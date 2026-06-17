El Govern pressiona el jutge sobre les mesures cautelars a Begoña Gómez
«Treure el passaport a la dona del president no s’entendria», apunta la ministra portaveu / La número tres del PSOE denuncia "un judici polític"
Iván Gil
El Govern evita pronunciar-se sobre "filtracions" de procediments judicials com el cas Plus Ultra pel qual s’ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero, però no té objeccions a qüestionar-ne obertament d’altres. Principalment, el relatiu al cas de Begoña Gómez, que instrueix el jutge Juan Carlos Peinado.
Davant la possibilitat que adopti mesures cautelars contra la dona del president del Govern, com la retirada del passaport que ja van demanar dilluns les acusacions populars, l’Executiu s’ha regirat i ha elevat la pressió sobre el jutge Peinado. "Treure el passaport a la dona del president no s’entendria", va replicar ahir la portaveu del Govern, Elma Saiz, en roda de premsa després del Consell de Ministres.
Fonts de la Moncloa diuen que aquesta possibilitat és un extrem que "ni ens podem imaginar". El risc de fuga que s’argumentaria per prendre aquesta mesura cautelar no se sostindria, segons apunten, per ironitzar que Begoña Gómez viu envoltada de policies. "És impensable i absurd", afegeixen les mateixes fonts per concloure que en cas que es prengués aquesta decisió per part del jutge "no atendria ni a dret ni a proporcionalitat ni a justícia". Des de l’Executiu s’ha carregat recurrentment contra Peinado i s’ha arribat a deixar caure prevaricació. "No tot s’hi val en el que té a veure amb la instrucció", va retreure la també ministra d’Inclusió i Seguretat Social quan va citar Begoña Gómez a una vista prèvia al judici davant un jurat popular.
En la mateixa línia, va afirmar que l’últim informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil seria "revelador en el sentit de la seva innocència".
Després de la vista de dilluns amb què Peinado va acabar la instrucció, la secretària d’Organització del PSOE, Rebeca Torró, va assegurar en línia amb l’advocat de Begoña Gómez que "no hi ha causa judicial i això no és més que un judici polític". A la dona del president del Govern es va referir com "una persona innocent que està tenint una temperància i una fortalesa admirables".
Acusació popular
El jutge Juan Carlos Peinado resoldrà la imposició de mesures cautelars en les pròximes hores en relació amb la causa en la qual li imputa fins a quatre delictes de corrupció.
A més de la retirada del passaport, les acusacions populars van demanar en la vista preliminar compareixences davant el jutjat cada 15 dies i que no pugui obtenir rèdit econòmic de l’empresa que va crear en relació amb el software creat per a la seva càtedra a la Complutense.
Per a la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, s’han licitat les mateixes mesures de prohibició de sortida del país i compareixences quinzenals, mentre que per a l’empresari Juan Carlos Barrabés no s’han sol·licitat mesures cautelars.
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