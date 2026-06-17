Declaració judicial
Zapatero nega davant el jutge haver influït en el rescat de Plus Ultra i la fiscal demana que li retirin el passaport
Els EUA van entregar els missatges que impliquen Zapatero un dia després que la Interpol reactivés la detenció contra l’antic amo de Plus Ultra
Trama del PSOE, en directe: última hora de la declaració de Zapatero i reaccions
Cristina Gallardo
L’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha optat en la seva declaració davant el jutge Calama per insistir en els arguments exculpatoris que ja va exposar durant la seva compareixença al Senat, que no va tenir cap influència en la concessió dels 53 milions del rescat d’Air Europa, i a negar la relació amb la major part dels imputats juntament amb ell en una presumpta xarxa internacional de blanqueig de capitals, assenyalen a EL PERIÓDICO fonts jurídiques.
Al final de la seva compareixença, que no ha arribat a les tres hores en total, la fiscal Anticorrupció Elena Lorente ha sol·licitat que se li imposi la retirada del passaport, prohibició de sortir del país i compareixences davant el jutge cada 15 dies. L’acusació popular, sota la direcció lletrada del PP, s’ha adherit a aquesta petició però també ha traslladat el requeriment d’altres acusacions elevant aquestes mesures fins a la possible presó provisional de l’expresident socialista. El jutge podrà aplicar-les totes, només una part o cap, i justificar-ho per escrit en una interlocutòria.
En la seva línia de defensa exculpatòria, l’exdirigent socialista ha portat al tribunal determinats documents que demostren que els pagaments per gairebé mig milió d’euros que li va abonar l’empresa Análisis Relevante –propietat del seu presumpte testaferro, l’amo d’Análisis Relevante Julio Martínez– no van respondre a una activitat fictícia, sinó a treballs reals d’assessoria i consultoria.
L’exdirigent socialista va arribar a l’Audiència Nacional aquest dimecres tot just 10 minuts abans de les nou del matí, hora a què havia sigut citat pel titular del Jutjat Central d’Instrucció número 2, i a les portes de l’Audiència Nacional ja l’esperaven més d’un centenar de periodistes i desenes de càmeres de televisió.
De fons es podia escoltar la música que interpretava un quartet de corda amb flauta travessera contractat per l’acusació popular que exerceix l’associació provida Hazte Oír, que també va posar a fer voltes a l’illa una camioneta en la qual es projectava una imatge de l’imputat ple de joies. Va arribar en el seu cotxe oficial i va entrar per la porta de funcionaris de l’Audiència Nacional després de saludar amb la mà, mentre un ciutadà li cridava «pocavergonya» i diversos funcionaris l’observen des de les finestres de l’edifici.
Recurs de reforma
L’advocat de Rodríguez Zapatero va recórrer aquest dimarts la decisió del jutge de no ajornar l’interrogatori relatiu a la troballa de joies de gran valor al despatx professional de l’expresident. Al·lega que fins a la confiscació el 19 de maig passat no s’investigaven els delictes de contraban i fiscals que ara se li atribueixen i que la decisió de preguntar-li aquest dimecres per aquest assumpte no pot emparar-se en la celeritat processal. Argumenta que si el jutge no rectifica estarà vulnerant els seus dret de defensa i que, al ser una peça separada, les acusacions populars ara personades no tenen cabuda en aquest segon procediment.
En el primer dels procediments s’acusa l’expresident i referent de l’actual Govern socialista d’estar al capdavant d’una organització criminal de blanqueig i tràfic d’influències, que estaria relacionada amb la concessió i el posterior ús irregular que es va donar al rescat de l’aerolínia Plus Ultra a través d’una xarxa de blanqueig internacional amb fortes connexions a Veneçuela. L’operativa hauria inclòs falsedats documentals.
Es tracta de delictes molt greus, però també ho són el suposat contraban i delicte contra Hisenda que el magistrat atribueix a l’expresident en relació amb les joies d’alta gamma que van ser trobades el passat dia 19 quan els agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia van entrar al seu despatx oficial al carrer Ferraz, situat just davant de la seu nacional del PSOE. La taxació ha donat un valor d’1,3 milions d’euros.
Respecte a la peça principal, la defensa ja ha qüestionat per escrit l’origen d’una prova clau, uns missatges entre directius de Plus Ultra que van ser confiscats per les autoritats dels EUA a un d’ells, Rodolfo Reyes Rojas, i no van ser enviats al jutge Calama fins al mes de març passat. Ho va fer la Homeland Security Investigations (HSI) – una agència governamental de la qual depenen l’ICE–, per la qual cosa la defensa qüestiona la utilització judicial d’aquestes dades i si la seva extracció va comptar amb prou garanties per ser utilitzades al nostre país.
Amb independència de la validesa d’aquests missatges, l’aspecte més delicat del sumari per a Zapatero és el relatiu a la seva relació professional amb el també imputat Julio «Julito» Martínez Martínez, propietari de la consultora Análisis Relevante. Segons els investigadors, tant Rodríguez Zapatero com l’empresa de les seves filles, Whathefav, haurien obtingut gairebé dos milions d’euros en comissions. Aclarir sospites sobre les seves filles serà sens dubte un dels afanys de Zapatero de cara a la declaració prevista per a aquest dimecres.
Els informes de la UDEF apunten que la societat del presumpte testaferro de l’expresident socialista hauria pagat 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero i 239.755 euros a Whathefav, l’empresa de les seves filles. De moment, els comptes bancaris de l’expresident han sigut embargats fins a cobrir aquesta quantitat, ja que la Fiscalia Anticorrupció sospita que la major part dels fons rebuts per Análisis Relevante −procedents de Plus Ultra i de les empreses també implicades Inteligencia Prospectiva, Softgestor i Grupo Aldesa– van acabar en l’entorn de l’expresident socialista.
Els investigadors sospiten que els treballs facturats a aquesta societat per Rodríguez Zapatero i les seves filles ocultaven en realitat un altre tipus d’acords que apunten al cobrament de comissions il·legals per la intervenció i influència desplegada de l’expresident per obtenir ajudes públiques o mediar en oportunitats de negoci fora d’Espanya.
Finalment, Rodríguez Zapatero tindrà l’oportunitat d’explicar la seva relació amb projectes de negoci o transaccions que obren en el sumari. Com si està realment al darrere, tal com manté el jutge en les seves interlocutòries, de la creació ‘off shore’ a Dubai per la constitució de la qual es van concertar cites i es van realitzar gestions entre la seva secretària personal, Gertrudis Alcázar, i altres persones de confiança de «Julito».
Aquesta societat projectava el març del 2021 obtenir «almenys tres milions de dòlars durant els pròxims cinc anys», amb un negoci que consistia a oferir consultoria a empreses de parla hispana interessades a fer negocis als Emirats Àrabs. D’altra banda, la investigació de la UDEF apunta a negocis a les illes Verges i al presumpte blanqueig per part de membres de la trama presumptament dirigida per Rodríguez Zapatero a través de negocis de venda de petroli i or entre Veneçuela, la Xina i els Emirats Àrabs.
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