicte a Ucraïna. Tanmateix, la situació a l’Orient Mitjà va acaparar gran part de la trobada. Els aliats europeus van felicitar públicament Washington pel resultat de les negociacions, conscients que l’estabilitat regional depèn ara en gran part de les decisions que adopti l’Administració nord-americana i del cessament de les hostilitats israelianes al Líban. Trump es va mostrar optimista amb la situació, tot i que aquest dimecres va tornar a llançar una amenaça contra l’Iran amb reprendre els bombardejos si no es comporta: «És un memoràndum d’entesa. I si no m’agrada, els tornarem a atacar, a bombardejar-los», va sentenciar el mandatari, posant contra les cordes la ratificació de l’acord que tindrà lloc aquest divendres al complex de luxe de Bürgenstock de Lucerna (Suïssa).
En paral·lel, els bombardejos israelians al sud del Líban continuen sent una de les principals preocupacions. Israel manté el seu propòsit de continuar la seva ofensiva contra Hezbolá, una estratègia que posa en risc els esforços diplomàtics fets fins ara. El cap de la Casa Blanca va proposar delegar la lluita contra la milícia xiïta al president sirià Ahmed al-Sharaa. «No és cap sant. Però es porta bé amb Hezbolá, no li cauen bé», va afirmar Trump, mentre que Ahmed Zidan, assessor del president interí sirià, havia negat el dia anterior al canal Al-Arabiya qualsevol intervenció militar del seu país al Líban.
Ucraïna, el nou objectiu de Trump
La qüestió ucraïnesa va aconseguir fer-se un lloc a mesura que avançava el G7, especialment després de la iniciativa de Trump de tornar a prendre el lideratge de les negociacions entre Vladímir Putin i Volodímir Zelenski. «Ho analitzarem. Estàvem centrats en l’Iran, però això ja ha quedat enrere», va confirmar el nord-americà després de la seva reunió amb l’emir de Qatar.
Aquest pas també era l’objectiu principal d’Emmanuel Macron, que havia convidat a Évian el president Zelenski sota la promesa de concertar una reunió privada amb l’inquilí de la Casa Blanca per desencallar el conflicte.
La intenció de reactivar la implicació nord-americana i d’arrencar un compromís concret de Washington durant aquest G7 ha funcionat: Trump va donar suport a la iniciativa dels seus aliats europeus d’augmentar la pressió a Moscou mitjançant sancions al seu petroli i gas, a més de l’enviament de més material militar a Ucraïna. Tanmateix, molts es mostren escèptics que el mandatari nord-americà torni a immiscir-se en el conflicte.
La visita de Trump a França no finalitza amb el G7. Aquest dimecres, el president soparà amb Macron al palau de Versailles per celebrar el 250è aniversari de la independència del seu país, precisament el lloc on es va firmar el tractat. Abans de partir cap a la capital francesa, Trump va considerar que el seu viatge a Évian ha estat «un gran èxit».
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