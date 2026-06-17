Junqueras viatja a Madrid en plena tensió amb Rufián
El líder republicà es reunirà amb el grup d’ERC i també buscarà concretar el finançament
Quim Bertomeu
El president d’ERC, Oriol Junqueras, viatja a Madrid amb diversos assumptes candents a l’equipatge, però entre els quals en sobresurten dos. El primer: es reunirà amb el grup d’ERC al Congrés en plena tensió amb el líder parlamentari republicà, Gabriel Rufián. El segon: buscarà la manera de desencallar el nou finançament autonòmic que, malgrat que està pactat i anunciat, no té clars ni els suports ni el calendari.
Des que va recuperar el control del partit el desembre del 2024, el líder republicà ha volgut cultivar el seu perfil polític a Madrid, sobretot des que ERC és un dels socis preferents del president Sánchez. Hi ha viatges que són públics, com quan va anunciar el nou finançament després de veure’s a la Moncloa amb el mateix president. En canvi, hi ha hagut altres expedicions allunyades del focus.
Aquesta visita a la capital, no obstant, té més substància que altres vegades. Avui a la tarda es veurà amb els diputats d’ERC al Congrés. Fa uns mesos hauria sigut una reunió sense gaire transcendència, però ara es produeix en un moment en què les relacions de Junqueras amb Rufián estan enrarides. Fa temps que el segon defensa un front d’esquerres amb altres formacions que el primer rebutja amb vehemència.
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