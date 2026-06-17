Ple del Parlament
Illa reivindica Sánchez com el «millor president» que ha tingut Espanya en ple setge judicial al PSOE
Zapatero declara davant el jutge pel cas Plus Ultra, en directe: última hora de la seva imputació i les joies
Junqueras matisa Rufián i defensa la continuïtat de la legislatura de Sánchez
Sara González
«¿President, continua posant la mà al foc per Pedro Sánchez?», ha preguntat el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, mentre l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero està declarant davant l’Audiència Nacional. Lluny de moure’s gens ni mica del suport acèrrim exhibit en els últims mesos, Salvador Illa ha respost sense titubejar: «Sánchez és el millor president que ha tingut Espanya». És l’enèsima mostra, però aquesta vegada dins de l’hemicicle del Parlament, que el tancament de files del cap de la Generalitat amb el de la Moncloa és inamovible fins i tot durant la setmana més difícil a nivell judicial per les causes que assetgen el PSOE i amb una pressió creixent perquè s’avancin les eleccions generals.
«Continua posant la mà al foc per Pedro Sánchez i l’hi cremarà»
De poc li ha servit a Fernández continuar burxant durant la sessió de control en els antecedents que s’han carregat dirigents que abans van tenir el comandament de Ferraz. «Va posar la mà al foc per Santos Cerdán, i es va cremar. Ho va fer per Salazar, i es va cremar. Continua posant la mà al foc per Zapatero, i s’està cremat, i ja li avanço que continua posant la mà al foc per Pedro Sánchez i l ’hi cremarà», ha etzibat. Però el president de la Generalitat s’ha mantingut impertèrrit. També quan el dirigent popular li ha retret que «o no sap triar aliats, o no s’assabenta de res o comparteix malifetes amb tots ells».
Ni ha perdut la calma ni ha respost a aquestes acusacions, com també ha fet el desentès quan Junts l’ha acusat d’«opacitat» perquè no dona explicacions sobre «els presumptes casos de corrupció» dels socialistes. «¿Quantes joies més han d’aparèixer?» ,ha deixat anar la presidenta del grup, Mònica Sales. Illa ha obviat totes aquestes acusacions i només ha respost a la petició d’ERC que cal anar més enllà de denunciar la corrupció amb accions «clares i concretes».
La corrupció cal fer tot el que puguem per prevenir-la i, quan es produeix, actuar amb contundència
«La corrupció cal fer tot el que puguem per prevenir-la i, quan es produeix, actuar amb contundència. Té tot el meu compromís en els àmbits que són de la meva responsabilitat», ha assegurat el president amb referència al Govern i al PSC, que ja va defensar fa dues setmanes que està«lliure de corrupció». Conscient de com l’allau de casos que sotgen el PSOE i la figura de Zapatero fa efecte en els quadros del seu partit, Illa va fer un al·legat dissabte passat perquè defensessin les seves sigles amb «el cap ben alt».
De l’assassinat del carrer Balmes als trens
La resta de l’oposició ha interrogat Illa sobre altres polèmiques que s’han acumulat l’última setmana, com l ’expulsió del cor que volia exhibir estelades durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, una cosa que ha despatxat afirmant que «Catalunya va actuar com havia d ’actuar» malgrat l’acusació de «repressió» dels partits independentistes. També Vox ha interpel·lat el president sobre l’assassinat al carrer Balmes de la setmana passada. «Catalunya és un lloc segur, no és Ciudad Juárez», ha remarcat Illa.
Els Comuns, al seu torn, han recuperat una crisi que s’ha convertit en crònica: la de Rodalies. «El Govern no està sent conscient de la magnitud del problema», ha advertit la presidenta del grup, Jéssica Albiach, després de les quatre fallades del sistema de control d’Adif en quatre mesos i l ’impacte que té sobre el servei el robatori de coure i les seqüeles «cronificades» de l’accident de Gelida de febrer, que se sumen a la falta d’informació fiable al passatger. «Catalunya és el lloc d’Espanya en què més robatoris de coure es produeixen. Se’ls ha acabat, ja està bé», ha exclamat Illa, que ha promès «contundència» davant aquesta situació que el Govern té detectada que succeeix en quatre punts concrets de la xarxa. Fora d’això, ha defensat que s’estan fent reformes, com la dels túnels de Garraf i Rubí, i invertint recursos per revertir la situació.
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