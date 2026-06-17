El PSOE acredita que no va pagar factures de Cerdán
Luis Ángel Sanz
El PSOE va remetre ahir al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz els documents que acrediten que no va pagar les factures pendents a l’advocat contractat per Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. El 17 de juny del 2025, després del cessament del secretari d’Organització ara imputat, l’advocat Teijelo va enviar un correu electrònic al Partit Socialista sol·licitant el pagament de dues factures emeses a l’abril i maig que ascendien a 53.000 euros.El PSOE ha remès aquest dimarts al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz els documents que acrediten que no va pagar les factures pendents a l’advocat contractat per Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. El 17 de juny del 2025, després del cessament del secretari d’Organització ara imputat, l’advocat Teijelo va enviar un correu electrònic al Partit Socialista sol·licitant el pagament de dues factures emeses a l’abril i maig del mateix any i que ascendien a 53.000 euros.
Quinze dies després, el 2 de juliol, el director de l’Assessoria Jurídica del PSOE va enviar un burofax a Teijelo en el qual li informa que no pagarien les dues factures perquè "no ens consten els serveis prestats a aquesta organització, la naturalesa, el contingut ni el beneficiari".15 dies després, el 2 de juliol, el director de l’Assessoria Jurídica del PSOE va enviar un burofax a Teijelo en què l’informa que no pagarien les dues factures perquè "no ens consten els serveis prestats a aquesta organització, la seva naturalesa, contingut ni beneficiari".
En el mateix escrit, la nova direcció del Partit Socialista –ja havia assumit el seu càrrec la nova secretària d’Organització, Rebeca Torró– li advertia que com que aquest bufet s’havia fet càrrec de la defensa jurídica de Cerdán com a imputat i ja expulsat del PSOE, la formació política entenia que "per incompatibilitat sobrevinguda", quedava "resolta qualsevol relació de prestació de serveis" del partit amb Teijelo. Aquest burofax va ser enviat ahir al jutge Santiago Pedraz per acreditar que els pagaments d’aquestes factures pendents mai es van realitzar.En el mateix escrit, la nova direcció del Partit Socialista –ja havia assumit el seu càrrec la nova secretària d’Organització, Rebeca Torró– li advertia que com aquest bufet s’havia fet càrrec de la defensa jurídica de Cerdán com a imputat i ja expulsat del PSOE, la formació política entenia que "per incompatibilitat sobrevinguda", quedava "resolta qualsevol relació de prestació de serveis" del partit amb Teijelo. Aquest burofax ha sigut enviat avui al jutge Santiago Pedraz per acreditar que els pagaments d’aquestes factures pendents mai s’han fet.
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