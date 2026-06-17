El jutge ordena detenir l’actriu Elisa Mouliaá després de no acudir a declarar
Cristina Gallardo
El jutge Arturo Zamarriego va ordenar ahir la "detenció i presentació" al jutjat d’Elisa Mouliaá, que ahir va incomplir amb la citació judicial decretada després de la querella de l’exportaveu de Sumar Íñigo Errejón per calúmnies.El jutge Arturo Zamarriego ha ordenat aquest dimarts la "detenció i presentació" al jutjat d’Elisa Mouliaá, que ahir va tornar a incomplir amb la citació judicial que s’havia decretat després que l’exportaveu de Sumar Íñigo Errejón –processat per una suposada agressió sexual a l’actriu– es querellés contra ella per calúmnies. El jutge pretén que sigui portada davant seu per declarar com a investigada per unes manifestacions relacionades amb una suposada extorsió a testimonis en la causa per delictes sexuals. Després d’intentar-ho en dues ocasions, en les quals l’actriu va al·legar que estava de baixa mèdica i que no ha de coincidir amb el seu presumpte agressor sexual, el magistrat la va citar per ahir dilluns, precisant que si no acudeix "podrà acordar-se la detenció i trasllat a la seu judicial" i valorar si comet un delicte de desobediència a l’autoritat.El jutge pretén que sigui portada davant seu per declarar com a investigada en aquests fets per unes manifestacions relacionades amb una suposada extorsió a testimonis en la causa per delictes sexuals. Després d’intentar-ho abans en dues ocasions, en les quals l’actriu va al·legar que estava de baixa mèdica i que a més no ha de coincidir amb el presumpte agressor sexual, el magistrat la va citar per a aquest dilluns precisant que si no acudeix "podrà acordar-se la detenció i trasllat a la seu judicial", i valorar si comet un delicte de desobediència a l’autoritat.
Malgrat això, a les xarxes socials l’actriu va comentar les raons per les quals no hi acudia, a l’estar treballant a la zona del mar Roig, si bé després va esborrar alguns d’aquests missatges. En un deia que "potser el que acaba pres és el jutge per actuacions desproporcionades i desmesurades".Malgrat això, a les xarxes socials l’actriu ja va comentar les raons per les quals no acudiria, a l’estar treballant a la zona del mar Roig, si bé després va esborrar alguns d’aquests missatges. En un arribava a dir que "igual el que acaba pres és el jutge per actuacions desproporcionades i desmesurades".
Causa principal
Segons el parer de l’actriu, abans que ella acudeixi per la denúncia d’Errejón s’hauria de resoldre la causa principal, per agressió sexual, que està pendent d’un últim recurs a l’Audiència Provincial després de ser obert judici oral contra el polític el mes de gener. "Fins que no ho facin no facilitaré condemnetes accessòries perquè puguin donar carpetada a aquesta perquè hi ha ordre de processament del jutge i proves contundents".Segons el parer de l’actriu, abans que ella acudeixi per la denúncia d’Errejón s’hauria de resoldre la causa principal, per agressió sexual, que està pendent d’un últim recurs a l’Audiència Provincial després de ser obert judici oral contra el polític el mes de gener passat. "Fins que no ho facin no facilitaré condemnades accessòries perquè puguin donar carpetada a aquesta perquè hi ha ordre de processament del jutge i proves contundents. Sorry", continuava aquest missatges, publicat divendres passat i que ja no pot veure’s a la xarxa X.
L’actriu va presentar una recusació contra el jutge al considerar que es vulneren els seus drets fonamentals per mantenir la citació de dilluns malgrat haver acreditat documentalment la seva feina a l’estranger. La recusació del jutge Zamarriego va ser rebutjada, si bé l’advocada de Mouliaá va anunciar que tornarà a presentar-la a una instància superior.D’altra banda, l’actriu va presentar una recusació contra el jutge al considerar que s’estan vulnerant els seus drets fonamentals per mantenir la citació de dilluns passat malgrat haver acreditat documentalment la seva feina a l’estranger. La recusació del jutge Zamarriego va ser rebutjada per aquest, si bé l’advocada de Mouliaá va anunciar aquest dilluns que tornarà a presentar-la a una instància superior.
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