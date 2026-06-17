El PSOE i Sumar veten que el Congrés debati la petició d’eleccions
Es van inadmetre les esmenes presentades per Junts i PP al considerar que "totes dues envaeixen competències reservades a Presidència del Govern"
Miguel Ángel Rodríguez
El PSOE i Sumar van vetar el debat de les iniciatives del Partit Popular i Vox que exigeixen a Pedro Sánchez convocar eleccions de manera immediata. La Mesa del Congrés, on tenen majoria els dos partits del Govern central, va prendre la decisió de no admetre a tràmit les dues esmenes presentades a una moció del PP sobre la situació de debilitat de l’Executiu, segons van avançar EL PERIÓDICO. Fonts parlamentàries pròximes a Francina Armengol, presidenta de la Cambra baixa, expliquen que es van rebutjar perquè versen "sobre una competència que pertany en exclusiva" al president del Govern.El PSOE i Sumar han vetat el debat de les iniciatives de Partit Popular i Vox en les quals exigeixen a Pedro Sánchez convocar eleccions de manera immediata. La Mesa del Congrés, on tenen majoria els dos partits del Govern, han pres la decisió de no admetre a tràmit les dues esmenes que havien sigut presentades a una moció del PP sobre la situació de debilitat de l’Executiu, segons avancen a EL PERIÓDICO. Fonts parlamentàries pròximes a Francina Armengol, presidenta de la Cambra baixa, expliquen que s’han rebutjat perquè versen "sobre una competència que pertany exclusivament" al president del Govern.
Després de l’enrenou provocat ahir davant la possibilitat que el Congrés exigís una convocatòria electoral, la Mesa va decidir impedir aquest debat "en virtut de l’estipulat respecte a la prerrogativa exclusiva de la figura de la qüestió de confiança regulada a l’article 112 de la Constitució espanyola". Es van inadmetre les esmenes presentades pel PP i per Junts al considerar que "totes dues envaeixen competències constitucionalment reservades a la Presidència del Govern". Tot això sense informe dels lletrats i en una votació realitzada pel grup de WhatsApp en el qual hi ha els membres de la Mesa.Després de l’enrenou provocat aquest dimarts davant la possibilitat que el Congrés exigís una convocatòria electoral, cosa que demostraria la debilitat de l’Executiu i la falta d’una majoria parlamentària, la Mesa ha decidit impedir aquest debat "en virtut de l’estipulat respecte a la prerrogativa exclusiva de la figura de la qüestió de confiança regulada a l’article 112 de la Constitució Espanyola". Així, s’han inadmès les esmenes presentades tant pel PP com per Junts al considerar que "totes dues envaeixen competències constitucionalment reservades a la Presidència del Govern". Tot això sense informe dels lletrats i en una votació realitzada pel grup de Whatsapp en el qual hi ha els membres de la Mesa, segons ha explicat el PP.
Fa un any, el PSOE i Sumar van posar pegues a una altra iniciativa de Junts en què demanaven que Sánchez convoqués una "qüestió de confiança", prerrogativa del president del Govern. Van acceptar el text perquè els postconvergents van afegir que la iniciativa no tenia "vinculació jurídica". En aquest cas, Junts ja havia fet aquesta puntualització al seu text, però el PSOE i Sumar van decidir aplicar un criteri diferent. Cap de les dues propostes es podrà votar avui.Fa un any, PSOE i Sumar ja van posar pegues a una altra iniciativa de Junts en què demanaven que Sánchez convoqués una "qüestió de confiança", també una prerrogativa que correspon al president del Govern. Finalment, van acceptar el text perquè els postconvergents van afegir que la iniciativa no tenia "vinculació jurídica". En aquest cas, i cobrint-se l’esquena, Junts ja havia fet aquesta puntualització en el seu text, però PSOE i Sumar han decidit aplicar un criteri diferent. Així, cap de les dues propostes es podrà votar aquest dijous. Els postconvergents, a través d’un comunicat, van recordar aquest antecedent per criticar l’"inaudita resolució de la Mesa". Denuncien que la decisió és una mostra més de la "debilitat extrema en la qual es troba el Govern, incapaç d’afrontar una senzilla votació en el ple". També ho va fer la portaveu del PP, Ester Muñoz, que va acusar Armengol de treballar "exclusivament" per a Sánchez, i el Govern, de tenir "por" que el Congrés voti contra ells. "Això acredita que són mentiders, corruptes i ara que són covards", va sentenciar als passadissos de la Cambra baixa abans de dir que aquesta legislatura "està morta i ha arribat a la seva fi".Els postconvergents, a través d’un comunicat, han recordat aquest antecedent per criticar l’"inaudita resolució de la Mesa". Així, denuncien que la decisió és una mostra més de la "debilitat extrema en la qual es troba el Govern, incapaç d’afrontar una senzilla votació en el ple". També ho ha fet la portaveu del PP, Ester Muñoz, que ha acusat Armengol de treballar "exclusivament" per a Sánchez i al Govern de tenir "por" que el Congrés voti contra ells. "Això acredita que són mentiders, corruptes i ara que són covards", ha sentenciat als passadissos de la Cambra baixa abans d’asseverar que aquesta legislatura "està morta i ha arribat a la seva fi".
"Bloqueig"
Ahir al matí es va conèixer que Junts va registrar una esmena a una moció del PP en què exigia a Sánchez que dissolgués les Corts i convoqués eleccions. El partit argumentava que era el pas que ha de fer "atesa la situació d’extrema debilitat política i parlamentària del Govern espanyol i davant de la seva incapacitat per sortir de la situació de bloqueig en què es troba després que Junts per Catalunya trenqués les relacions amb el PSOE i Sumar pels seus reiterats incompliments".Ha sigut a mig matí d’aquest dimarts quan s’ha conegut que Junts havia registrat una esmena a una moció del PP en què exigia al president del Govern que dissolgués les Corts Generals i convoqués eleccions. El partit liderat per Carles Puigdemont argumentava que aquest era el pas que ha de donar "atesa la situació d’extrema debilitat política i parlamentària del Govern espanyol i davant la seva incapacitat per sortir de la situació de bloqueig en què es troba després que Junts per Catalunya trenqués les relacions amb el PSOE i Sumar pels seus reiterats incompliments reiterats incompliments". La reacció del PP no es feia esperar. La seva portaveu parlamentària, Ester Muñoz, ex plicava que el seu partit també va registrar una autoesmena en el mateix sentit.
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