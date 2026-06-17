L’Eurocambra dona llum verda a la rebaixa aranzelària pactada amb els EUA
Els governs i el Parlament Europeu van arribar a un acord al maig
Beatriz Ríos
Una àmplia majoria d’eurodiputats va votar ahir a favor d’aprovar una rebaixa substancial dels aranzels a la majoria de productes procedents dels EUA, que Brussel·les i Washington van pactar fa ara gairebé un any per posar fi a la guerra comercial iniciada per la Casa Blanca.
"Un tracte és un tracte i la UE ha complert amb la seva part". Aquest va ser el missatge de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, després de conèixer-se el resultat de la votació. "Amb aquesta fita, som a pocs dies de complir el nostre compromís d’eliminar els aranzels a les importacions de productes industrials nord-americans", va afegir l’alemanya en una publicació a les xarxes socials.
El juliol de l’any passat, Von der Leyen va arribar a un acord amb el president dels Estats Units, Donald Trump. La UE eliminaria o reduiria els aranzels a una llarga llista de productes procedents de l’altre costat de l’Atlàntic, a canvi que Washington mantingués un gravamen màxim a les exportacions europees d’un 15%.
El mes de maig, l’Eurocambra i el Consell, on estan representats els 27 països del bloc, van tancar el text que ho fa possible. Ahir, l’Eurocambra va donar llum verda a la seva aplicació, que serà efectiva tan aviat com els Vint-i-set facin el mateix. Una decisió que hauria d’ajudar a rebaixar la tensió amb Washington.
"Aquest resultat és un pas realment important per brindar una xarxa de seguretat a les empreses europees", va dir el president de la comissió de comerç internacional del Parlament, Bernd Lange, durant una roda de premsa. En aquest sentit, Lange va destacar les salvaguardar proposades per l’Eurocambra. "En cas d’incompliment per part dels EUA", va advertir el socialista alemany, "podem restablir els nostres aranzels habituals sobre els productes provinents d’aquest país".
Les dues legislacions que el Parlament Europeu va aprovar ahir, en la pràctica, tradueixen dos compromisos polítics. D’una banda, la Unió Europea va declarar que eliminaria "els aranzels sobre tots els productes industrials nord-americans" i que proporcionaria un "accés preferencial" a una àmplia gamma de productes alimentaris, com ara alguns processats, lactis, fruites, verdures, carns o oli de soja. D’altra banda, es va comprometre a prorrogar l’acord que permet la importació de llagosta lliure d’aranzels, incloent-hi aquesta vegada la llagosta processada.
Data límit
Però per fer front a la imprevisibilitat de Trump, que ha amenaçat en nombroses ocasions d’imposar nous aranzels a la UE o incrementar el gravamen pactat, el bloc es guarda l’esquena. El text aprovat preveu la possibilitat de suspendre les rebaixes quan hi hagi "greus perjudicis" per al mercat comunitari, o si els EUA no compleixen la seva part del tracte.
A més, la rebaixa aranzelària aprovada tindrà data límit: 31 de desembre del 2029. Abans que expiri, la Comissió haurà de portar a terme una avaluació sobre els seus efectes sobre la indústria, l’agricultura i les petites i mitjanes empreses, però també sobre el seu impacte en les relacions amb tercers. Brussel·les haurà de valorar llavors la possibilitat de prorrogar-la o no.
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